Tăng cường hợp tác 'ba nhà' để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ, sửa đổi và cập nhật chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, kết nối đến các điểm cầu trên cả nước. Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc và Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai bốn đề án lớn gồm: Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm đến năm 2050; Đề án Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025 - 2035 và định hướng tới năm 2045; Đề án phát triển hệ thống trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 đến năm 2030; Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh:“Hợp tác giữa Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp,hay còn gọi là mô hình “ba nhà” có vai trò hết sức quan trọng để phát huy sức mạnh tổng hợp; đồng thời huy động, khai thác có hiệu quả các nguồn lực, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học với thị trường lao động và nền kinh tế, đáp ứng tốt nhất nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trong đó, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, hoạch định thể chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để khuyến khích liên kết và chuyển giao tri thức, đầu tư ngân sách nhà nước.

Nhà trường không chỉ là nơi đào tạo, mà còn là trung tâm sáng tạo tri thức, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, và cần được khuyến khích, gắn kết chặt chẽ hơn với doanh nghiệp, đầu tư nhiều hơn hơn để đáp ứng nhu cầu thực tiễn và thị trường.

Doanh nghiệp không chỉ là nơi sử dụng lao động do nhà trường đào tạo ra, mà còn là nơi ứng dụng, triển khai, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, là đối tác quan trọng nhất của các trường.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, mối quan hệ “ba nhà” không dừng lại ở đào tạo, mà cần mở rộng sang các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo và hình thành các liên doanh, cụm liên kết. Đây là hướng đi phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, như tinh thần Nghị quyết 57 và các nghị quyết liên quan đã đề ra.

Tại hội nghị, đại diện bốn cơ sở giáo dục đại học gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã chia sẻ kết quả triển khai mô hình hợp tác "3 nhà" trong thời gian qua, đồng thời công bố kế hoạch triển khai trong thời gian tới.