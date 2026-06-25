Có những cuộc trở về không đo bằng quãng đường đã đi mà đo bằng những năm tháng đã trải qua, và hội khóa 20 năm của niên khóa 2003 - 2006 Trường THPT Trần Hưng Đạo Hưng Yên chính là một cuộc trở về như thế, với những người bạn cùng một mái trường nay gặp lại nhau để cùng ôn lại những ký ức tuổi học trò và trân trọng hơn tình cảm thầy trò, tình bạn đồng môn đã theo họ suốt hai mươi năm qua.

Trên tấm phông nền sân khấu, hình ảnh đoàn tàu mang dòng chữ ví thanh xuân như một chuyến tàu rực rỡ chở đầy ước mơ và những hồi ức đẹp đã nói thay tâm trạng của tất cả những người có mặt.

Hai mươi năm trước, lứa học sinh niên khóa 2003 - 2006 rời mái trường để mỗi người bước ra cuộc sống phía trước, và hôm nay họ cùng nhau quay lại, mang theo những ký ức của một thời học trò.

"Có lẽ trong cuộc đời mỗi con người, quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường luôn là những năm tháng đẹp nhất", anh Tú xúc động nói.

Anh Tạ Văn Tú, lớp trưởng lớp 12A niên khóa 2003 - 2006, đại diện cho toàn thể cựu học sinh của khóa, cho biết các thành viên trong khóa hiện công tác và sinh sống trên khắp mọi miền Tổ quốc, trong đó có những người đang làm việc ở nước ngoài. Nhiều người công tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, có những đồng chí phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân, số khác trở thành doanh nhân, chủ doanh nghiệp, kỹ sư, bác sĩ, giáo viên, cán bộ, công chức và viên chức, cũng có nhiều người ngày đêm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và xây dựng quê hương.

Lời thầy cô và giá trị làm nên một con người

Anh Tạ Văn Tú cho biết "Nếu không có sự tận tụy, trách nhiệm và tình yêu thương của các thầy giáo, cô giáo năm ấy, sẽ không có chúng em của ngày hôm nay... Ba năm học dưới mái trường THPT Trần Hưng Đạo tuy không dài nhưng đã để lại trong chúng em những bài học quý giá theo suốt cuộc đời".

Thay mặt Ban Giám hiệu, thầy Lê Anh Quân, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đây là dịp để mọi người ôn lại kỷ niệm tuổi học trò, đồng thời cũng là minh chứng sinh động cho truyền thống tôn sư trọng đạo, cho tình cảm thầy trò bè bạn bền chặt mà thời gian không thể làm phai nhạt. Thầy Lê Anh Quân trân trọng cảm ơn các thế hệ thầy cô từng giảng dạy tại trường đã về dự, bởi dù nhiều người đã nghỉ hưu, không còn đứng trên bục giảng, tình cảm dành cho học trò và mái trường vẫn luôn sâu đậm.

Cựu học sinh niên khóa 2003 - 2006 trao tặng nhà trường 20 triệu đồng trong lễ hội khóa 20 năm Trường THPT Trần Hưng Đạo Hưng Yên (Thầy Lê Anh Quân thứ 2 từ phải sang, ban Tạ Văn Tú thứ 3 từ phải sang).

Thầy Hiệu trưởng nhấn mạnh điều vui mừng nhất là sự thành đạt của các em đi liền với việc đa số sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội, giữ gìn phẩm chất đạo đức tốt đẹp, trở thành những công dân gương mẫu và những hạt nhân tích cực trong cộng đồng. Thầy khẳng định mỗi thành công của các thế hệ học sinh chính là thước đo sinh động nhất cho chất lượng giáo dục và truyền thống của nhà trường.

Cô Phan Thị Bích Hằng, đại diện các thầy giáo, cô giáo nhà trường, phát biểu cảm tưởng trong ngày hội khóa 20 năm niên khóa 2003 - 2006 Trường THPT Trần Hưng Đạo Hưng Yên.

Cô Phan Thị Bích Hằng thay mặt các thầy cô trong trường nói lên niềm tự hào khi nhìn lại lứa học trò cũ, những người nay đã trở thành cán bộ, công chức, sĩ quan quân đội, công an, doanh nhân, bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo và những người lao động thành đạt trên nhiều lĩnh vực.

