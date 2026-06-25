Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hướng tới nâng cao hiệu quả xử lý dữ liệu, rút ngắn thời gian thực hiện và tăng chất lượng phân tích, đánh giá trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Mới đây, TANDTC tổ chức phiên họp của Tổ công tác triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm cập nhật tiến độ, thống nhất phương pháp triển khai và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Theo kế hoạch, việc rà soát được triển khai trên cơ sở các nghị quyết, quyết định và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. TANDTC đã thành lập Tổ công tác, ban hành kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai nhiệm vụ theo đúng yêu cầu về tiến độ và chất lượng.

Phát biểu tại phiên họp, ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Tổ phó Tổ công tác, đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp, bám sát hướng dẫn của Ban Chỉ đạo. Đối tượng rà soát bao gồm toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng Thẩm phán TANDTC, Chánh án TANDTC ban hành hoặc chủ trì soạn thảo, cùng các văn bản do TANDTC chủ trì xây dựng để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành và hiện vẫn còn hiệu lực.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Tổ phó Tổ công tác chủ trì phiên họp

Các đại biểu cũng trao đổi nhiều nội dung liên quan đến phạm vi rà soát, phương pháp xử lý và việc cập nhật các văn bản sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm quá trình tổng rà soát được thực hiện đầy đủ, đồng bộ, tránh bỏ sót văn bản thuộc phạm vi quản lý.

Đáng chú ý, tại phiên họp, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học đã hướng dẫn các đơn vị ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ rà soát văn bản quy phạm pháp luật. AI được kỳ vọng sẽ hỗ trợ xử lý khối lượng lớn dữ liệu pháp lý, nâng cao khả năng phân tích, tổng hợp, đối chiếu và đề xuất phương án xử lý, qua đó góp phần hiện đại hóa hoạt động xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong ngành Tòa án.

Đây được xem là một bước tiến trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số của ngành Tòa án, khi công nghệ AI ngày càng được khai thác để hỗ trợ các hoạt động chuyên môn, nâng cao năng suất và chất lượng công việc.

Theo kế hoạch, TANDTC sẽ tiến hành rà soát tổng cộng 140 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 7 luật, 5 nghị quyết của Quốc hội, 7 pháp lệnh, 15 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 37 nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC, 31 thông tư của Chánh án TANDTC, 9 thông tư liên tịch thuộc thẩm quyền của Chánh án TANDTC và 29 thông tư liên tịch do TANDTC phối hợp ban hành.