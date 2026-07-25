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EA FC 27 lập kỷ lục giá bán, cao nhất lịch sử hãng game

Thành Biên

Thành Biên

14:45 | 25/07/2026
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EA FC 27 gây chú ý ngay sau khi công bố khi giới thiệu phiên bản Ultimate Plus có giá 149,99 USD, mức cao nhất trong lịch sử Electronic Arts, đồng thời hé lộ nhiều thay đổi đáng kể về gameplay và chế độ chơi.
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Bổ sung chế độ thế giới mở và hàng loạt thay đổi về gameplay

Theo xác nhận từ EA, EA Sports FC 27 sẽ phát hành chính thức vào ngày 25/9/2026, tiếp tục duy trì lịch phát hành truyền thống vào cuối tháng 9.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là The Grounds, chế độ thế giới mở lần đầu xuất hiện trong dòng game. Đây sẽ là không gian kết nối người chơi với nhiều hoạt động như thi đấu giao hữu, tham gia câu lạc bộ và tương tác cộng đồng. Tính năng này chỉ có mặt trên PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2PC.

EA Sports FC 27 công bố ngày phát hành chính thức. Ảnh: EA
EA Sports FC 27 công bố ngày phát hành chính thức. Ảnh: EA

Bên cạnh đó, EA cũng nâng cấp đáng kể hệ thống gameplay. Trò chơi bổ sung cơ chế đá phạt góc động, cải thiện khả năng di chuyển và nhận thức của cầu thủ trong tấn công, đồng thời điều chỉnh hệ thống phòng ngự theo hướng đề cao kỹ năng điều khiển cá nhân.

Chế độ Manager Career cũng được làm mới với thị trường chuyển nhượng sát thực tế hơn. Giá trị cầu thủ sẽ biến động theo tình hình thi đấu, các câu lạc bộ cạnh tranh quyết liệt hơn trong quá trình đàm phán và nhiều điều khoản hợp đồng mới, như điều khoản mua lại, được bổ sung nhằm tăng chiều sâu chiến thuật.

EA Sports FC 27 có nhiều cải tiến về gameplay. Ảnh: EA.
EA Sports FC 27 có nhiều cải tiến về gameplay. Ảnh: EA.

Trong khi đó, Ultimate Team - chế độ mang lại nguồn doanh thu lớn nhất cho EA - sẽ có thêm FUT Gallery. Tính năng này cho phép người chơi lưu trữ bộ sưu tập thẻ, nhận phần thưởng và xây dựng đội hình từ hơn 21.000 cầu thủ thuộc hơn 800 câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trên toàn thế giới.

EA FC 27 trở thành tựa game có phiên bản đắt nhất của EA

Với việc giới thiệu phiên bản Ultimate Plus có giá 149,99 USD, EA đã thiết lập mức giá cao nhất từng áp dụng cho một phiên bản trò chơi do hãng phát hành. EA FC 27 sẽ có ba phiên bản gồm Standard Edition, Deluxe Edition và Ultimate Plus.

Trong đó, Standard Edition được bán với giá 69,99 USD, còn Deluxe Edition có giá 99,99 USD. Khoảng cách giá giữa các phiên bản phản ánh chiến lược khuyến khích người chơi chi thêm để nhận nhiều nội dung độc quyền.

EA Sports FC 27 lập kỉ lục về giá bán. Ảnh: EA.
EA Sports FC 27 lập kỉ lục về giá bán. Ảnh: EA.

Phiên bản Ultimate Plus đi kèm hàng loạt ưu đãi như quyền truy cập sớm trước bảy ngày, vé Premium Pass từ mùa 1 đến mùa 5, 10.000 FC Points được phân bổ theo từng tháng, thẻ Icon chỉ số cao, thẻ Hall of FUT, vật phẩm nâng cấp cầu thủ cùng nhiều phần thưởng dành riêng cho người đặt trước.

Đáng chú ý, EA chỉ mở bán Ultimate Plus đến hết ngày 31/8. Sau thời điểm này, nhiều đặc quyền và vật phẩm sẽ không còn được cung cấp, cho thấy hãng tiếp tục sử dụng chiến lược tạo tâm lý "sợ bỏ lỡ" (FOMO) nhằm thúc đẩy doanh số đặt trước.

Việc kết hợp nhiều nội dung mới với chiến lược bán phiên bản cao cấp giá gần 150 USD cho thấy EA đang hướng EA FC 27 trở thành sản phẩm có giá trị thương mại lớn nhất của hãng. Tuy nhiên, mức giá kỷ lục này cũng đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng game thủ trước thềm ngày phát hành chính thức.

