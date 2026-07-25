EA FC 27 lập kỷ lục giá bán, cao nhất lịch sử hãng game

Bổ sung chế độ thế giới mở và hàng loạt thay đổi về gameplay

Theo xác nhận từ EA, EA Sports FC 27 sẽ phát hành chính thức vào ngày 25/9/2026, tiếp tục duy trì lịch phát hành truyền thống vào cuối tháng 9.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là The Grounds, chế độ thế giới mở lần đầu xuất hiện trong dòng game. Đây sẽ là không gian kết nối người chơi với nhiều hoạt động như thi đấu giao hữu, tham gia câu lạc bộ và tương tác cộng đồng. Tính năng này chỉ có mặt trên PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 và PC.

EA Sports FC 27 công bố ngày phát hành chính thức. Ảnh: EA

Bên cạnh đó, EA cũng nâng cấp đáng kể hệ thống gameplay. Trò chơi bổ sung cơ chế đá phạt góc động, cải thiện khả năng di chuyển và nhận thức của cầu thủ trong tấn công, đồng thời điều chỉnh hệ thống phòng ngự theo hướng đề cao kỹ năng điều khiển cá nhân.

Chế độ Manager Career cũng được làm mới với thị trường chuyển nhượng sát thực tế hơn. Giá trị cầu thủ sẽ biến động theo tình hình thi đấu, các câu lạc bộ cạnh tranh quyết liệt hơn trong quá trình đàm phán và nhiều điều khoản hợp đồng mới, như điều khoản mua lại, được bổ sung nhằm tăng chiều sâu chiến thuật.

EA Sports FC 27 có nhiều cải tiến về gameplay. Ảnh: EA.

Trong khi đó, Ultimate Team - chế độ mang lại nguồn doanh thu lớn nhất cho EA - sẽ có thêm FUT Gallery. Tính năng này cho phép người chơi lưu trữ bộ sưu tập thẻ, nhận phần thưởng và xây dựng đội hình từ hơn 21.000 cầu thủ thuộc hơn 800 câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trên toàn thế giới.

EA FC 27 trở thành tựa game có phiên bản đắt nhất của EA

Với việc giới thiệu phiên bản Ultimate Plus có giá 149,99 USD, EA đã thiết lập mức giá cao nhất từng áp dụng cho một phiên bản trò chơi do hãng phát hành. EA FC 27 sẽ có ba phiên bản gồm Standard Edition, Deluxe Edition và Ultimate Plus.

Trong đó, Standard Edition được bán với giá 69,99 USD, còn Deluxe Edition có giá 99,99 USD. Khoảng cách giá giữa các phiên bản phản ánh chiến lược khuyến khích người chơi chi thêm để nhận nhiều nội dung độc quyền.

EA Sports FC 27 lập kỉ lục về giá bán. Ảnh: EA.

Phiên bản Ultimate Plus đi kèm hàng loạt ưu đãi như quyền truy cập sớm trước bảy ngày, vé Premium Pass từ mùa 1 đến mùa 5, 10.000 FC Points được phân bổ theo từng tháng, thẻ Icon chỉ số cao, thẻ Hall of FUT, vật phẩm nâng cấp cầu thủ cùng nhiều phần thưởng dành riêng cho người đặt trước.

Đáng chú ý, EA chỉ mở bán Ultimate Plus đến hết ngày 31/8. Sau thời điểm này, nhiều đặc quyền và vật phẩm sẽ không còn được cung cấp, cho thấy hãng tiếp tục sử dụng chiến lược tạo tâm lý "sợ bỏ lỡ" (FOMO) nhằm thúc đẩy doanh số đặt trước.

Việc kết hợp nhiều nội dung mới với chiến lược bán phiên bản cao cấp giá gần 150 USD cho thấy EA đang hướng EA FC 27 trở thành sản phẩm có giá trị thương mại lớn nhất của hãng. Tuy nhiên, mức giá kỷ lục này cũng đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng game thủ trước thềm ngày phát hành chính thức.