Samsung West Lake ghi dấu hành trình mới

Đáng chú ý, trong hành trình này, để tri ân khách hàng Việt Nam, ngay tại không gian trải nghiệm Samsung West Lake, Samsung mang đến nhiều ưu đãi đặc biệt cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm hấp dẫn.

Samsung West Lake kỷ niệm một năm kiến tạo trải nghiệm và mua sắm cao cấp tại Hà Nội

Theo đó, bên cạnh chương trình Hot Sale đã kết thúc vào ngày 6/11 vừa qua, thì chương trình ‘Siêu sale ngày đôi’ diễn ra từ ngày 10/11/2025 đến ngày 13/11/2025, và chương trình ‘Siêu sale giữa tháng’ diễn ra từ ngày 17/11/2025 đến 20/11/2025, hay chương trình Black Friday diễn ra từ ngày 25/11/2025 đến ngày 28/11/2025 sẽ mang đến ngập tràn deal ưu đãi cho khách hàng.

Không chỉ vậy, người dùng còn được tận hưởng nhiều tầng ưu đãi hấp dẫn khác để tối ưu giá trị đơn hàng khi đến Samsung West Lake. Ưu đãi “mua nhiều giảm sâu” lý tưởng cho khách hàng sắm sửa cùng lúc nhiều thiết bị cho gia đình, cũng như đi mua sắm chung cùng bạn bè và người thân. Các khách hàng thân thiết còn được nhân đôi điểm thưởng để đổi thành các quà tặng công nghệ giá trị cao hơn.

Đồng hành cùng Việt Nam, Samsung tung ra chương trình ưu đãi đặc biệt tại Samsung West Lake

Cũng nhân dịp này, các thiết bị giải trí tại gia được yêu thích như TV The Frame và Sound Bar thế hệ mới cũng sẽ đi kèm các deal ưu đãi độc quyền trên cả online lẫn offline.

Khách tham dự còn có thể nhận miếng dán điện thoại độc quyền và nhiều quà tặng thương hiệu để lưu lại dấu mốc đáng nhớ “Samsung West Lake tròn 1 tuổi” tại khu trải nghiệm Galaxy AI, cũng như cơ hội khám phá trực tiếp những công nghệ mới nhất cùng chuyên gia Samsung và FPT vào ngày 29/11/2025.

ASUS ra mắt chuỗi 'Không gian trải nghiệm công nghệ AI toàn diện' Với sự ra đời của chuỗi “ASUS AI Innovation Hubs - Không gian trải nghiệm công nghệ AI toàn diện” tại Hà Nội và Tp.HCM, ...

Kỷ niệm một năm hoạt động không chỉ là cơ hội để Samsung West Lake nhìn lại hành trình mang công nghệ cao cấp đến gần hơn với người dùng, hay mang đến những chương trình ưu đãi đặc biệt thay lời cảm ơn. Đây còn là dịp để khẳng định cam kết không ngừng đổi mới và kiến tạo những trải nghiệm sống mới cho Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Tọa lạc tại tòa tháp biểu tượng Lotte West Lake, Samsung West Lake trở thành không gian sống với phong cách hiện đại

Tọa lạc tại tòa tháp biểu tượng Lotte West Lake với đầy đủ tiện ích cao cấp, Samsung West Lake đã trở thành không gian sống với phong cách hiện đại. Xuyên suốt một năm hoạt động vừa qua, Samsung West Lake không chỉ hiện thực hóa tầm nhìn ấy, mà còn khẳng định vị thế biểu tượng của không gian trải nghiệm công nghệ cao cấp hàng đầu thủ đô.

Với diện tích 367m2 được lấy cảm hứng thiết kế từ thủ đô ngàn năm văn hiến, không gian trải nghiệm và mua sắm Samsung West Lake vừa là điểm đến mua sắm hiện đại, vừa là không gian để người dùng khám phá hệ sinh thái Samsung toàn diện - từ Galaxy AI, Vision AI, Bespoke AI đến SmartThings.

Samsung West Lake đã mang đến cho người dùng nhiều trải nghiệm sáng tạo

Với 4 khu trưng bày được thiết kế riêng biệt và khoa học, Samsung West Lake đã đón hàng chục nghìn lượt khách tới mua sắm, trực tiếp trải nghiệm và trò chuyện về những công nghệ AI sáng tạo nhất của Samsung trong suốt 1 năm vừa qua. Cũng tại đây, Samsung còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như workshop sản phẩm, diễn đàn xu hướng sống thông minh, triển lãm công nghệ và nghệ thuật, sự kiện gắn với lễ hội truyền thống…

Trải nghiệm hệ sinh thái kết nối liền mạch Samsung AI Home với SmartThings tại Samsung West Lake

Và trong tháng 11 này, Samsung West Lake sẽ tổ chức triển lãm tái hiện chặng đường 3 thập niên gắn bó và đổi mới của Samsung tại Việt Nam. Trên hành trình “Samsung 3 thập niên lớn cùng Việt Nam”, Samsung West Lake tự hào là một dấu mốc rạng rỡ minh chứng cho nỗ lực sáng tạo công nghệ vô hạn, thấu hiểu nhu cầu thường nhật và bản sắc văn hóa người Việt Nam.

Samsung West Lake tọa lạc tại tầng G, Lotte Mall West Lake, 272, đường Võ Chí Công, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội, mở cửa từ 09:30 - 22:00 các ngày trong tuần.

Chi tiết về các hoạt động và khuyến mãi của Samsung West Lake có tại http://samsung.com/vn/store/samsung-west-lake/