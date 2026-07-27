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Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ kỷ luật 2 sinh viên y khoa

Bảo Trân

Bảo Trân

16:15 | 27/07/2026
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Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đang hoàn tất quy trình xem xét kỷ luật hai sinh viên ngành y sau vụ livestream tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang với những phát ngôn phản cảm, trong đó có lời đe dọa "tiêm thuốc độc" với người tương tác trên mạng xã hội. Sự việc tiếp tục làm dấy lên yêu cầu siết chặt giáo dục y đức trong quá trình đào tạo.
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Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ kỷ luật 2 sinh viên y khoa
2 cô gái trẻ chửi bậy và dọa tiêm thuốc độc vào người tương tác khi đang trực ở bệnh viện là sinh viên y khoa Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ảnh: DALL AI.

Hai sinh viên y khoa livestream phản cảm, nhà trường chuẩn bị xử lý kỷ luật

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết đang hoàn tất các thủ tục để xem xét kỷ luật hai sinh viên ngành y liên quan đến đoạn livestream gây bức xúc trên mạng xã hội. Trong quá trình phát trực tiếp, hai nữ sinh mặc trang phục nhân viên y tế đã có những lời lẽ thiếu chuẩn mực, thậm chí phát ngôn sẽ "tiêm thuốc độc" đối với một người đang tương tác trên TikTok.

Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội vào tối 26/7 và nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Qua hình ảnh trong video, nhiều người xác định địa điểm ghi hình là khu vực quầy đón tiếp của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Ngay trong đêm, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang phát đi thông báo khẳng định hai người xuất hiện trong clip không phải cán bộ hay nhân viên của bệnh viện mà là sinh viên ngành y đang thực tập tại đây. Hai sinh viên được xác định là Đ.T.M và H.

Bệnh viện cho biết đã chấm dứt việc tiếp nhận thực tập đối với cả hai sinh viên, đồng thời bàn giao về cơ sở đào tạo để xử lý theo quy định.

Theo bệnh viện, hành vi trong đoạn livestream hoàn toàn mang tính cá nhân và không phản ánh tác phong, thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sĩ đang công tác tại đơn vị. Bệnh viện cũng đề nghị các cơ sở đào tạo tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, đồng thời kiên quyết không tiếp nhận những trường hợp có hành vi thiếu chuẩn mực, ảnh hưởng đến uy tín của cơ sở khám chữa bệnh.

Bài học về y đức trong thời đại mạng xã hội

Trao đổi với báo chí, PGS Phạm Dương Châu, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhà trường đã giao bộ phận công tác sinh viên xác minh vụ việc và chuẩn bị họp hội đồng kỷ luật.

Theo lãnh đạo nhà trường, ngành y có những chuẩn mực đạo đức rất nghiêm ngặt. Quá trình đào tạo không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện y đức và kỹ năng ứng xử đối với người bệnh cũng như cộng đồng.

Đại diện Phòng Công tác sinh viên của trường cho biết quan điểm của nhà trường là cần có hình thức xử lý nghiêm đối với hai sinh viên vi phạm. Sau khi hội đồng kỷ luật họp và thống nhất phương án xử lý, trường sẽ phát hành thông cáo chính thức tới các cơ quan báo chí.

Vụ việc một lần nữa cho thấy áp lực đối với các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trong việc quản lý sinh viên khi tham gia mạng xã hội. Chỉ một đoạn livestream ngắn với những phát ngôn thiếu kiểm soát cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của cơ sở đào tạo, bệnh viện nơi thực tập và niềm tin của người dân đối với đội ngũ nhân viên y tế.

Trong bối cảnh mạng xã hội trở thành kênh giao tiếp phổ biến, các trường đào tạo y khoa đang đứng trước yêu cầu tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp song song với việc hướng dẫn sinh viên sử dụng nền tảng số một cách có trách nhiệm. Đây cũng là yếu tố quan trọng để bảo đảm hình ảnh của người thầy thuốc tương lai và giữ gìn niềm tin của xã hội đối với ngành y.

Diễn biến vụ việc

Tối 26/7: Đoạn livestream của hai sinh viên y khoa lan truyền trên mạng xã hội.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang xác nhận hai người trong clip là sinh viên thực tập, không phải nhân viên bệnh viện.

Bệnh viện chấm dứt tiếp nhận thực tập và bàn giao hai sinh viên về trường.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thành lập hội đồng xem xét kỷ luật, kết quả sẽ được công bố trong thông cáo chính thức.
kỷ luật sinh viên y khoa Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Bệnh viện Đức Giang livestream phản cảm y đức

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Hà Nội - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Đà Nẵng - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Miền Tây - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Tây Nguyên - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Cập nhật: 27/07/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
Miếng SJC Nghệ An 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
Miếng SJC Thái Bình 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
NL 99.99 13,000 ▼100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▼100K
Trang sức 99.9 13,490 ▲150K 14,190 ▲150K
Trang sức 99.99 13,500 ▲150K 14,200 ▲150K
Cập nhật: 27/07/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 ▼1236K 14,302 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 ▼1236K 14,303 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,385 ▲1248K 1,425 ▲1284K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,385 ▲1248K 1,426 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,355 ▲1221K 1,405 ▲1266K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,109 ▲1485K 139,109 ▲1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,736 ▲86275K 105,536 ▲95095K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 859 ▼84020K 957 ▼93722K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,064 ▲916K 85,864 ▲916K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,227 ▼64168K 8,207 ▼72988K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,944 ▲625K 58,744 ▲625K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Cập nhật: 27/07/2026 18:00
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