Smartphone bắt sóng 5G từ vệ tinh tốc độ 120 Mbps

AST SpaceMobile vừa công bố lịch phóng vệ tinh BlueBird 7 vào cuối tháng 2/2026 từ Trạm Không gian Cape Canaveral, Florida. Tên lửa New Glenn của Blue Origin (công ty do tỷ phú Jeff Bezos sáng lập) sẽ đưa vệ tinh BlueBird 7 lên quỹ đạo trái đất thấp.

BlueBird 7 có thiết kế giống hệt BlueBird 6 đã phóng hồi tháng 12/2025. Khi mở rộng hoàn toàn trên quỹ đạo, diện tích ăng-ten đạt gần 223 mét vuông, tạo nên hệ thống ăng-ten thông tin thương mại lớn nhất ở quỹ đạo trái đất thấp, gấp 3,5 lần năm vệ tinh BlueBird đầu tiên

Ông Scott Wisniewski, Chủ tịch AST SpaceMobile khẳng định vệ tinh BlueBird 7 đẩy nhanh sứ mệnh đưa kết nối băng thông rộng từ không gian tới smartphone thông thường, hướng tới khởi động dịch vụ thương mại trong năm 2026 cho người dùng cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ toàn cầu.

Vệ tinh BlueBird 7 mang tốc độ truyền dữ liệu lên tới 120 Mbps cho kết nối thoại, dữ liệu và phát trực tuyến, dựa trên hơn 3.800 bằng sáng chế và đơn xin cấp bằng sáng chế mà AST SpaceMobile nắm giữ.

Điểm đặc biệt nằm ở chỗ người dùng không cần thay đổi gì trên thiết bị di động hiện tại. Vệ tinh kết nối thẳng tới smartphone, phủ sóng từ không gian song song hạ tầng mặt đất.

AST SpaceMobile cho biết kế hoạch phóng một vệ tinh cứ mỗi một đến hai tháng trong năm 2026, hướng tới đưa từ 45 đến 60 vệ tinh lên quỹ đạo trước cuối năm.

Tên lửa New Glenn với khoang chứa rộng bảy mét cho phép chở tối đa tám vệ tinh BlueBird thế hệ Block 2 mỗi chuyến bay, gấp đôi hệ thống phóng thương mại loại năm mét thông thường.

AST SpaceMobile nhắm tới gần sáu tỷ thuê bao di động trên toàn cầu với công nghệ kết nối 4G và 5G từ không gian. Hệ thống hoạt động dựa trên số lượng sở hữu trí tuệ và bằng sáng lớn, phục vụ cả ứng dụng thương mại lẫn chính phủ.