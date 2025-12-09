Gala chương trình 'Trường học không ma túy' Mùa 3 năm 2025: Hành trình kiến tạo tương lai của Gen Z Việt Nam

Với chủ đề “Kiến tạo tương lai không ma túy”, đêm Gala khép lại một hành trình xuyên Việt rực rỡ, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về quy mô tổ chức lẫn chất lượng chuyên môn trong công tác tuyên truyền phòng chống ma túy học đường.

Chương trình “Trường học không ma túy” Mùa 3 năm 2025 do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an), Vụ Học sinh, Sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Ban Chuyên đề - Khoa giáo (Đài Truyền hình Việt Nam) phối hợp tổ chức.

Dấu ấn những con số

Nếu như mùa đầu tiên năm 2023 khởi động với 6 cuộc thi, thì đến năm 2025, “Trường học không ma túy” đã thiết lập thế “kiềng ba chân” vững chắc với quy mô mở rộng chưa từng có. Mùa 3 đã tổ chức thành công 30 cuộc thi tại 12 tỉnh thành trải dài khắp cả nước, bao gồm: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Gia Lai, Đăk Lăk, Cần Thơ, Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi tại Cuộc thi Trường học không ma túy 2025 tại Bắc Ninh.

Hành trình này đã thu hút sự tham gia của 90 trường Trung học phổ thông, Cao đẳng và Đại học, với hơn 30.000 học sinh, sinh viên trực tiếp tham gia vào các buổi ghi hình và dự án. Đây không chỉ là những con số thống kê, mà là minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ của thông điệp “Không thử, không giữ, không sử dụng ma túy dù chỉ một lần” đến từng ngóc ngách của đời sống giới trẻ.

Điểm nhấn khác biệt nhất của Mùa 3 chính là việc nâng tầm từ các phần thi kiến thức đơn thuần sang các dự án thực tế dành cho khối Đại học. Tại đêm Gala, khán giả sẽ được giao lưu với đại diện 3 trường Đại học xuất sắc: Trường Đại học Thủy Lợi, Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP. Hồ Chí Minh. Các dự án này được đánh giá cao bởi tư duy hiện đại, ứng dụng công nghệ (AI) và khả năng lan tỏa đa nền tảng.

Bên cạnh đó, phần thi tài năng của các em học sinh phổ thông cũng để lại những khoảnh khắc xúc động. Tiêu biểu là tiết mục tái hiện cuộc chiến chống tội phạm ma túy trên đỉnh núi của trường THPT Sông Lô (Tuyên Quang), khắc họa chân thực sự hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ công an và sự thức tỉnh của những lầm lỡ.

Sự đồng hành ấn tượng của nghệ sĩ và KOLs

Gala Mùa 3 sẽ không chỉ là đêm tôn vinh mà còn là một bữa tiệc nghệ thuật với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Tiết mục mở màn liên khúc “Em bé Việt Nam - Khát vọng tuổi trẻ” với sự góp mặt của Cao Thanh Thảo My, Thiên Tùng và Xệ Xệ.

Đặc biệt, tiểu phẩm hài kịch “Liều thuốc giải stress đặc biệt” mang đến những tiếng cười thâm thúy và bài học cảnh tỉnh sâu sắc. Tiết mục có sự tham gia của diễn viên Cường Cá trong vai chiến sĩ công an mật hóa trang thành “Coach giải stress 4.0” và cú “lật mặt” bất ngờ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong vai “đầu nậu” buôn bán ma túy. Thông điệp “Không tìm đường tắt, đường tắt nào cũng có cái giá phải trả” được truyền tải một cách duyên dáng nhưng đầy sức nặng.

Chia sẻ về chương trình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và các nghệ sĩ khẳng định vai trò của người nổi tiếng trong việc định hướng lối sống lành mạnh cho giới trẻ, biến kiến thức pháp luật khô khan trở nên gần gũi và dễ tiếp nhận.

Không chỉ thành công tại hiện trường, Mùa 3 còn ghi nhận những kỷ lục tương tác trên không gian mạng. Các video clip về cuộc thi trên Fanpage VTV2 Chất lượng cuộc sống và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đạt hàng triệu lượt xem, đặc biệt có clip chỉ trong thời gian ngắn chưa đầy 48 giờ đã đạt 1 triệu view, khẳng định hướng đi đúng đắn khi đưa giáo dục pháp luật lên môi trường số.

Tại Gala, Ban tổ chức sẽ trao kỷ niệm chương vinh danh các đơn vị đại diện cho Sở Giáo dục, các trường Đại học và THPT trên cả nước đã đồng hành bền bỉ cùng chương trình, bao gồm: Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh, Trường Đại học Thủy lợi, Trường Đại học Y Dược (ĐH Thái Nguyên), Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM và Trường THPT Sông Lô (Tuyên Quang).

Chương trình Gala Tổng kết “Trường học không ma túy” Mùa 3 năm 2025 sẽ được phát sóng chính thức vào lúc 20h00 ngày 16/12/2025 trên kênh VTV2.