realme C85 Series siêu pin, siêu kháng nước chính thức ra mắt thị trường Việt

“Với chiến lược nhất quán của dòng C Series, realme luôn hướng tới việc mang lại giá trị thực cho người dùng trẻ thông qua những sản phẩm phổ thông mang trải nghiệm tiệm cận phân khúc cao cấp. Chúng tôi tin rằng công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi phục vụ cho cuộc sống năng động của con người. Sự ra mắt của realme C85 Series tiếp tục khẳng định định hướng đó khi được nâng cấp toàn diện về hiệu năng, độ bền và công nghệ AI thiết thực – mang đến trải nghiệm vượt trội trong tầm giá.” Đại diện realme Việt Nam chia sẻ.

Siêu pin 7000mAh chính là trái tim của realme C85 Series, với dung lượng 7000mAh, đây là viên pin có dung lượng lớn nhất từng xuất hiện trên dòng C, cho phép người dùng thoải mái sử dụng cả ngày dài mà vẫn còn tới 50% năng lượng vào cuối ngày, đáp ứng trọn vẹn nhịp sống năng động hiện đại.

Đi cùng với viên pin khủng là công nghệ sạc siêu nhanh 45W, cho phép người dùng có thể nhanh chóng khôi phục năng lượng cho thiết bị, đảm bảo trải nghiệm liền mạch trong học tập, làm việc và giải trí. Công nghệ AI cũng giúp tiết kiệm pin, hỗ trợ tối ưu hóa mức tiêu thụ điện năng, giúp tăng thêm hiệu suất tương đương 400mAh cho mỗi chu kỳ sạc.

Đồng thời, realme C85 Series còn hỗ trợ sạc ngược lên đến 10W, cho phép người dùng chia sẻ nguồn pin cho các thiết bị khác hoặc “cứu nguy” cho bạn bè khi cần thiết một cách dễ dàng.

Đáng chú ý, hệ thống quản lý năng lượng tiên tiến Titan Health Tech và công nghệ Bypass Charging - Sạc Nhánh, giúp tối ưu hiệu suất và kéo dài tuổi thọ pin, hạn chế hiện tượng chai pin thường gặp. Nhờ đó, thiết bị có thể duy trì hiệu năng ổn định trong suốt 6 năm sử dụng, mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho người dùng phổ thông.

Siêu kháng nước với chuẩn kháng nước IP69 Pro cũng được xem là một trong những ưu việt của realme C85 Series. Với tiêu chuẩn này, C85 Series có thể có khả năng chịu được tia nước áp lực cao, nước nóng lên đến 100°C, ngâm nước liên tục 60 ngày và kháng được tới 36 loại chất lỏng khác nhau như cà phê, sữa, nước rửa chén… để mang đến sự an tâm trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Và để khẳng định sự tiên phong, mang đến chuẩn Pro về độ bền, khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc, realme C85 Series còn được trang bị tính năng SonicWave Water Ejection, công nghệ sử dụng rung động tần số cao để đẩy nước ra khỏi loa, giúp khôi phục chất lượng âm thanh và bảo vệ thiết bị toàn diện hơn sau khi tiếp xúc với nước. Bên cạnh đó, lớp bảo vệ ArmorShell™ làm từ hợp kim nhôm siêu bền đạt chuẩn quân đội MIL-STD-810H cũng là một trong những ưu điểm về độ bền, mang đến khả năng chống chịu vượt trội, bảo vệ máy toàn diện khỏi va đập, rơi rớt và các điều kiện khắc nghiệt của môi trường.

Không chỉ nổi bật với độ bền vượt trội, realme C85 Series còn được trang bị chip Dimensity 6300 5G, với RAM mở rộng lên đến 24GB và bộ nhớ trong lên đến 256GB. Thiết bị cũng sở hữu màn hình siêu sáng 144Hz với độ sáng tối đa 1.200 nit, hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng gắt, lý tưởng cho trải nghiệm ngoài trời và kết nối tốc độ cao.

