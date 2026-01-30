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Bộ đôi realme 16 Pro và realme 16 5G chính thức ra mắt

Hồng Nhung

Hồng Nhung

16:44 | 30/01/2026
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Theo realme, bộ đôi realme 16 Pro và realme 16 5G sẽ mở ra kỷ nguyên mới của nhiếp ảnh di động cùng nhiều tính năng AI thông minh, và viên pin titan 7000mAh sẽ đánh dấu bước tiến mới của realme trong hành trình mang những trải nghiệm công nghệ cao cấp đến gần hơn với người dùng trẻ.
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Bộ đôi realme 16 Pro và realme 16 5G chính thức ra mắt
Bộ đôi realme 16 Pro và realme 16 5G chính thức ra mắt

Sự kiện ra mắt bộ đôi realme 16 Series diễn ra chiều qua đã thu hút sự quan tâm của đông đảo của người yêu công nghệ. Trong đó, tâm điểm của sự kiện là realme 16 Pro với hệ thống camera đa tiêu cự 200MP LumaColor đầu tiên trong phân khúc.

Thiết bị được trang bị camera selfie 50MP, đáp ứng nhu cầu chụp ảnh chân dung sắc nét và tự nhiên. Trong khi đó, ở mặt sau là camera chính 200MP LumaColor sử dụng cảm biến Samsung HP5 1/1.56" cao cấp, kết hợp chống rung quang học Super OIS, cho khả năng tái tạo màu sắc và ổn định trong từng khung hình.

Bộ đôi realme 16 Pro và realme 16 5G chính thức ra mắt
realme 16 Pro camera chính 200MP LumaColor

Hệ thống zoom đa tiêu cự, từ 1x, 2x, 3.5x và 4x, realme 16 Pro mở ra trải nghiệm chân dung giàu chiều sâu - nơi làn da, sợi tóc và thớ vải được tái hiện tinh tế, kết hợp hiệu ứng bóng đổ 3D sống động, mang lại cảm giác chân thực và giàu cảm xúc.

Sản phẩm cũng mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh trọn vẹn với camera góc rộng 1120, mở rộng không gian khung hình, lý tưởng cho ảnh phong cảnh, ảnh nhóm và những khoảnh khắc cần góc nhìn bao quát. Đây cũng là hệ thống camera đầu tiên đạt chứng nhận TÜV Rheinland LumaColor, cho khả năng tái tạo màu sắc tự nhiên, hài hòa giữa con người và bối cảnh. Đặc biệt giúp chủ thể nổi bật trong ảnh đơn, ảnh nhóm và kể cả chụp đêm.

Để góp phần nâng tầm trải nghiệm sáng tạo, chế độ phong cách lần đầu được tích hợp với 21 phong cách màu chân dung độc quyền, tựa như những “lớp cảm xúc” được cá nhân hóa. Mỗi khoảnh khắc nhờ đó trở nên có gu, đậm chất riêng và chuẩn “vibe” chỉ với một chạm.

Bộ đôi realme 16 Pro và realme 16 5G chính thức ra mắt
realme 16 5G, smartphone đầu tiên trang bị gương selfie, mở ra kỷ nguyên mới với thiết kế thanh camera

Người anh em của realme 16 Pro là realme 16 5G cũng được đánh giá là mẫu smartphone chụp chân dung điển hình nhờ thiết kế thanh camera ngang chuẩn flagship lần đầu xuất hiện trong phân khúc. Theo đó, realme 16 5G giúp kiến tạo sự cân bằng trong từng đường nét, mang lại cảm giác cầm nắm dễ chịu cho nhu cầu sử dụng linh hoạt suốt cả ngày dài.

Với tính năng gương selfie độc bản lần đầu tiên xuất hiện, realme 16 5G sẽ mang đến được xếp đặt tinh tế trên thanh camera phía sau, hỗ trợ căn chỉnh khung hình theo thời gian thực khi chụp bằng camera sau, mang đến trải nghiệm selfie trực quan, rõ nét và dẫn đầu xu hướng. Chỉ với động tác xoay máy lại, giơ tay “say hi”, người dùng đã có thể chụp ngay một bức ảnh selfie bằng camera sau siêu sắc nét với bố cục hoàn hảo như ý.

Bộ đôi realme 16 Pro và realme 16 5G chính thức ra mắt
realme 16 5G với hệ thống camera chân dung kép 50MP duy nhất trong phân khúc, kết hợp AI Camera trước 50MP và AI Camera sau Sony 50MP

Realme tự tin khẳng định realme 16 5G với hệ thống camera chân dung kép 50MP duy nhất trong phân khúc, kết hợp AI Camera trước 50MP và AI Camera sau Sony 50MP, mang đến chất lượng hình ảnh sắc nét, màu da tự nhiên và chiều sâu ấn tượng. Đồng thời công nghệ LumaColor mới cùng 20 chế độ phong cách chân dung cho phép người dùng dễ dàng cá nhân hóa hình ảnh theo từng bối cảnh.