EA FC 27 EA EA Sports FC 27 Kỷ lục giá bán game EA FC 27 lập kỉ lục giá bán

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,200 ▲700K 141,200 ▲700K
Hà Nội - PNJ 136,200 ▲700K 141,200 ▲700K
Đà Nẵng - PNJ 136,200 ▲700K 141,200 ▲700K
Miền Tây - PNJ 136,200 ▲700K 141,200 ▲700K
Tây Nguyên - PNJ 136,200 ▲700K 141,200 ▲700K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,200 ▲700K 141,200 ▲700K
Cập nhật: 25/07/2026 14:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,750 ▲200K 14,150 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 13,750 ▲200K 14,150 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 13,750 ▲200K 14,150 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,750 ▲200K 14,150 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,750 ▲200K 14,150 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,750 ▲200K 14,150 ▲100K
NL 99.99 13,100 ▲100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000 ▲100K
Trang sức 99.9 13,340 ▲100K 14,040 ▲100K
Trang sức 99.99 13,350 ▲100K 14,050 ▲100K
Cập nhật: 25/07/2026 14:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,375 ▲20K 14,152 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,375 ▲20K 14,153 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 137 ▲2K 141 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 137 ▲2K 1,411 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 134 ▲2K 139 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,624 ▲990K 137,624 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,461 ▲75K 10,441 ▲75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,879 ▲680K 94,679 ▲680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,148 ▲610K 84,948 ▲610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,395 ▲583K 81,195 ▲583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,319 ▲417K 58,119 ▲417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲10K 1,415
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Cập nhật: 25/07/2026 14:45
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Cập nhật: 25/07/2026 14:45
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MYR 0 6600 0
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NZD 0 15029 0
PHP 0 395 0
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XAU 13,548,000 0 14,052,000
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KRW 0 0 0
Cập nhật: 25/07/2026 14:45

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Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô, lan tỏa giá trị tích cực trên không gian mạng

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô, lan tỏa giá trị tích cực trên không gian mạng

Chuyển đổi sinh kế góp phần phòng, chống bệnh dại và bảo đảm an toàn thực phẩm tại Hà Nội

Chuyển đổi sinh kế góp phần phòng, chống bệnh dại và bảo đảm an toàn thực phẩm tại Hà Nội

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Khởi động dự án quản lý bền vững các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal

Khởi động dự án quản lý bền vững các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal

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Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy S26 Ultra: Chọn màn hình gập hay flagship truyền thống?

Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy S26 Ultra: Chọn màn hình gập hay flagship truyền thống?

Galaxy Z Fold8 Ultra thành điện thoại gập cao cấp mỏng nhất nhưng lộ điểm yếu

Galaxy Z Fold8 Ultra thành điện thoại gập cao cấp mỏng nhất nhưng lộ điểm yếu

Galaxy Z Fold8 bản tiêu chuẩn đổi tỷ lệ màn hình gập, giá rẻ hơn bản Ultra

Galaxy Z Fold8 bản tiêu chuẩn đổi tỷ lệ màn hình gập, giá rẻ hơn bản Ultra

Galaxy Z Flip8: thay đổi ít, trải nghiệm nhiều

Galaxy Z Flip8: thay đổi ít, trải nghiệm nhiều

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Đưa công nghệ lượng tử tiến gần hơn tới các ứng dụng thực tiễn

Đưa công nghệ lượng tử tiến gần hơn tới các ứng dụng thực tiễn

Thẩm quyền và cơ chế thực thi xử phạt vi phạm về tài sản mã hóa

Thẩm quyền và cơ chế thực thi xử phạt vi phạm về tài sản mã hóa

Chuyên gia RMIT: Việt Nam nên phát triển AI chuyên biệt để xây dựng chủ quyền công nghệ

Chuyên gia RMIT: Việt Nam nên phát triển AI chuyên biệt để xây dựng chủ quyền công nghệ

OpenAI chi 20 tỷ USD xây trung tâm dữ liệu AI đầu tiên, nâng quy mô đầu tư hạ tầng lên 750 tỷ USD

OpenAI chi 20 tỷ USD xây trung tâm dữ liệu AI đầu tiên, nâng quy mô đầu tư hạ tầng lên 750 tỷ USD

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ORNL tích hợp máy tính lượng tử thương mại đầu tiên vào hệ thống siêu máy tính

