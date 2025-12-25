Kinh tế số
Các thị trường mới nổi bội thu năm 2025: Đà tăng có tiếp diễn trong năm 2026?

Đức Thuận

Đức Thuận

14:43 | 25/12/2025
Sau nhiều năm bị lu mờ bởi sự thống trị của chứng khoán Mỹ, các thị trường mới nổi đang khép lại năm 2025 với một cú bứt phá mạnh mẽ, thậm chí vượt trội so với các thị trường phát triển.
Các thị trường mới nổi bội thu năm 2025: Đà tăng có tiếp diễn trong năm 2026?
Các nhà quản lý quỹ và chiến lược gia cho rằng họ nhìn thấy nhiều tiềm năng tăng trưởng hơn nữa ở nhiều quốc gia trong nhóm này vào năm tới. (Cáp treo và Trung tâm Costanera ở Santiago, Chile). Ảnh: Getty.

Giới đầu tư toàn cầu ngày càng tin rằng đây không chỉ là một đợt hồi phục ngắn hạn, mà có thể là sự khởi đầu cho một chu kỳ tăng trưởng mới kéo dài sang năm 2026.

Chỉ số MSCI Emerging Markets - đại diện cho các cổ phiếu vốn hóa lớn và trung bình tại các nền kinh tế mới nổi đã tăng khoảng 30% kể từ đầu năm, vượt xa mức tăng hơn 20% của MSCI World, chỉ số phản ánh hiệu suất của các thị trường phát triển, bao gồm Mỹ. Thành tích này cũng giúp các thị trường mới nổi bỏ xa cả ba chỉ số chính của Phố Wall trong năm 2025.

Các thị trường mới nổi chưa bao giờ hấp dẫn đến thế trong 15 năm qua.

Varun Laijawalla - Quản lý danh mục đầu tư tại Ninety One chia sẻ.

Không còn là câu chuyện của một vài quốc gia riêng lẻ

Đáng chú ý, đà tăng của các thị trường mới nổi không đến từ một “ngôi sao đơn độc”. Nhiều quốc gia đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trên diện rộng.

Tại châu Âu, chỉ số Athens Composite của Hy Lạp tăng gần 44% trong năm nay và dự kiến sẽ được nâng hạng lên thị trường phát triển vào tháng 9/2026. Chile và Cộng hòa Séc đều chứng kiến chỉ số chứng khoán tăng khoảng 50,8%, trong khi Romania cũng ghi nhận mức tăng hơn 42%.

Diễn biến này cho thấy sự cải thiện mang tính hệ thống, thay vì chỉ là hiệu ứng cục bộ.

Phát biểu tại một buổi tọa đàm ở London cuối tháng 11, ông Varun Laijawalla, nhà quản lý danh mục cổ phiếu thị trường mới nổi của công ty quản lý tài sản Ninety One, gọi năm 2025 là “năm của sự thay đổi”.

Theo ông, trong suốt 15 năm qua, dòng tiền toàn cầu gần như chỉ xoay quanh một trục duy nhất: các thị trường phát triển, đặc biệt là Mỹ. Tuy nhiên, trật tự này đã bắt đầu đảo chiều trong năm nay.

Một yếu tố then chốt là sự suy yếu của đồng USD. Chỉ số đo sức mạnh đồng bạc xanh đã giảm khoảng 9% kể từ đầu năm, chấm dứt giai đoạn tăng kéo dài suốt 15 năm. Đồng USD yếu giúp giảm áp lực nợ bằng ngoại tệ và tạo điều kiện cho dòng vốn quay trở lại các nền kinh tế mới nổi.

Trung Quốc, Hàn Quốc và sự thay đổi về chất

Bên cạnh yếu tố vĩ mô, nhiều quốc gia thị trường mới nổi cũng đang trải qua những cải cách mang tính nền tảng.

Tại Trung Quốc, sự trỗi dậy của DeepSeek như một đối trọng với làn sóng AI của Mỹ, cùng với sự hồi sinh của khu vực tư nhân, đã cải thiện đáng kể tâm lý thị trường. Trong khi đó, Hàn Quốc với chính phủ mới đã thúc đẩy các cải cách quản trị doanh nghiệp – vấn đề từng bị coi là điểm yếu kéo dài nhất của thị trường này.

Theo ông Laijawalla, nếu những thị trường có “quản trị yếu kém mang tính lịch sử” được cải thiện, tác động tích cực sẽ rất lớn và mang tính lâu dài.

