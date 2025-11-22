Di Động Việt triển khai 'Black Tech Day' lớn nhất năm 2025

Cụ thể, ngay từ đầu tháng 11, hệ thống bán lẻ Di Động Việt đã diễn ra xuyên suốt nhiều chương trình ưu đãi lớn, khởi động cho tuần black friday lớn nhất năm 2025 sắp diễn ra. Ở tuần cuối cùng của tháng 11, hệ thống triển khai chính sách giảm giá đặc biệt cho các dòng máy và phụ kiện chính hãng trong khung giờ vàng.

“Deal suốt tháng - Giảm cực sâu” tại Di Động Việt diễn ra trong cả tháng 11.

Theo đó, từ ngày 24/11 đến 27/11, trên toàn hệ thống Di Động Việt sẽ áp dụng mức giá siêu sốc chưa từng có. Cụ thể, Samsung Galaxy Z Flip7 sẽ về mức 21,6 triệu đồng, iPhone 16 về giá 20,4 triệu đồng, Galaxy S25 Ultra giá sốc chỉ còn 24,19 triệu đồng, Xiaomi 15T giá chỉ còn 12,59 triệu đồng hay iPad Air M3 chỉ từ 12,9 triệu đồng…

Hai siêu phẩm iPhone 17 Pro Max và Samsung Galaxy S25 Ultra cũng nằm trong chương trình giảm giá đặc biệt này

Bên cạnh nhóm điện thoại, tablet, MacBook, khách hàng quan tâm phụ kiện chính hãng hay thiết bị chăm sóc cá nhân cũng sẽ có deal hời. Theo đó, từ 24 đến 27/11, nhiều sản phẩm sẽ được bán với giá từ 9.000 đồng đến 199.000 đồng, số lượng mỗi ngày có giới hạn nên sẽ ưu tiên cho những khách hàng có mặt sớm nhất. Một số sản phẩm nổi bật như cáp Mophie giá 9.000 đồng, máy cạo râu Enchen K8 còn 99.000 đồng hay loa Edifier MP85 về mức 199.000 đồng…

Chưa dừng lại ở đó, từ ngày 8/11 đến 30/11, tại “Khung giờ vàng” (từ 08h00 - 12h00 và 12h00 - 22h00 mỗi ngày) hệ thống sẽ được chính thức áp dụng chương trình mua sắm đặc biệt, điện thoại, MacBook, tablet sẽ được giảm thêm đến 500.000 đồng trên giá đã giảm.

Nhờ áp dụng đồng thời các ưu đãi, chi phí sở hữu thiết bị dịp này được tối ưu đáng kể. Đơn cử như Samsung Galaxy Z Fold7 giảm gần 10 triệu đồng so với giá niêm yết, chỉ còn 37,49 triệu đồng; iPhone 17 Pro Max về mức 37,2 triệu đồng hay iPhone 14 Pro Max 128GB Likenew (đã qua sử dụng) cũng chỉ từ 17,8 triệu đồng.

Cận cảnh Xiaomi 15T Pro với điểm nhấn là cụm camera Leica được thiết kế tinh xảo.

Ở phân khúc tầm trung, người dùng quan tâm đến các sản phẩm như Xiaomi 15T Pro, OPPO Reno14 F 5G hay Samsung Galaxy A56 5G sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm mơ ước với giá “chạm đáy”, lần lượt chỉ còn 16,69 triệu đồng, 9,7 triệu đồng và 7,99 triệu đồng.

Riêng mẫu Redmi Note 14 có giá chỉ từ 4,29 triệu đồng.

Ngoài ra, chương trình dành riêng cho khách hàng muốn lên đời máy với chi phí tiết kiệm. Hay khách hàng được trợ giá đến 4,5 triệu đồng khi tham gia chương trình thu máy cũ cam kết tốt so với thị trường, máy cũ chỉ xét ngoại quan, không bung máy.

Với chương trình “Trả góp 3 KHÔNG” khách hàng sẽ có cơ hội trả góp 0% lãi suất, 0 phí ẩn và 0 đồng trả trước, giúp khách hàng vẫn dễ dàng sắm đồ công nghệ chính hãng, thuận tiện phân bổ chi tiêu.

Về chế độ bảo hành, ngoài thời gian bảo hành của hãng, hệ thống bảo hành 1 đổi 1 trong 33 ngày với máy hư, rơi vỡ để khách hàng an tâm tuyệt đối khi sử dụng.

Đặc biệt, trong 3 ngày từ 28/11 đến 30/11, tại 5 cửa hàng Di Động Việt: 300 Lê Hồng Phong, Phường Vườn Lài; 385 Quang Trung, Phường Gò Vấp; 619 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng; 97 Võ Văn Ngân, Phường Thủ Đức và 307 Đường 3/2, Phường Vườn Lài sẽ diễn ra “deal sốc” chỉ từ 59.000 đồng.

“Năm nay Black Friday tại Di Động Việt diễn ra xuyên suốt tháng 11 với rất nhiều chương trình hấp dẫn theo khung giờ, theo tuần… Tại các cửa hàng, lượng khách đến trực tiếp tìm hiểu chương trình, mua sắm đã ghi nhận tăng mạnh so với cùng kỳ tháng trước, dự kiến vào tuần cuối tháng sẽ còn sôi động hơn vì rơi vào tuần lễ sale lớn trên toàn thị trường”. Đại diện Di Động Việt chia sẻ.

Độc giả có nhu cầu tham khảo chi tiết về chương trình “Black Tech Day” hoặc các sản phẩm di động, đồ gia dụng thông minh, xe máy điện có thể tìm hiểu thêm tại website didongviet.vn hoặc gọi tổng đài 1800.6018 (miễn phí).