Ngoài ra, các tính năng AI tiên tiến như AI Edit Genie 2.0, AI LightMe, AI Instant Clip, AI Pop-out,... tiếp tục mở rộng khả năng sáng tạo nội dung, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu chụp ảnh và quay video cho người dùng trẻ.

Bộ đôi realme 16 Pro và realme 16 5G chính thức ra mắt
Cụm camera sau của realme 16 5G được xem là một nét độc đáo mang đến trải nghiệm mới lạ

Cụm camera sau của realme 16 5G được xem là một nét độc đáo mang đến trải nghiệm mới lạ đầy phá cách với hàng loạt tính năng được nâng cấp, giúp đưa tên tuổi của sản phẩm đúng chuẩn “Bậc thầy hiệu năng”.

Về hiệu năng, realme 16 Pro cũng sở hữu viên pin titan dung lượng 7.000mAh và sạc siêu nhanh 80W, kết hợp công nghệ quản lý pin thông minh và sạc nhánh (Bypass Charging), đảm bảo thời gian sử dụng bền bỉ suốt ngày dài mà vẫn duy trì thiết kế mỏng nhẹ. Trong khi đó, màn hình AMOLED 1.5K với tần số quét lên đến 144Hz, độ sáng tối đa lên đến 6500 nit, bảo đảm mang đến trải nghiệm thị giác sống động, rõ nét trong mọi điều kiện ánh sáng nhờ khả năng hiển thị 1,07 tỷ màu.

realme 16 Pro được vận hành bởi vi xử lý Dimensity 7300-Max 5G đạt hơn 970.000 điểm AnTuTu, kết hợp hệ thống tản nhiệt AirFlow VC Cooling, đảm bảo hiệu năng ổn định khi xử lý các tác vụ nặng, đa nhiệm, chơi game Liên Quân Mobile ở 120FPS hay các tác vụ nặng khác.

Bộ đôi realme 16 Pro và realme 16 5G chính thức ra mắt
ealme 16 5G với viên pin Titan dung lượng 7000mAh vẫn có thể song hành cùng thiết kế mỏng nhẹ và tinh tế, với độ dày 8,1mm và trọng lượng chỉ 183g

Trong khi đó, realme 16 5G cũng với viên pin Titan dung lượng 7000mAh vẫn có thể song hành cùng thiết kế mỏng nhẹ và tinh tế, với độ dày 8,1mm và trọng lượng chỉ 183g nhờ cấu trúc AirCraft tiên tiến. Sản phẩm cũng hỗ trợ sạc nhanh 60W, hỗ trợ sạc ngược và sạc nhánh đa dạng trong nhu cầu sử dụng thường ngày. Vi xử lý 8 nhân tiến trình 6nm cũng mang đến trải nghiệm mượt mà cho realme 16 5G.Hệ thống tản nhiệt buồng hơi AirFlow VC 6050mm² và loa kép stereo, giúp mọi tác vụ công việc hay giải trí đều mượt mà hơn.

Thiết bị sở hữu màn hình AMOLED 6,57 inch siêu nét với độ sáng tối đa lên đến 4200 nit, hiển thị 1,07 tỷ màu cùng tần số quét lên đến 120Hz, đảm bảo trải nghiệm hình ảnh sống động ngay cả dưới ánh nắng gắt.

Bộ đôi realme 16 Pro và realme 16 5G chính thức ra mắt

Cả 2 sản phẩm còn gây ấn tượng với khả năng kháng nước IP69 Pro đạt chuẩn cao nhất hiện nay,

Không chỉ sở hữu viên pin dung lượng khủng, cả 2 sản phẩm còn gây ấn tượng với khả năng kháng nước IP69 Pro đạt chuẩn cao nhất hiện nay, đảm bảo mang đến trải nghiệm bền bỉ cả ngày dài, giúp người dùng an tâm sử dụng trong thời gian dài và ở nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Đáng chú ý, cả realme 16 Pro và realme 16 5G được vận hành trên nền tảng realme UI 7.0 thế hệ mới, được tối ưu bởi Flux Engine và bộ công cụ NEXT AI nâng cấp toàn diện hơn, mang lại trải nghiệm mượt mà, thông minh và tiện dụng, được cá nhân hóa hơn cho người dùng.

