vivo iQOO 15 Ultra: Smartphone gaming cao cấp đầu tiên của iQOO có gì đặc biệt?

iQOO 15 Ultra được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, sản xuất trên tiến trình 3 nm, kết hợp GPU Adreno 840, RAM LPDDR5X Ultra Pro và bộ nhớ UFS 4.1. Máy còn tích hợp chip Esports Q3 do iQOO tự phát triển, hỗ trợ nâng cấp độ phân giải theo thời gian thực, nội suy khung hình và tối ưu hiệu suất khi chơi game.

Smartphone gaming cao cấp vivo iQOO 15 Ultra. Nguồn ảnh: vivo

Theo công bố của hãng, thiết bị đạt hơn 4,5 triệu điểm AnTuTu, trở thành một trong những smartphone Android có hiệu năng cao nhất hiện nay.

Điểm nhấn lớn nhất của iQOO 15 Ultra nằm ở hệ thống tản nhiệt Ice Dome với quạt chủ động kích thước 17 x 17 mm, lưu lượng gió 0,315 cfm, kết hợp buồng hơi diện tích lớn, nhiều lớp than chì và vật liệu cách nhiệt aerogel. Hệ thống này được TÜV Rheinland chứng nhận về độ ổn định và độ tin cậy. Nhờ đó, máy có thể duy trì hiệu năng cao trong thời gian dài, ngay cả khi chơi game nặng hoặc livestream liên tục.

Theo iQOO, thiết bị có thể chạy ổn định 144 fps ở nhiều tựa game phổ biến, trong khi nhiệt độ mặt lưng được kiểm soát ở mức hơn 41 độ C.

iQOO 15 Ultra sở hữu cặp phím trigger cảm ứng 600 Hz ở cạnh bên. Nguồn ảnh: vivo

Định hướng gaming còn được thể hiện qua cặp phím trigger cảm ứng 600 Hz ở cạnh bên, hỗ trợ thao tác chạm và vuốt tùy chỉnh; động cơ rung trục kép cho phản hồi rung 4D; con quay hồi chuyển 500 Hz; cùng hệ thống loa stereo hỗ trợ Dolby Atmos. Máy cũng được trang bị dải đèn RGB ở mặt lưng, phục vụ nhu cầu cá nhân hóa của người dùng.

Ở mặt trước, iQOO 15 Ultra sở hữu màn hình OLED LTPO phẳng 6,85 inch do Samsung sản xuất, độ phân giải 2K (3.168 x 1.440 pixel), tần số quét 144 Hz. Màn hình này hỗ trợ Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, độ phủ màu DCI-P3 118% và độ sáng tối đa công bố lên tới 8.000 nit, một trong những mức cao nhất trên smartphone hiện nay.

iQOO 15 Ultra sở hữu màn hình OLED LTPO phẳng 6,85 inch. Nguồn ảnh: vivo

Tần số lấy mẫu cảm ứng đa điểm đạt 480 Hz, phục vụ tốt cho các tựa game đòi hỏi phản hồi nhanh.

Về pin, iQOO 15 Ultra được trang bị viên pin đơn cell dung lượng 7.400 mAh với mật độ năng lượng cao. Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 100 W, sạc không dây 40 W và PPS 55 W. Dù sở hữu pin lớn và hệ thống tản nhiệt phức tạp, thiết bị vẫn giữ độ dày 8,7 mm và trọng lượng 227 g.

Hệ thống camera trên iQOO 15 Ultra gồm ba cảm biến 50 MP ở mặt sau: camera chính Sony IMX921 kích thước 1/1,56 inch có chống rung quang học OIS chuẩn CIPA 4.5; camera tele 3x 50 MP có OIS; và camera góc siêu rộng 50 MP với góc nhìn 107 độ. Camera trước có độ phân giải 32 MP, hỗ trợ quay video 4K. Cấu hình camera này tương đồng với iQOO 15 tiêu chuẩn, tập trung vào sự ổn định và chất lượng hơn là chạy đua thông số.

Hệ thống camera xịn xò của iQOO 15 Ultra. Nguồn ảnh: vivo

Đáng chú ý, dù được trang bị quạt tản nhiệt chủ động, iQOO 15 Ultra vẫn đạt chuẩn kháng nước, kháng bụi IP68 và IP69. Máy còn có cảm biến vân tay siêu âm thế hệ mới, NFC, hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB 3.2 Gen 1 và hệ thống ăng-ten dày đặc nhằm đảm bảo kết nối ổn định trong quá trình sử dụng và chơi game.

iQOO 15 Ultra chạy Android 16 với giao diện OriginOS 6, tích hợp bảng điều khiển Game Space mới, cho phép quản lý trò chơi, theo dõi hiệu suất và hỗ trợ livestream 2K@60 fps chỉ với một thao tác.

Tại thị trường Trung Quốc, iQOO 15 Ultra được mở bán với hai màu bạc và đen. Phiên bản 16 GB RAM và 256 GB bộ nhớ trong có giá 5.699 nhân dân tệ (khoảng 21,3 triệu đồng). Các phiên bản cao hơn gồm 16 GB + 512 GB giá 5.999 nhân dân tệ; 16 GB + 1 TB giá 6.999 nhân dân tệ; và cao nhất là 24 GB RAM + 1 TB bộ nhớ trong, giá 7.699 nhân dân tệ, tương đương gần 29 triệu đồng. Hiện vivo chưa công bố kế hoạch phân phối iQOO 15 Ultra ra ngoài thị trường Trung Quốc, trong đó có Việt Nam.

Với cấu hình phần cứng mạnh, hệ thống tản nhiệt chủ động và mức giá thấp hơn nhiều mẫu flagship cao cấp khác, iQOO 15 Ultra được xem là bước đi chiến lược của vivo nhằm cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc smartphone gaming cao cấp, hướng tới nhóm người dùng và game thủ chuyên nghiệp.