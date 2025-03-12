3 tuyến xe buýt điện mới được khai trương tại Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Thanh Nam - tổng giám đốc Transerco - với ý thức, vai trò của một đơn vị chủ lực trong lĩnh vực giao thông công cộng của thủ đô, Transerco triển khai thực hiện dự án chuyển đổi xe buýt điện cho 3 tuyến xe buýt số 05, 39, 47.

Đây là tiền đề để Transerco triển khai các bước tiếp theo trong kế hoạch chuyển đổi phương tiện để góp phần thực hiện giải pháp giao thông sạch, giảm ô nhiễm không khí, tiếng ồn…

Tổng số xe buýt điện được đưa vào khai thác của 3 tuyến gồm 46 xe, trong đó có 35 xe có sức chứa 60 chỗ (24 ghế) và 11 xe 30 chỗ (18 ghế).

Hai loại xe buýt này là mẫu xe buýt điện mới nhất của VinFast vừa ra mắt thị trường, được nghiên cứu phát triển nhằm phù hợp với đặc thù đô thị Việt Nam, nhưng cũng tích hợp nhiều tính năng hiện đại, có thể tùy biến theo yêu cầu của đơn vị vận hành.

Bên cạnh ngoại thất hiện đại, hai mẫu xe buýt điện đều có tính năng an toàn, sử dụng hệ thống treo khí nén trước/sau, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp, phân phối lực phanh điện tử, cảm biến chống kẹp cửa, hệ thống biển báo, đèn LED, nút bấm khẩn cấp…

Cả hai mẫu đều có thể hạ thấp sàn xe, tạo thuận lợi cho xe lăn di chuyển lên xuống, đúng tiêu chuẩn xe buýt công cộng văn minh, thân thiện với tất cả mọi người.

Lộ trình 3 tuyến buýt như sau:

- Tuyến 05 có lộ trình từ Mai Động - Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và ngược lại;

- Tuyến 39 có lộ trình từ công viên Nghĩa Đô - Mai Động và ngược lại;

- Tuyến 47 có lộ trình gồm nhánh tuyến 47A: Long Biên - Bát Tràng và nhánh tuyến 47B: Đại học Kinh tế quốc dân - Kiêu Kỵ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Quyền - phó chủ tịch UBND TP Hà Nội - đánh giá cao nỗ lực của Transerco khi thực hiện nhanh việc chuyển đổi 3 tuyến buýt sử dụng diezel sang xe buýt điện trong thời gian rất ngắn.

Theo ông Quyền, ngày 18-11-2024 được UBND TP Hà Nội ban hành đề án phát triển hệ thống vận tải công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn thành phố, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 cơ bản xe buýt của Hà Nội sẽ chuyển sang sử dụng năng lượng xanh, năng lượng sạch.

Để đẩy nhanh việc chuyển đổi xe buýt sử dụng năng lượng xanh, sạch theo đúng mục tiêu đề án, ông Quyền đề nghị Sở Giao thông vận tải tiếp tục chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu UBND TP Hà Nội sớm trình HĐND thành phố ban hành những cơ chế, chính sách nhằm cụ thể hóa chủ trương hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư, chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng xanh, năng lượng sạch cũng như đầu tư hệ thống hạ tầng, trạm sạc đầy đủ, đồng bộ phục vụ người dân.

Khẩn trương xây dựng và trình thành phố ban hành bộ đơn giá, định mức cho xe buýt điện nhỏ và trung bình làm cơ sở để triển khai đấu thầu các tuyến buýt sử dụng xe điện.