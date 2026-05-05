Google, VNG và Đại học Quốc gia TP.HCM ra mắt mô hình thử nghiệm AI đầu tiên tại Việt Nam

Không gian Saigon AI Hub.

Applied AI Lab được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng kết nối giữa giới nghiên cứu học thuật, doanh nghiệp công nghệ và các tập đoàn toàn cầu, tạo động lực mới cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam. Mô hình này hướng đến mục tiêu hỗ trợ các nhóm nghiên cứu phát triển những giải pháp AI có giá trị thực tiễn cao, phục vụ các lĩnh vực kinh tế xã hội trọng điểm.

Theo công bố, trong khuôn khổ hợp tác, Quỹ AI Futures Fund của Google Labs sẽ trực tiếp phối hợp cùng các nhóm nghiên cứu tại Saigon AI Hub, không gian nghiên cứu AI mở đầu tiên của TP.HCM.

Các nhóm tham gia sẽ được cấp quyền truy cập sớm vào các mô hình và công nghệ AI mới nhất của Google, đồng thời nhận hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu từ đội ngũ chuyên gia thuộc Google Labs và Google DeepMind. Đây là lợi thế quan trọng, giúp rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu lý thuyết và triển khai ứng dụng thực tế.

Trong giai đoạn đầu, chương trình lựa chọn 10 nhóm nghiên cứu với gần 60 nhà khoa học, giảng viên và chuyên gia đến từ nhiều trường đại học tại TP.HCM. Các nhóm được tuyển chọn dựa trên tiêu chí về năng lực nghiên cứu, khả năng ứng dụng thực tiễn và định hướng phát triển AI có trách nhiệm.

Các đại diện từ Google, VNG và Đại học Quốc gia TPHCM trong buổi làm việc tại VNG Campus.

Các đề tài nghiên cứu trải rộng trên nhiều lĩnh vực then chốt như xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính, tương tác người - robot, y tế số và an toàn thông tin. Theo yêu cầu của chương trình, mỗi nhóm không chỉ phải công bố kết quả trên các hội nghị, tạp chí khoa học quốc tế uy tín mà còn phải hoàn thiện ít nhất một sản phẩm nguyên mẫu có khả năng ứng dụng thực tế.

Bên cạnh việc hỗ trợ các nhóm nghiên cứu hiện tại, Saigon AI Hub được định hướng phát triển thành trung tâm nghiên cứu AI hàng đầu tại Việt Nam. Đơn vị này sẽ cung cấp hạ tầng nghiên cứu, nguồn lực chuyên môn, kết nối đối tác toàn cầu và hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn từ AI Futures Fund nhằm giúp các nhóm nghiên cứu, start-up công nghệ từng bước thương mại hóa sản phẩm.

AI Futures Fund là sáng kiến đầu tư toàn cầu do Google khởi xướng từ đầu năm 2025, nhằm đồng hành cùng các tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp AI tiềm năng trên toàn thế giới. Việc Saigon AI Hub trở thành tổ chức đầu tiên tại Việt Nam được lựa chọn tham gia chương trình cho thấy sự ghi nhận đối với tiềm năng phát triển AI của Việt Nam trên bản đồ công nghệ khu vực.

Ông Josh Woodward, Phó Chủ tịch phụ trách khối ứng dụng Gemini, Google Labs và AI Studio, cho biết việc lựa chọn Saigon AI Hub làm đối tác Applied AI Lab đầu tiên tại Việt Nam không chỉ nhằm cung cấp công cụ công nghệ mà còn tạo dựng môi trường nghiên cứu thuận lợi để các nhà khoa học Việt Nam chuyển hóa tri thức học thuật thành các giải pháp ứng dụng thực tiễn.

Sự ra đời của Applied AI Lab được kỳ vọng sẽ tạo cú hích quan trọng cho hệ sinh thái AI Việt Nam, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và từng bước nâng cao vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại khu vực.