FC Pro Festival 2025: Việt Nam xuất sắc giành vị trí Á quân

Huyền thoại bóng đá thế giới Luis Figo tại Lễ bế mạc FC Pro Festival 2025.

Huyền thoại bóng đá thế giới Ricardo Kaka tại Lễ bế mạc FC Pro Festival 2025.

FC Pro Festival 2025 là lễ hội bóng đá điện tử quy mô hàng đầu thế giới, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển cộng đồng người chơi và người hâm mộ FC Online, FC Mobile tại Việt Nam.

Giải đấu năm nay có sự tham gia của các tuyển thủ xuất sắc đại diện cho 4 quốc gia: Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc và Trung Quốc. Các tuyển thủ đã cùng nhau tranh tài để giành ngôi vô địch thế giới với tổng giá trị giải thưởng lên đến 50.000 USD.

Ở bộ môn FC Online, Việt Nam tham dự tại hai nội dung All Star và National Challenge. Tại nội dung All Star, bộ đôi đại diện Việt Nam Sang Junior và LHAT đã xuất sắc giành chiến thắng 2-0 trước đội Trung Quốc.

Trong trận chung kết, đội Việt Nam đối đầu đội Hàn Quốc của Ofel và Chan. Dù đã thể hiện rất nỗ lực, Sang Junior và LHAT đã nhận thất bại ở 2 loạt luân lưu, thua chung cuộc 1-2 và kết thúc giải đấu với ngôi á quân.

Trong khi đó, nội dung National Challenge tiếp tục chứng kiến sự áp đảo của đội Hàn Quốc. Bốn thành viên kết hợp từ tuyển thủ, KOL và tuyển thủ cộng đồng đã lần lượt đánh bại đội Việt Nam (6-0) và toàn thắng ở trận đấu cuối cùng gặp Thái Lan để lên ngôi vô địch.

Sang bộ môn FC Mobile, tuyển thủ LYNINGMCQ đánh bại Totonnaka22 3-1 ở trận chung kết, chính thức trở thành nhà vô địch.

Kết quả chung cuộc, đội tuyển Hàn Quốc giành chiến thắng ở bộ môn FC Online, vô địch cả 2 nội dung National Challenge và All Star, trong khi đội tuyển Thái Lan vô địch nội dung FC Mobile. Đáng tiếc là đội Việt Nam đã không giành được ngôi vô địch ngay trên sân nhà.

Đội tuyển Hàn Quốc là nhà vô địch của FC Pro Festival 2025.

Được tổ chức bởi EA Sports FC Online và FC Mobile, FC Pro Festival 2025 là nơi quy tụ những trận đấu kịch tính, những màn tranh tài đỉnh cao giữa các tuyển thủ chuyên nghiệp, bán chuyên, người có tầm ảnh hưởng và cộng đồng người chơi.

Song song đó là chuỗi hoạt động giải trí đa dạng, bao gồm: khu trải nghiệm hoạt động thể thao, không gian chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ, từ đó mang lại một không gian bùng nổ và toàn diện.

Chương trình mang đến những trải nghiệm hấp dẫn và còn được kết nối, giao lưu cùng các ngôi sao bóng đá quốc tế hàng đầu. Sự hiện diện của Kaka và Figo giúp người hâm mộ có một cầu nối đến gần các huyền thoại của bóng đá thế giới một cách chân thật.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam được lựa chọn làm nước chủ nhà cho FC Pro Festival, đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự phát triển của cộng đồng game và thể thao điện tử tại Việt Nam.