Bộ đôi realme 16 Pro và realme 16 5G chính thức ra mắt
Bộ đôi realme 16 Pro và realme 16 5G chính thức ra mắt

Một tâm điểm đáng chú ý khác của bộ đôi mới nhất nhà realme đó chính là phiên bản AI Edit Genie 2.0 mang đến nâng cấp toàn diện hơn. Trong khi AI LightMe cho phép biến đổi ánh sáng một cách ấn tượng, tạo chiều sâu và cảm xúc cho từng khung hình. AI StyleMe mở ra không gian sáng tạo không giới hạn, giúp tái hiện hình ảnh theo phong cách studio chuyên nghiệp hoặc cá nhân hóa theo dấu ấn riêng.

Thiết bị còn hỗ trợ thiết kế emoji 3D độc bản, mang đến trải nghiệm thể hiện cá tính đầy mới mẻ. Tất cả được tích hợp trực tiếp trên thiết bị, hình thành hệ sinh thái chỉnh sửa ảnh bằng AI thông minh và linh hoạt, phù hợp với nhu cầu sáng tạo đa dạng của thế hệ người dùng trẻ.

AI Pop-out trên dòng Number Series cho phép người dùng ghép nhiều khoảnh khắc trong một bức ảnh, làm chủ thể bật ra khỏi khung hình ngay trên trình chỉnh sửa tích hợp sẵn trên máy và sẵn sàng chia sẻ mạng xã hội mà không cần dùng ứng dụng khác hay đòi hỏi kỹ năng chỉnh sửa chuyên nghiệp.

Bộ đôi realme 16 Pro và realme 16 5G chính thức ra mắt
Bộ đôi realme 16 Pro và realme 16 5G chính thức ra mắt

Tại sự kiện, realme cũng đồng thời công bố sẽ tiếp tục đồng hành cùng giải đấu Liên Quân Mobile - Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 với vai trò Nhà tài trợ Chính thức của giải đấu và hợp tác cùng Team Flash Liên Quân Mobile với vai trò Nhà tài trợ đồng hành trong năm nay. Qua đó, realme một lần nữa khẳng định lời cam kết mạnh mẽ từ realme trong việc đầu tư củng cố cho hệ sinh thái Esports Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp và bùng nổ hơn, cùng khẩu hiệu "Sức Mạnh Real, Siêu Chiến Tích".

Với nhiều phiên bản cấu hình cùng mức ưu đãi lên đến 4 triệu đồng, realme 16 Pro và realme 16 5G sẽ được bán chính thức tại hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh trên toàn quốc kể từ ngày 29/01/2026.

Bộ đôi realme 16 Pro và realme 16 5G chính thức ra mắt
Bộ đôi realme 16 Pro và realme 16 5G chính thức ra mắt
Bộ đôi realme 16 Pro và realme 16 5G chính thức được trình làng

realme 16 Pro phiên bản 12GB/256GB được niêm yết với mức giá 14.490.000 đồng, đi kèm hai tùy chọn màu sắc Tím Phong Lan và Xám Sỏi Đá.

realme 16 5G có hai tùy chọn màu sắc Trắng Bạch Nhạn và Đen Huyền Vân, được niêm yết với mức giá cho từng phiên bản dung lượng bộ nhớ như sau:

realme 16 5G Phiên bản 8GB/256GB: 11.490.000 đồng

realme 16 5G Phiên bản 12GB/256GB: 12.490.000 đồng
Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, realme triển khai “Chương trình tri ân khách hàng 2026: Mua realme 16 Pro & 16 5G - Trúng Xế Xịn” dành cho khách hàng mua realme 16 5G và realme 16 Pro từ 01/02/2026 đến 28/02/2026. Theo đó, khách hàng sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng hàng tuần với giải thưởng là xe máy điện VinFast Feliz 2025 kèm pin và bộ sạc chính hãng, tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 300 triệu đồng. Chi tiết chương trình vui lòng tham khảo tại fanpage realme hoặc website Thế Giới Di Động.
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Nghệ An

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
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AUD 17605 17878 18455
CAD 17989 18264 18881
CHF 31868 32249 32897
CNY 0 3828 3921
EUR 29347 29567 30648
GBP 33956 34346 35284
HKD 0 3221 3424
JPY 155 159 166
KRW 0 16 18
NZD 0 14551 15138
SGD 19779 20061 20642
THB 705 769 822
USD (1,2) 26021 0 0
USD (5,10,20) 26062 0 0
USD (50,100) 26091 26105 26461
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,121 26,121 26,461
USD(1-2-5) 25,077 - -
USD(10-20) 25,077 - -
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AUD 17,890 17,955 18,609
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THB 756.99 766.34 819.12
NZD 14,612 14,748 15,159
SEK - 2,673 2,763
DKK - 3,962 4,095
NOK - 2,618 2,706
LAK - 0.9 1.25
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