Phiên bản realme C85 Pro được trang bị vi xử lý Snapdragon 685 4G cùng bộ nhớ trong 256GB và màn hình AMOLED 120Hz đạt độ sáng tối đa lên đến 4.000 nit, mang lại hình ảnh sống động, sắc nét và rực rỡ trong mọi điều kiện ánh sáng.

realme cũng nâng cao hiệu năng cho bộ đôi này với AI và hệ thống tản nhiệt diện rộng, giúp realme C85 Series trở thành một trong những mẫu smartphone phân khúc phổ thông mang đến trải nghiệm mượt mà, ổn định và tiết kiệm năng lượng vượt trội nhất phân khúc.

Cả hai phiên bản đều được tối ưu bởi nền tảng realme UI 6.0, giúp hệ thống vận hành thông minh, mượt mà và liền mạch hơn trong mọi trải nghiệm sử dụng. Đi cùng đó là hệ thống loa 400% UltraBoom, giúp âm thanh sống động và rõ ràng dù ở bất cứ đâu.

Việc tích hợp AI trong một số ngữ cảnh giúp cho realme C85 Series hoạt động hiệu quả hơn với người dùng. Ví dụ với Chế độ AI ngoài trời, C85 Series sẽ hiểu và đáp ứng mọi nhu cầu khi sử dụng trong điều kiện nắng gắt mà vẫn đảm bảo hình ảnh hiển thị vẫn sắc nét và rực rỡ.

Một tính năng AI cũng rất tiện ích khác đó là ưu tiên phân bổ tài nguyên mạng cho các tác vụ ngoài trời như dẫn đường, tải bản đồ hoặc phát video, bên cạnh khả năng tự nhận diện điều kiện ánh sáng để điều chỉnh độ sáng màn hình phù hợp. Nhờ đó, mà trải nghiệm luôn liền mạch, ổn định và thoải mái ở mọi môi trường, hạn chế tình trạng quá nhiệt và giật lag trong quá trình sử dụng.

Đặc biệt, Chế độ dành riêng cho người lái xe và phản hồi cuộc gọi “không chạm” được cải tiến để nâng cao tính ứng dụng. Cụ thể, người dùng có thể nghe và trả lời cuộc gọi mà không cần chạm tay, tăng sự tiện lợi và an toàn khi đang lái xe hoặc tham gia hoạt động ngoài trời.

Bên cạnh đó, realme còn nâng trải nghiệm sáng tạo nội dung với AI Edit Genie, công cụ chỉnh sửa ảnh thông minh lần đầu tiên xuất hiện trên dòng C. Tính năng này cho phép người dùng chỉnh ảnh chỉ bằng giọng nói hoặc câu lệnh, mang đến phong cách sáng tạo nhanh chóng, tiện lợi và đầy cảm hứng. Đây là tính năng mới vừa được realme giới thiệu cách đây một tháng trên dòng realme 15 Series, và nay tính năng này đã hiện diện trên dòng C Series. Điều này cho thấy nỗ lực không ngừng của realme trong việc mở rộng khả năng tiếp cận các công nghệ tiên tiến nhất đến với người dùng trẻ.

Thiết kế lấy cảm hứng từ những chiếc lông vũ mỏng nhẹ, với đường nét thanh thoát kết hợp hoa văn tinh tế

Mặc dù rất bền bỉ, rất nồi đồng cối đá nhưng realme C85 Series vẫn có được vẻ ngoài thanh thoát, hiện đại và thời trang nhờ được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp nhẹ nhàng và tự do của lông vũ. Đó cũng là lý do sản phẩm được bán ra với hai màu sắc là Tím Cánh Vẹt và Xanh Khổng Tước, mang âm hưởng thiên nhiên sống động, thể hiện tinh thần tự do, dám khác biệt và đầy năng động của giới trẻ.

Có thể nói, sự kết hợp giữa hiệu năng mạnh mẽ, thiết kế tinh tế và độ bền vượt chuẩn đã giúp cho realme C85 Series được kỳ vọng trở thành sản phẩm chủ lực trong phân khúc phổ thông cuối năm nay.

Sản phẩm được mở bán đặc quyền tại Thế Giới Di Động từ ngày 01/11/2025, cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn như: gói cước miễn phí Data sử dụng 15GB trong 15 ngày từ Viettel Telecom, hay mua kèm tai nghe realme Buds T200 sẽ được giảm 20%.

realme C85 Pro (8GB + 128GB): 6.490.000 đồng

realme C85 Pro (8GB + 256GB): 7.090.000 đồng

realme C85 5G (8GB + 256GB): 7.690.000 đồng