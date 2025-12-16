Chuyển động số
Giải Bóng rổ Sinh viên Việt Nam 2025–2026 chính thức khởi tranh

Lê Giang

Lê Giang

09:43 | 16/12/2025
Giải Bóng rổ Sinh viên Việt Nam 2025–2026 chính thức khởi tranh với 40 đội bóng nam và nữ tại Nhà thi đấu Thanh Hà, xã Bình Minh, Hà Nội, với sự tham dự của hơn 300 sinh viên đại diện 26 trường đại học trên địa bàn thành phố.
Sự kiện đánh dấu sự trở lại của mùa giải thứ hai sau năm đầu tiên tổ chức 2024–2025. VCBC là giải bóng rổ sinh viên có quy mô lớn và thời lượng dài nhất trong năm, do Công ty Cổ phần New Sports và Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam (VSDS) đồng tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Việt Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần New Sports, nhấn mạnh định hướng phát triển của giải đấu: “Tinh thần của VCBC luôn nhất quán: tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp, công bằng và đầy cảm hứng. Đây là nơi để các bạn sinh viên thi đấu hết mình, trải nghiệm và trưởng thành qua từng trận đấu”. Ông đồng thời ghi nhận sự tăng trưởng mạnh của phong trào bóng rổ sinh viên, thể hiện rõ qua số lượng đội tham dự tăng đáng kể so với mùa giải trước.

Mùa giải năm nay diễn ra tại Nhà thi đấu Thanh Hà với hai sân thi đấu song song, mỗi ngày tổ chức tám trận. Các trận đấu của vòng bảng diễn ra vào Thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần, kéo dài đến hết tháng 1/2026.

Ở nội dung nữ, 16 đội được chia thành 4 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. Ở nội dung nam, 24 đội chia thành 6 bảng, thi đấu vòng tròn để chọn sáu đội nhất bảng cùng hai đội nhì có hiệu số tốt nhất bước vào vòng Overtime Zone, nơi 8 đội tiếp tục được chia thành hai bảng để thi đấu vòng tròn, qua đó xác định bốn đội vào bán kết. Bán kết và chung kết của cả nam và nữ đều thi đấu theo thể thức BO3.

So với mùa giải đầu tiên, VCBC 2025–2026 chứng kiến nhiều thay đổi quan trọng trong điều lệ. Giải đấu chỉ cho phép sinh viên đang theo học hệ chính quy tại các trường đại học, cao đẳng và học viện trên địa bàn Hà Nội tính đến thời điểm giải kết thúc được đăng ký thi đấu, nhằm bảo đảm sự đồng đều về chuyên môn. Các vận động viên chuyên nghiệp và sinh viên nước ngoài vẫn được đăng ký nhưng mỗi đội chỉ được sử dụng tối đa hai vận động viên loại này cùng lúc trên sân. Điều chỉnh này giúp cân bằng lực lượng giữa các đội và phù hợp với đặc thù của một giải đấu sinh viên.

Bước vào mùa giải 2025–2026, các đội được đánh giá có sự chuẩn bị lực lượng khác nhau. Ở nội dung nam, UTC giữ gần như toàn bộ đội hình chủ lực từ mùa trước, trong khi đương kim vô địch HUST chịu ảnh hưởng lớn khi nhiều trụ cột không còn đủ điều kiện thi đấu theo điều lệ mới. NEU và UEB được xem là những đội có tiềm năng cạnh tranh cao, trong khi FTU lần đầu góp mặt ở nội dung nam cũng nhận được nhiều kỳ vọng. Với thể thức chỉ chọn sáu đội nhất bảng và hai đội nhì có hiệu số tốt nhất, cuộc cạnh tranh tại vòng bảng dự kiến sẽ diễn ra với cường độ cao. Ở nội dung nữ, FTU và NEU tiếp tục duy trì sự ổn định, trong khi HUPES và VNU là những đội được đánh giá có nhiều chuyển biến tích cực.

Giải đấu năm nay nhận được sự đồng hành của Nhà tài trợ Danh xưng VNPAY, Nhà tài trợ Vàng Li-Ning, Nhà tài trợ Bạc Quỹ Lê Hoàng Đan, Nhà tài trợ Bóng thi đấu Stepback Việt Nam, Nhà tài trợ Đồng hành Dolce by Wyndham Golden Lake, cùng hai đối tác truyền thông VNSport News và Bóng Rổ Việt Nam.

Chặng thi đấu tại khu vực phía Nam hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện các bước chuẩn bị cuối cùng, dự kiến sẽ là mùa giải đầu tiên bùng nổ với số lượng đội bóng tương đương chặng Hà Nội. Thông tin chi tiết sẽ được công bố trong thời gian tới.

Các trận đấu của VCBC 2025–2026 sẽ được phát sóng trực tiếp trên Fanpage chính thức của Giải Bóng rổ Sinh viên Việt Nam – VCBC và kênh Youtube của New Sports.