ORNL tích hợp máy tính lượng tử thương mại đầu tiên vào hệ thống siêu máy tính

Ba mẫu UAV tích hợp AI diễn tập đánh chặn đạt hiệu suất 100%

Ba mẫu UAV tích hợp AI diễn tập đánh chặn đạt hiệu suất 100%

Trung Quốc chuẩn bị tấn công tiểu hành tinh bằng tên lửa có tốc độ Mach 26

Trung Quốc chuẩn bị tấn công tiểu hành tinh bằng tên lửa có tốc độ Mach 26

Máy tính lượng tử kim cương đầu tiên vượt mốc 100 qubit ra mắt tại Đức

Máy tính lượng tử kim cương đầu tiên vượt mốc 100 qubit ra mắt tại Đức

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Mỹ xây mạng lưới tái chế đất hiếm từ rác thải điện tử, quy mô 25.000 tấn mỗi năm

Mỹ xây mạng lưới tái chế đất hiếm từ rác thải điện tử, quy mô 25.000 tấn mỗi năm

Đề xuất hỗ trợ đến 200 tỷ đồng cho dự án AI và bán dẫn

Đề xuất hỗ trợ đến 200 tỷ đồng cho dự án AI và bán dẫn

Bệnh viện Đại học Phenikaa đưa Trung tâm Mắt chuyên sâu vào hoạt động

Bệnh viện Đại học Phenikaa đưa Trung tâm Mắt chuyên sâu vào hoạt động

Bệnh viện Thanh Nhàn: Nghĩa cử hiến tạng sau chết não mang hy vọng cho 3 bệnh nhân

Bệnh viện Thanh Nhàn: Nghĩa cử hiến tạng sau chết não mang hy vọng cho 3 bệnh nhân

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DRX có thể trở thành đội tuyển Esport đầu tiên lên sàn chứng khoán

DRX có thể trở thành đội tuyển Esport đầu tiên lên sàn chứng khoán

Chứng khoán HD bị phạt 282,5 triệu đồng vì chậm công bố thông tin điện tử

Chứng khoán HD bị phạt 282,5 triệu đồng vì chậm công bố thông tin điện tử

Lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt sau khi chạm đỉnh 5 tháng

Lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt sau khi chạm đỉnh 5 tháng

Đi tìm lời giải cho sự thành công của JBL trên sàn TMĐT

Đi tìm lời giải cho sự thành công của JBL trên sàn TMĐT

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SABECO được vinh danh

SABECO được vinh danh 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026' nhờ chiến lược phát triển nhân sự

Chứng khoán HD bị phạt 282,5 triệu đồng vì chậm công bố thông tin điện tử

Chứng khoán HD bị phạt 282,5 triệu đồng vì chậm công bố thông tin điện tử

KCD & OpenInfra Days Vietnam 2026 lần đầu tiên quy tụ cộng đồng Kubernetes và Open Infrastructure tại Việt Nam

KCD & OpenInfra Days Vietnam 2026 lần đầu tiên quy tụ cộng đồng Kubernetes và Open Infrastructure tại Việt Nam

BYD tuyển dụng nhân sự quy mô lớn giữa lúc nhu cầu toàn cầu tăng vọt

BYD tuyển dụng nhân sự quy mô lớn giữa lúc nhu cầu toàn cầu tăng vọt

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Toyota nâng cấp dòng xe Crown 2027 với hệ thống hybrid mới

Toyota nâng cấp dòng xe Crown 2027 với hệ thống hybrid mới

BYD tuyển dụng nhân sự quy mô lớn giữa lúc nhu cầu toàn cầu tăng vọt

BYD tuyển dụng nhân sự quy mô lớn giữa lúc nhu cầu toàn cầu tăng vọt

Thử nghiệm về độ bền pin xe điện: Không xuống cấp sau 100.000 km

Thử nghiệm về độ bền pin xe điện: Không xuống cấp sau 100.000 km

VinFast trình làng hai mẫu xe điện mới: Vinfast Kinet và Vinfast Kyo

VinFast trình làng hai mẫu xe điện mới: Vinfast Kinet và Vinfast Kyo

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DRX có thể trở thành đội tuyển Esport đầu tiên lên sàn chứng khoán

DRX có thể trở thành đội tuyển Esport đầu tiên lên sàn chứng khoán

EA FC 27 lập kỷ lục giá bán, cao nhất lịch sử hãng game

EA FC 27 lập kỷ lục giá bán, cao nhất lịch sử hãng game

Tuyển thủ Faker trở thành Sĩ quan danh dự của Cảnh sát Hàn Quốc

Tuyển thủ Faker trở thành Sĩ quan danh dự của Cảnh sát Hàn Quốc

Chung kết Free Fire tại Esports World Cup lập kỉ lục người xem

Chung kết Free Fire tại Esports World Cup lập kỉ lục người xem