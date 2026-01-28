ASML nhận đơn đặt hàng kỷ lục, lạc quan về năm 2026 nhờ làn sóng AI

Các chuyên gia phân tích dự đoán các nhà sản xuất chip nhớ sẽ tăng công suất để giảm thiểu tình trạng thiếu hụt linh kiện này, điều này có thể mang lại lợi ích cho ASML. Ảnh minh họa: Getty.

Theo dữ liệu của Visible Alpha do Reuters trích dẫn, tổng giá trị đơn đặt hàng của ASML trong quý IV năm 2025 đạt 13,2 tỷ euro (tương đương 15,8 tỷ USD), cao gấp hơn hai lần so với mức dự báo 6,32 tỷ euro của các nhà phân tích. Đây cũng là quý ghi nhận lượng đơn hàng lớn nhất trong lịch sử công ty.

Giám đốc tài chính ASML, ông Roger Dassen, cho biết: “Đây là quý có số đơn đặt hàng cao kỷ lục đối với chúng tôi”.

Song song với kết quả kinh doanh khả quan, ASML cũng công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 12 tỷ euro, dự kiến hoàn tất trước ngày 31 tháng 12 năm 2028.

Triển vọng doanh thu 2026 vượt kỳ vọng

Về triển vọng tài chính, ASML dự báo doanh thu thuần trong quý hiện tại sẽ dao động từ 8,2 đến 8,9 tỷ euro. Đối với cả năm 2026, hãng kỳ vọng doanh thu đạt 34 đến 39 tỷ euro, cao hơn mức dự báo trung bình 35,1 tỷ euro của giới phân tích.

Trước đó, tập đoàn Hà Lan từng cho biết họ không kỳ vọng doanh thu năm 2026 thấp hơn năm 2025. Việc nâng triển vọng lần này được xem là dấu hiệu cho thấy niềm tin ngày càng tăng của ASML vào chu kỳ đầu tư mới của ngành bán dẫn.

ASML - nhà sản xuất các hệ thống in thạch bản tiên tiến phục vụ sản xuất chip cao cấp đang hưởng lợi rõ rệt từ làn sóng xây dựng hạ tầng AI toàn cầu. Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu của công ty đã tăng gần 30%.

Xu hướng này cũng được củng cố bởi kết quả kinh doanh của các khách hàng lớn. Đầu tháng này, TSMC công bố lợi nhuận quý IV tăng kỷ lục, cho thấy nhu cầu chip AI vẫn duy trì ở mức cao. Là đối tác của ASML, TSMC sản xuất chip cho nhiều tập đoàn lớn như Nvidia và AMD.

Bên cạnh đó, thị trường chip nhớ đang trong tình trạng thiếu hụt nguồn cung, đẩy giá linh kiện tăng mạnh. Một số chuyên gia dự báo tình trạng này có thể kéo dài đến năm 2027, buộc các nhà sản xuất như Samsung và SK Hynix phải mở rộng công suất, đồng nghĩa với việc tăng mua thiết bị từ ASML.

Ngân hàng Barclays gần đây dự đoán riêng SK Hynix có thể mua 12 hệ thống in thạch bản cực tím của ASML trong năm 2026.

Theo ông Dassen, các khách hàng của ASML đang có cái nhìn tích cực hơn về triển vọng trung hạn của ngành.

“Tôi cho rằng điều đó chủ yếu xuất phát từ niềm tin ngày càng vững chắc vào nhu cầu đối với trí tuệ nhân tạo, thứ mà họ xem là bền vững hơn. Nhận thức này đã thúc đẩy một số khách hàng đẩy nhanh kế hoạch mở rộng công suất”, ông nói.

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Trung Quốc vẫn là ẩn số lớn

Một trong những điểm được giới đầu tư theo dõi sát sao là triển vọng tại Trung Quốc, thị trường mà ASML không thể xuất khẩu các hệ thống tiên tiến nhất do các hạn chế thương mại.

ASML cho biết họ dự kiến doanh thu từ Trung Quốc sẽ chiếm khoảng 20% tổng doanh thu năm 2026, giảm mạnh so với mức 33% trong doanh thu hệ thống ròng của năm trước. Công ty từng cảnh báo rằng doanh số tại thị trường này trong năm 2026 có thể thấp hơn đáng kể so với giai đoạn 2024-2025.

Dù vậy, với nhu cầu AI toàn cầu tiếp tục tăng cao và chu kỳ đầu tư mới của ngành bán dẫn đang mở ra, ASML vẫn được đánh giá là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ xu hướng công nghệ mang tính cách mạng này.