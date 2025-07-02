Jeff Bezos bán 737 triệu đô la cổ phiếu Amazon: Tín hiệu gì từ đế chế thương mại khổng lồ?

Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos trong lễ cưới với nhà báo Lauren Sanchez, tại Venice, Ý, ngày 27/6

Theo hồ sơ tài chính nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) hôm thứ Ba (1/7) giao dịch bán hơn 3,3 triệu cổ phiếu đã hoàn tất. Đây là đợt bán nằm trong kế hoạch giao dịch định sẵn được ông thiết lập từ tháng 3, cho phép Bezos bán tối đa 25 triệu cổ phiếu cho đến ngày 29/5/2026.

Dù không phải là động thái bất ngờ vì đã được lên lịch trước, việc bán cổ phiếu với quy mô lớn vẫn thu hút sự quan tâm của giới đầu tư, nhất là trong bối cảnh cổ phiếu Amazon đang dao động quanh mức cao kỷ lục từ đầu năm đến nay. Giá cổ phiếu AMZN đã tăng hơn 20% từ đầu năm 2025, nhờ kết quả kinh doanh khả quan và triển vọng tích cực từ mảng điện toán đám mây AWS và AI thương mại.

Bezos hiện vẫn là cổ đông cá nhân lớn nhất của Amazon và từng bán cổ phần đều đặn trong nhiều năm qua. Hồi tháng 2, ông cũng thực hiện kế hoạch bán tới 50 triệu cổ phiếu cho đến hết tháng 1 năm nay sẽ thu về hàng tỷ đô la. Phần lớn số tiền này được chuyển cho các dự án lớn của cá nhân ông.

Một phần trong số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu tiếp tục được Bezos rót vào công ty du hành vũ trụ Blue Origin, trong nỗ lực đưa ngành vũ trụ thương mại cạnh tranh với SpaceX của Elon Musk. Bezos từng tuyên bố sẽ bán khoảng 1 tỷ đô la cổ phiếu Amazon mỗi năm để tài trợ cho các chương trình không gian đầy tham vọng của mình.

Bên cạnh đó, ông cũng tài trợ cho tổ chức phi lợi nhuận Day 1 Academies Fund, chuyên xây dựng mạng lưới trường mẫu giáo lấy cảm hứng từ phương pháp Montessori tại nhiều bang ở Mỹ. Khoản đóng góp từ cổ phiếu Amazon giúp tổ chức này mở rộng nhanh chóng, với cam kết hoạt động lâu dài.

Đáng chú ý, đợt bán cổ phiếu lần này diễn ra không lâu sau lễ cưới xa hoa giữa Jeff Bezos và bạn gái lâu năm Lauren Sanchez tại thành phố Venice, Ý. Đám cưới kéo dài ba ngày, quy tụ nhiều ngôi sao và nhân vật có tiếng trong giới tài chính và giới truyền thông. Theo thông tin từ Ý, chi phí lễ cưới có thể lên tới 50 triệu đô la Mỹ, gây tranh cãi trong một bộ phận người dân địa phương về mức độ phô trương và tác động đến cộng đồng sở tại.

Bezos hiện đứng thứ ba trong Chỉ số Tỷ phú Bloomberg, với tài sản ròng ước tính 240 tỷ đô la, sau Elon Musk (363 tỷ đô la) và Mark Zuckerberg (260 tỷ đô la). Việc bán cổ phiếu liên tục, chi tiêu xa hoa và tái định hình hình ảnh bản thân (từ một CEO công nghệ sang biểu tượng quyền lực tới truyền thông và khoa học vũ trụ) cho thấy Bezos đang chuyển mình theo hướng khác biệt so với các tỷ phú cùng thời.

Từ vị trí của một nhà sáng lập kỳ lân công nghệ, ông đang dấn thân sâu hơn vào các lĩnh vực mang tính biểu tượng và dài hạn như không gian, giáo dục và hình ảnh cá nhân đúng như xu hướng của những “tỷ phú sau vinh quang” trong kỷ nguyên hậu AI.