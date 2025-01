10 dấu ấn nổi bật của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy 2024

Đồng thời, chủ động hiệp đồng, tác chiến với lực lượng chức năng, qua đó khám phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh và quốc tế, thu giữ số lượng ma túy đặc biệt lớn, bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Cùng nhìn lại 10 dấu ấn nổi bật của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy năm 2024.

1. Đột phá trong công tác tham mưu chiến lược

Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đổi mới tư duy, chủ động tham mưu những giải pháp mang tính đột phá, có tính chiến lược và toàn diện trong công tác phòng, chống ma túy như: Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030; triển khai các giải pháp giảm nguồn cầu ma túy, bộ tiêu chí xác định xã, huyện, tỉnh không ma túy..

Họp Ban chỉ đạo xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Phương án nghiệp vụ số 02 của Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, trọng tâm là tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền Trung - Tây Nguyên và Tây Nam…

2. Sáng tạo, đi đầu trong công tác nghiệp vụ cơ bản

Với phương châm “vừa phải phòng ngừa, vừa phải đấu tranh, phòng ngừa là rất quan trọng, chiến lược, lâu dài, đấu tranh là thường xuyên và đột phá”, C04 đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn mang tính “đột phá, sáng tạo, đi đầu”, có tính chất “cầm tay chỉ việc trong công tác nghiệp vụ cơ bản. Ban hành tài liệu “Nhận diện tội phạm hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy”.

3. Không để tội phạm lộng hành trên không gian mạng

Nhận diện những thủ đoạn mới của tội phạm ma túy, C04 đã kịp thời ban hành Kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma túy lợi dụng không gian mạng, chuyển hướng đấu tranh từ “đời thực” lên “đời ảo”, từ biện pháp thủ công, truyền thống sang công nghệ hiện đại; giải quyết điểm, tụ điểm trên không gian mạng.

Qua công tác rà soát các hội, nhóm, tài khoản trên không gian mạng đã phát hiện, triệt phá và xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

4. Triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nguồn cầu ma túy

Trước bối cảnh tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy diễn biến phức tạp, ngày 07/10/2024, C04 tham mưu lãnh đạo Bộ Công an ban hành Kế hoạch về cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai và đấu tranh, triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Sau 03 tháng triển khai Kế hoạch, với sự nỗ lực của Công an các đơn vị, địa phương xác định toàn quốc có gần 286.000 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai, người nghi nghiện (tăng 8,2%, khoảng 21.600 người so với trước khi thực hiện kế hoạch). Đã triệt xoá 65 điểm, 03 tụ điểm phức tạp về ma tuý, 125 điểm nguy cơ phức tạp về ma túy, bắt giữ hơn 300 đối tượng bán lẻ ma túy.

5. Phối hợp phòng, chống ma túy ngày càng hiệu quả, thực chất

Trong quá trình triển khai các mặt công tác, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan. Bốn lực lượng luôn đoàn kết, gắn bó, kề vai sát cánh, thường xuyên giao ban, chia sẻ thông tin, xác lập chuyên án chung và phối hợp đấu tranh triệt phá thành công nhiều đường dây tội phạm ma tuý lớn.

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng phối hợp hiệu quả với các đơn vị chức năng của ngành Công thương, Y tế, Nông nghiệp, Giáo dục và đào tạo, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân... không ngừng nâng cao hiệu quả công tác công tác quản lý, kiểm tra các hoạt động xuất nhập khẩu tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần; công tác cai nghiện, xác định tình trạng nghiện; công tác điều tra xử lý tội phạm ma túy nghiêm minh, tạo sức răn đe, cảnh tỉnh.

6. Quyết tâm bắt giữ cả đường dây, đối tượng chủ mưu cầm đầu

Trong công tác đấu tranh, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ với quan điểm “phòng ngừa và ngăn chặn ma túy từ xa, từ sớm, từ nơi xuất phát”; lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ động nắm chắc tình hình, thu thập tài liệu, xác lập chuyên án và đấu tranh, điều tra xử lý tội phạm về ma túy với phương châm mở rộng triệt xóa toàn bộ đường dây, không chỉ đánh khúc giữa, làm rõ nguồn cung, đường dây, ổ nhóm, điểm, tụ điểm, các đối tượng chủ mưu, cầm đấu, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng có hành vi sản xuất, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy để truy tận gốc, xử lý nghiêm minh theo quy định.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương khám phá Chuyên án 128T, thu giữ 550 kg ma túy cần sa khô; 10 kg cao cần sa; 1,2 tấn bao bì dùng để đóng gói cần sa, bắt giữ 10 đối tượng.

Năm 2024, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã đấu tranh thành công 29.928 vụ, bắt giữ 51.938 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 60 kg thuốc phiện, 680 kg heroin, gần 2,3 tấn cần sa; 3,3 tấn và 3,3 triệu viên ma túy tổng hợp, 138 khẩu súng cùng nhiều đạn. Riêng C04, phối hợp với các đơn vị phát hiện, bắt giữ: 81 vụ, 315 đối tượng, thu hơn 190 kg heroin, 860 kg và gần 630.000 viên ma túy tổng hợp, 10 kg quả thuốc phiện tươi, 560 kg cần sa.

7. Công tác tuyên truyền để lại dấu ấn, có sức lan tỏa trong xã hội

C04 ghi dấu ấn mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa, một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm nguồn cầu ma túy. Công tác tuyên truyền được triển khai rộng khắp, từ các thành phố lớn đến vùng sâu, vùng xa, trong học sinh, sinh viên, đồng bào có uy tín với nhiều hình thức phong phú, đa dạng trên báo đài, mạng xã hội, hội nghị trực tiếp tại địa bàn cơ sở với mục tiêu nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy đối với sức khỏe. Những nỗ lực trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa đã tạo được dấu ấn, sức lan tỏa trong xã hội, góp phần giảm tỷ lệ người sử dụng ma túy, tạo dựng một cộng đồng khỏe mạnh, an toàn và không có ma túy.

8. Hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy đạt bước tiến mới

Trong bối cảnh tình hình tội phạm ma túy ngày càng phức tạp và nguy hiểm, công tác hợp tác quốc tế luôn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy ở Việt Nam. C04 đã tích cực triển khai các hoạt động hợp tác đa phương và song phương, thúc đẩy chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong công tác phòng, chống ma túy, phối hợp đấu tranh thành công nhiều chuyên án chung về ma túy, truy bắt các đối tượng truy nã.

Đoàn đại biểu Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy do đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng làm Trưởng đoàn làm việc tại Cục Phòng, chống ma túy Nhật Bản, tháng 11/2024.

Những kết quả đạt được là minh chứng cho sự nỗ lực, quyết tâm của C04 trong triển khai các hoạt động phòng, chống ma túy ở tầm quốc tế, góp phần vào việc ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa.

9. Các đoàn thể tích cực hướng về cơ sở

Công tác đoàn thể, quần chúng của C04 trong năm 2024 được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả nổi bật. Các tổ chức đoàn thể phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt trong phong trào thi đua và hoạt động xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong lòng nhân dân.

10. Chú trọng công tác xây dựng lực lượng, hậu cần phục vụ chiến đấu

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và hậu cần, kỹ thuật đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần nâng cao chất lượng công tác, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống ma túy. C04 đã tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp lực lượng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, chính quy, tinh nhuệ đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, tổ chức hoạt động thiết thực gắn liền với các sự kiện trọng đại của đất nước và ngành công an, từ đó nâng cao nhận thức, niềm tự hào, phẩm chất chính trị và bản lĩnh của cán bộ. Ghi nhận thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì An ninh Tổ quốc năm 2024, C04 được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an.