realme hé lộ gương mặt mới

Theo đó, realme C71 sở hữu nhiều cải tiến đáng chú ý như: nhiều tính năng AI tiên tiến, khả năng bền bỉ vượt trội như khả năng sạc nhanh 45W, kết hợp cùng viên pin “siêu khủng” lên đến 6300mAh.

realme C71 sở hữu viên pin khủng

Cụ thể, realme C71 là một trong những chiếc smartphone phổ thông đầu tiên được trang bị các tính năng AI tiên tiến. Trong đó, AI Noise Reduction Call - lọc tạp âm thông minh cho cuộc gọi trong trẻo cực kỳ phù hợp với những người trẻ thường xuyên phải làm việc ngoài trời hoặc ở những nơi có nhiều tiếng ồn. Riding Mode - chế độ lái xe an toàn, tối ưu hóa trải nghiệm di chuyển cùng giao diện thông minh cũng góp phần đảm bảo người dùng có thể nắm bắt mọi thông tin cập nhật trên điện thoại nhưng vẫn đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Đặc biệt, realme C71 còn được trang bị NFC thông minh – mở rộng khả năng thanh toán “chỉ một chạm” và tiện lợi trong việc xác thực các thông tin sinh trắc học trong các công việc hàng ngày. Có thể nói, realme C71 chính là lời khẳng định rằng công nghệ AI không còn là đặc quyền của phân khúc cao cấp - mà đang từng bước phổ cập tới mọi đối tượng người dùng thông qua các sản phẩm giá trị thực như dòng C series.

realme C71 có nhiều công nghệ AI vượt trội

“Tại realme, chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực để thực hiện sứ mệnh của mình: Trở thành người phổ biến công nghệ cho thế hệ trẻ, vượt qua mong đợi của người dùng về công nghệ. Trong năm 2024, các khoản đầu tư vào các nghiên cứu AI đã tăng vọt lên đến 613%, với đội ngũ kỹ sư chuyên môn tăng gấp 7 lần. realme C71 chính là cách chúng tôi tái khẳng định rằng công nghệ tiên tiến không chỉ dành riêng cho phân khúc cao cấp và góp phần vào công cuộc ‘Bình dân học AI’ tại Việt Nam” - Đại diện realme chia sẻ.

Ngoài ra, trong hợp tác chiến lược mới đây phối hợp cùng Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, realme sẽ triển khai chuỗi hoạt động phổ cập kiến thức về trí tuệ nhân tạo (AI) đến với người dùng. Đây được xem là bước đi thiết thực, đồng thời đánh dấu cột mốc mới của realme trong hành trình đưa AI đến gần hơn với đại chúng, góp phần thúc đẩy mục tiêu “Bình dân học AI” tại Việt Nam.

Hé lộ về gương mặt mới, đại diện realme cho biết, realme C71 không chỉ sở hữu sạc nhanh, dùng bền và nhiều tính năng AI hữu ích cho người dùng. Bên cạnh đó thì realme C71 còn gây ấn tượng khi được trang bị viên pin với dung lượng lên đến 6300mAh và công nghệ sạc nhanh 45W.

Ngoài ra, realme C71 còn có mặt lưng ấn tượng với thiết kế lông vũ, được lấy cảm hứng từ độ mỏng nhẹ và tinh xảo của những chiếc lông vũ màu sắc. Chiếc điện thoại được hoàn thiện với thiết kế siêu nhẹ nhàng dễ cầm nắm, phù hợp với lối sống năng động hiện đại của giới trẻ.

realme C71 thiết kế siêu mỏng chỉ 7.79mm

Đặc biệt, dù sở hữu độ mỏng chỉ 7.79 mm, nhưng realme C71 vẫn sở hữu khả năng chống sốc chuẩn quân đội, chuẩn kháng nước hàng ngày với khả năng đáp ứng tốt các tác vụ thông thường khi tiếp xúc với nước, cùng lớp bảo vệ ArmorShell cứng cáp giúp bạn luôn an tâm sử dụng điện thoại mà không lo các tình huống va đập bất ngờ.

Không chỉ là một chiếc smartphone phổ thông, realme C71 còn bứt phá toàn diện với công nghệ cao cấp, cùng thiết kế đẹp mắt và viên pin lớn. Chúng ta sẽ cùng chờ đón gương mặt mới của realme trong kỷ nguyên AI.