FPT x Flash chiến thắng vang dội tại Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2025

Ngược thời gian, trở lại với chức vô địch Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2021, Flash từng trải qua giai đoạn chuyển giao thế hệ đầy thử thách. Điều đáng nói là ngay sau khi FPT Play chính thức đồng hành, đội tuyển bước vào một kỷ nguyên mới với tên gọi mới, FPT x Flash (FPT). Một tập thể mới trẻ trung hơn và giàu khát vọng đã ra đời với những cái tên mang đậm dấu ấn mới cho FPT x Flash như Maris, Gray, BeTroc, Yutan, HuyHoang, Bear và HieuDuc.

FPT x Flash chiến thắng vang dội tại ĐTDV Mùa Đông 2025

Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Maris, “linh hồn” của đội hình, FPT x Flash đã viết nên hành trình trở lại đầy ấn tượng. Từng 8 lần về nhì trong sự nghiệp, Maris không bỏ cuộc trước thất bại nào mà luôn nỗ lực để biến điều đó thành nguồn cảm hứng cho đồng đội, quyết tâm chinh phục đỉnh cao danh vọng. Kết quả là FPT x Flash một mùa giải thi đấu kiên cường, nơi tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và lòng kiên trì đã được đền đáp.

Trong trận Chung kết tổng Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2025, FPT x Flash và Saigon Phantom đã cống hiến 6 ván đấu kịch tính. Bằng sự khởi đầu mạnh mẽ, FPT đã nhanh chóng giành chiến thắng áp đảo trong ván đầu tiên, trước khi hai đội liên tục rượt đuổi tỷ số. Ở thời khắc quyết định, bản lĩnh của những “Tia Chớp Cam” được thể hiện rõ nét, đặc biệt trong ván đấu thứ 6, khi đội tuyển thi đấu chủ động, kiểm soát toàn diện và giành chiến thắng thuyết phục, chính thức trở lại ngôi vương sau 4 năm chờ đợi.

FPT x Flash ghi dấu ấn với những cái tên như Maris, Gray, BeTroc, Yutan, HuyHoang, Bear và HieuDuc

“Chiến thắng của FPT x Flash không chỉ là niềm tự hào của đội tuyển, mà còn là minh chứng cho hướng đi đúng đắn của FPT Play khi đầu tư vào eSports, một lĩnh vực mang lại giá trị kết nối cộng đồng và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho giới trẻ. Trên hành trình tiếp theo của Tia Chớp Cam, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các tuyển thủ, tạo dựng môi trường thi đấu chuyên nghiệp, bền vững và lan tỏa tinh thần thể thao điện tử Việt Nam.” Ông Kim Cang Giám đốc Dự án eSports - FPT Play chia sẻ.

Maris, đội trưởng FPT x Flash chia sẻ niềm vui sau trận Chung kết: “Chức vô địch này là thành quả của cả tập thể – của những người chưa bao giờ từ bỏ dù trải qua rất nhiều thất bại. Chúng tôi biết ơn người hâm mộ, và đặc biệt là FPT Play – đơn vị đã tin tưởng, đồng hành và giúp đội có được nền tảng vững chắc để trở lại mạnh mẽ. Với chúng tôi, đây không chỉ là một chiếc cúp, mà là dấu mốc của niềm tin và tinh thần không bỏ cuộc.”

Thành công của FPT x Flash còn là kết quả của tầm nhìn dài hạn và chiến lược đầu tư bài bản của FPT trong việc phát triển thể thao điện tử Việt Nam

Thành công của FPT x Flash không chỉ đến từ nỗ lực của các tuyển thủ, mà còn là kết quả của một tầm nhìn dài hạn và chiến lược đầu tư bài bản của FPT trong việc ngành công nghệ mới, phát triển thể thao điện tử Việt Nam. Nơi mà FPT không chỉ đóng vai trò đơn vị đồng hành truyền thông, mà còn xây dựng toàn bộ hệ sinh thái công nghệ phục vụ cho trải nghiệm thể thao điện tử chuyên nghiệp, từ nền tảng phát sóng, sản xuất nội dung, cho đến hạ tầng kết nối Internet tốc độ cao.

Là đơn vị tiên phong tại Việt Nam triển khai công nghệ WiFi 7 trên nền tảng XGS-PON, FPT mang đến trải nghiệm Internet tốc độ lên tới 10Gbps, với độ trễ cực thấp và độ ổn định tối đa. Đây là yếu tố then chốt giúp các tuyển thủ có thể thi đấu trong điều kiện tối ưu, cống hiến những trận đấu mượt mà, kịch tính và tràn đầy cảm xúc cho hàng triệu khán giả yêu eSports.

Có thể nói, việc đầu tư đồng bộ từ hạ tầng công nghệ đến trải nghiệm người dùng cho thấy định hướng rõ ràng của FPT trong việc đồng hành cùng thế hệ game thủ Việt, góp phần thúc đẩy sự phát triển chuyên nghiệp và bền vững của thể thao điện tử nước nhà.

Ngay sau chiến thắng, Tân Vương Đấu trường Danh Vọng Mùa Đông 2025 FPT x Flash đã có chuyến làm việc và giao lưu cùng người hâm mộ tại trụ sở Tập đoàn FPT vào chiều ngày 03/11 trước khi bước vào quá trình chuẩn bị thi đấu tại SEA Games 33 với tư cách Đội tuyển Quốc gia Việt Nam bộ môn Liên Quân Mobile.