Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ kỷ luật 2 sinh viên y khoa

2 cô gái trẻ chửi bậy và dọa tiêm thuốc độc vào người tương tác khi đang trực ở bệnh viện là sinh viên y khoa Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ảnh: DALL AI.

Hai sinh viên y khoa livestream phản cảm, nhà trường chuẩn bị xử lý kỷ luật

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết đang hoàn tất các thủ tục để xem xét kỷ luật hai sinh viên ngành y liên quan đến đoạn livestream gây bức xúc trên mạng xã hội. Trong quá trình phát trực tiếp, hai nữ sinh mặc trang phục nhân viên y tế đã có những lời lẽ thiếu chuẩn mực, thậm chí phát ngôn sẽ "tiêm thuốc độc" đối với một người đang tương tác trên TikTok.

Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội vào tối 26/7 và nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Qua hình ảnh trong video, nhiều người xác định địa điểm ghi hình là khu vực quầy đón tiếp của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Ngay trong đêm, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang phát đi thông báo khẳng định hai người xuất hiện trong clip không phải cán bộ hay nhân viên của bệnh viện mà là sinh viên ngành y đang thực tập tại đây. Hai sinh viên được xác định là Đ.T.M và H.

Bệnh viện cho biết đã chấm dứt việc tiếp nhận thực tập đối với cả hai sinh viên, đồng thời bàn giao về cơ sở đào tạo để xử lý theo quy định.

Theo bệnh viện, hành vi trong đoạn livestream hoàn toàn mang tính cá nhân và không phản ánh tác phong, thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sĩ đang công tác tại đơn vị. Bệnh viện cũng đề nghị các cơ sở đào tạo tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, đồng thời kiên quyết không tiếp nhận những trường hợp có hành vi thiếu chuẩn mực, ảnh hưởng đến uy tín của cơ sở khám chữa bệnh.

Bài học về y đức trong thời đại mạng xã hội

Trao đổi với báo chí, PGS Phạm Dương Châu, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhà trường đã giao bộ phận công tác sinh viên xác minh vụ việc và chuẩn bị họp hội đồng kỷ luật.

Theo lãnh đạo nhà trường, ngành y có những chuẩn mực đạo đức rất nghiêm ngặt. Quá trình đào tạo không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện y đức và kỹ năng ứng xử đối với người bệnh cũng như cộng đồng.

Đại diện Phòng Công tác sinh viên của trường cho biết quan điểm của nhà trường là cần có hình thức xử lý nghiêm đối với hai sinh viên vi phạm. Sau khi hội đồng kỷ luật họp và thống nhất phương án xử lý, trường sẽ phát hành thông cáo chính thức tới các cơ quan báo chí.

Vụ việc một lần nữa cho thấy áp lực đối với các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trong việc quản lý sinh viên khi tham gia mạng xã hội. Chỉ một đoạn livestream ngắn với những phát ngôn thiếu kiểm soát cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của cơ sở đào tạo, bệnh viện nơi thực tập và niềm tin của người dân đối với đội ngũ nhân viên y tế.

Trong bối cảnh mạng xã hội trở thành kênh giao tiếp phổ biến, các trường đào tạo y khoa đang đứng trước yêu cầu tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp song song với việc hướng dẫn sinh viên sử dụng nền tảng số một cách có trách nhiệm. Đây cũng là yếu tố quan trọng để bảo đảm hình ảnh của người thầy thuốc tương lai và giữ gìn niềm tin của xã hội đối với ngành y.