Phát hành ròng giảm mạnh – “gió ngược” dần hóa “gió xuôi”

Một điểm xoay chuyển quan trọng khác là lượng phát hành cổ phiếu ròng. Trong hơn một thập kỷ, làn sóng IPO ồ ạt – đặc biệt tại Trung Quốc – đã khiến cổ phiếu thị trường mới nổi bị pha loãng, làm suy giảm hiệu suất so với Mỹ và các thị trường phát triển.

Tuy nhiên, trong ba năm gần đây, xu hướng này đã đảo chiều. Phát hành ròng giảm mạnh, trong khi hoạt động mua lại cổ phiếu và chi trả cổ tức gia tăng, phản ánh sự thay đổi trong cách các doanh nghiệp phân bổ vốn.

“Nhiều lực cản đang nhanh chóng suy yếu và sẽ sớm trở thành lực đẩy. Nhưng thị trường vẫn chưa định giá đầy đủ sự thay đổi này,” ông Laijawalla nhấn mạnh.

JP Morgan đảo chiều chiến lược: Đặt cược lớn vào thị trường mới nổi

Quan điểm lạc quan này cũng được chia sẻ bởi JP Morgan. Ông Mislav Matejka, Trưởng bộ phận Chiến lược Cổ phiếu Toàn cầu và châu Âu của ngân hàng, cho biết JP Morgan kỳ vọng các thị trường mới nổi sẽ vượt trội năm thứ hai liên tiếp trong 2026, chấm dứt chuỗi nhiều năm lợi nhuận thấp.

Từ chiến lược “mua thị trường phát triển, bán thị trường mới nổi”, JP Morgan đã xoay trục sang tăng tỷ trọng EM, đặc biệt tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ. Nguyên nhân đến từ định giá hấp dẫn, triển vọng tăng trưởng kinh tế và sự cải thiện của tiền tệ và trái phiếu EM.

Theo JP Morgan, ngay cả sau đợt tăng mạnh năm nay, cổ phiếu thị trường mới nổi vẫn đang được giao dịch với mức chiết khấu 30–50% so với các thị trường phát triển.

Ngân hàng này cũng cho rằng nhiều thị trường mới nổi sẽ hưởng lợi gián tiếp từ cơn bùng nổ trí tuệ nhân tạo toàn cầu, nhờ nhu cầu gia tăng đối với kim loại, năng lượng và các nguyên liệu đầu vào.

“Lao động và doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng hóa tại các thị trường mới nổi đang trực tiếp hưởng lợi từ làn sóng đầu tư vốn khổng lồ này,” ông Luis Oganes, Trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế vĩ mô toàn cầu của JP Morgan, nhận định.

Mỹ Latinh nổi lên nhờ làn sóng chính trị mới

Tại Mỹ Latinh, ông Stephen Isaacs từ Alvine Capital cho rằng khu vực này đang bước vào giai đoạn “rất thú vị”, khi hàng loạt quốc gia chứng kiến sự dịch chuyển chính trị theo hướng bảo thủ, cùng với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng cường tập trung vào bán cầu Tây.

Argentina và Chile đã đi trước, trong khi Brazil với cuộc bầu cử tổng thống sắp tới được kỳ vọng sẽ là “mảnh ghép tiếp theo”. Theo ông Isaacs, sự kết hợp giữa vốn, công nghệ và chính sách thân thiện thị trường có thể tạo ra một chu kỳ bắt kịp mạnh mẽ tại khu vực này.

Triển vọng 2026: Thị trường mới nổi hấp dẫn nhất trong 15 năm

Tổng hòa các yếu tố từ vĩ mô, chính sách, định giá cho đến dòng vốn, nhiều chuyên gia cho rằng triển vọng của các thị trường mới nổi trong năm 2026 có thể là tích cực nhất trong hơn một thập kỷ.

Sau một năm 2025 bội thu, câu hỏi không còn là liệu thị trường mới nổi có cơ hội hay không, mà là liệu giới đầu tư toàn cầu đã sẵn sàng nắm bắt trọn vẹn chu kỳ mới này hay chưa.

thị trường mới nổi MSCI Emerging Markets đầu tư 2026 chứng khoán toàn cầu JP Morgan đồng USD suy yếu AI toàn cầu Mỹ Latinh Trung Quốc Hàn Quốc