"Niềm hạnh phúc lớn nhất không phải là những phần thưởng hay danh hiệu đạt được trong nghề nghiệp, mà chính là được nhìn thấy học trò của mình trưởng thành, sống tốt, sống có ích", cô Phan Thị Bích Hằng chia sẻ.

Theo lời cô, niềm vui lớn của người dạy học là dù học trò đứng ở bất cứ cương vị nào thì vẫn giữ được phẩm chất của người học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo, đó là chăm chỉ, trung thực, nghĩa tình, trách nhiệm và luôn hướng về quê hương, mái trường.

Truyền thống "tôn sư trọng đạo" ở Trường THPT Trần Hưng Đạo

Anh Tạ Văn Tú gợi nhớ lại biết bao kỷ niệm của một thời cắp sách, từ những buổi sáng đến trường trong tiếng trống quen thuộc, những giờ học nghiêm túc mà vẫn đầy ắp tiếng cười, những lần kiểm tra hồi hộp, sắc đỏ hoa phượng mỗi độ hè về cho tới những trang lưu bút viết vội trong ngày chia tay. Trong dòng hồi tưởng ấy, lòng biết ơn thầy cô hiện lên qua từng môn học, từng người dạy dỗ mình năm xưa.

Tập thể Lớp 12D khóa 2003-2006 Trường THPT Trần Hưng Đạo Hưng Yên

Anh Tạ Văn Tú xúc động chia sẻ, những giờ Văn giàu cảm xúc đã dạy chúng em biết yêu quê hương đất nước, những giờ Toán rèn chúng em tư duy logic và ý chí vượt khó, những giờ Vật lý, Hóa học, Sinh học mở ra cánh cửa khoa học, những bài Lịch sử hun đúc lòng yêu nước, còn những giờ Địa lý giúp chúng em hiểu thêm về đất nước và thế giới. Đáng nhớ hơn cả là những tiết Ngoại ngữ Tiếng Pháp tuy rất khó và đầy thách thức nhưng đã giúp cả lớp mở rộng tầm nhìn và khả năng hội nhập, bên cạnh những bài Giáo dục công dân dạy chúng em đạo lý làm người. Truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc cứ thế hiện lên rất rõ trong từng lời tri ân của những người trở về.

"Điều quý giá nhất mà chúng ta còn giữ được sau 20 năm không phải là những thành tích hay những danh hiệu, mà chính là tình bạn đồng môn của tuổi học trò", anh Tạ Văn Tú chia sẻ, bởi với anh cũng như thế hệ học sinh niên khóa 2003 - 2006, đó là thứ tình cảm trong sáng, chân thành và vô tư nhất mà mỗi người mang theo suốt cuộc đời, để rồi dù cuộc sống có bao khó khăn và mỗi người một hoàn cảnh riêng, hễ trở về dưới mái trường này thì tất cả lại là những người bạn của thời áo trắng năm xưa, cùng chung một miền ký ức và cùng chung lòng biết ơn thầy cô.

Câu chuyện đôi vợ chồng Linh và Diệp, hai người bạn cùng lớp đã nên duyên rồi sau 20 năm lại cùng nhau trở về gặp lại thầy cô bè bạn, chính là hình ảnh đẹp nói lên điều ấy, khi với họ, Trường THPT Trần Hưng Đạo vừa lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò, vừa gắn liền với một phần rất ý nghĩa trong hành trình cuộc đời của cả hai.

Thầy Lê Anh Quân đề nghị các cựu học sinh tiếp tục đồng hành cùng nhà trường trong các hoạt động giáo dục, khuyến học, khuyến tài, quan tâm hỗ trợ các thế hệ học sinh đi sau bằng kinh nghiệm quý báu của mình, bởi theo thầy, những câu chuyện vươn lên và khát vọng cống hiến của các em chính là bài học thực tiễn sinh động nhất cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Anh Tạ Văn Tú mong tinh thần gắn bó của niên khóa 2003 - 2006 tiếp tục được duy trì, để mọi người quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống và công việc. Cô Phan Thị Bích Hằng gửi gắm các em hãy kể cho thế hệ trẻ hôm nay nghe về mái trường mình từng học, về những người thầy người cô tận tụy, về truyền thống hiếu học và khát vọng vươn lên của bao thế hệ học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo.

Buổi hội khóa khép lại, mỗi người lại trở về với công việc của mình, mang theo lời hẹn giữ liên lạc và một điều giản dị rằng dù đi đâu, về đâu thì mình vẫn mãi là học trò Trần Hưng Đạo.