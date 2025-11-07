Chuyển động số
Cuộc sống số

X-BDC vô địch giải bóng rổ 'Vietnam Pro-Am Basketball Championship 2025 brought by VNPAY'

Phước Hà

Phước Hà

09:40 | 07/11/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Tại trận chung kết giải bóng rổ Vietnam Pro-Am Basketball Championship 2025 brought by VNPAY (VBC 2025), người hâm mộ đã chứng kiến một cuộc đối đầu đầy cảm xúc giữa X-BDC (Á quân DBC 2025) và Ba Đình (Á quân HBC 2025). Với bản lĩnh vượt trội, X-BDC giành chiến thắng thuyết phục, bước lên ngôi vô địch với điểm số cách biệt 93-57.
Giải Bóng rổ các CLB không chuyên Việt Nam 2025 diễn ra tại Hà Nội Chặng chung kết VBC 2025 chính thức khởi tranh tại Hà Nội Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cúp Ziaja khởi động tại Hà Nội

Giải đấu đã thành công rực rỡ với sự đồng hành của Nhà tài trợ Danh xưng – Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam VNPAY, cùng hai Nhà tài trợ Vàng là Công ty Cổ phần Chứng khoán UP và MaxxSport – Hệ thống phân phối Thời trang thể thao.

X-BDC vô địch giải bóng rổ Vietnam Pro-Am Basketball Championship 2025 brought by VNPAY

X-BDC đăng quang ngôi vô địch giải bóng rổ Vietnam Pro-Am Basketball Championship 2025 brought by VNPAY.

Hiệp 1, Dominique Tham đã thể hiện đẳng cấp của X-BDC khi liên tục ghi điểm dưới bảng rổ, giúp đội nhà duy trì thế dẫn trước xuyên suốt hiệp đấu. Trong khi đó, Ba Đình gặp khó trong khâu dứt điểm, chỉ ghi được 7 điểm và sớm đánh mất lợi thế.

Sang hiệp 2, thế trận nghiêng hẳn về X-BDC, điểm số tiếp tục gia tăng cách biệt, trong khi Ba Đình vẫn chưa tìm lại được cảm giác ném rổ. Dominique Tham tiếp tục thể hiện đẳng cấp ghi tới 17 điểm trong kết quả 56-17.

Hiệp 3, X-BDC chững lại trong nửa hiệp đầu nhưng đã nhanh chóng lấy lại phong độ. Ba Đình thi đấu khởi sắc hơn, ghi 26 điểm, rút ngắn tỷ số xuống 69-43.

X-BDC vô địch giải bóng rổ Vietnam Pro-Am Basketball Championship 2025 brought by VNPAY

Hiệp 4, Dominique Tham tiếp tục tỏa sáng với chuỗi ba pha ném ba điểm liên tiếp, rồi thêm một pha ghi hai điểm ấn tượng, đưa cách biệt lên đến 38 điểm. Bên cạnh đó, Huỳnh Vĩnh Quang và Võ Huy Hoàn cho thấy kinh nghiệm dày dạn trong cả tấn công lẫn phòng ngự, giúp X-BDC duy trì thế áp đảo.

Kết thúc trận đấu, X-BDC chính thức trở thành nhà vô địch VBC 2025 với tỷ số 93-57, khép lại mùa giải đầy kịch tính bằng một chiến thắng thể hiện rõ sức mạnh, bản lĩnh và chiều sâu đội hình.

VBC 2025 X-BDC

Bài liên quan

Giải Bóng rổ các CLB không chuyên Việt Nam 2025 diễn ra tại Hà Nội

Giải Bóng rổ các CLB không chuyên Việt Nam 2025 diễn ra tại Hà Nội

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cúp Ziaja khởi động tại Hà Nội

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cúp Ziaja khởi động tại Hà Nội

Giải Bóng rổ các CLB không chuyên Việt Nam 2025 diễn ra tại Hà Nội

Giải Bóng rổ các CLB không chuyên Việt Nam 2025 diễn ra tại Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

Bổ sung 3 môn thi đấu thu hút giới trẻ tại Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô năm 2025

Bổ sung 3 môn thi đấu thu hút giới trẻ tại Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô năm 2025

Cuộc sống số
Chiều 5/11, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức họp báo công bố tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ XI năm 2025, nhằm chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025 khai mạc tại Hà Nội, quy mô hơn 400 gian hàng

Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025 khai mạc tại Hà Nội, quy mô hơn 400 gian hàng

Cuộc sống số
Sáng 5/11, tại Trung tâm Triển lãm ICE Hà Nội, Triển lãm Quốc tế Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025 chính thức khai mạc, thu hút hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia trưng bày, kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong ngành thực phẩm và đồ uống.
Sắp diễn ra Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 25 - AgroViet 2025

Sắp diễn ra Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 25 - AgroViet 2025

Chuyển động số
Từ ngày 12-16/11, tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 25 - AgroViet 2025. Hội chợ do Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp tổ chức vơi chủ đề “Kết tinh truyền thống, Hội nhập Quốc tế”, là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường 14/11/1945 - 14/11/2025.
Người Việt gửi 2,1 tỉ tin nhắn mỗi ngày

Người Việt gửi 2,1 tỉ tin nhắn mỗi ngày

Chuyển động số
Trong những năm qua, Zalo đã chứng kiến sự tăng trưởng ổn định, khẳng định vị thế của nền tảng nhắn tin hàng đầu Việt Nam. Tính đến hết năm 2024, số lượng người dùng thường xuyên hàng tháng tại Zalo đạt 77.8 triệu với khoảng 2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày. Chỉ sau 9 tháng đầu năm 2025, nền tảng này đã chính thức đạt được những kỷ lục mới với 79.2 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng và khoảng 2.1 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14

Emagazine
Sáng 5/11/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Xem thêm

Đọc nhiều

realme C85 Series siêu pin, siêu kháng nước chính thức ra mắt thị trường Việt

realme C85 Series siêu pin, siêu kháng nước chính thức ra mắt thị trường Việt

Những điều đặc biệt tại ngày khai mạc giải đua xe địa hình PVOIL VOC 2025

Những điều đặc biệt tại ngày khai mạc giải đua xe địa hình PVOIL VOC 2025

Cách tải và cài đặt game Brother Hai

Cách tải và cài đặt game Brother Hai's Pho Restaurant

FECO X3: Công nghệ nano hứa hẹn

FECO X3: Công nghệ nano hứa hẹn 'xanh hóa' giao thông Việt Nam

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

23°C

Cảm giác: 24°C
sương mờ
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
22°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
23°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
20°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
22°C
TP Hồ Chí Minh

26°C

Cảm giác: 26°C
mây rải rác
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
31°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
30°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
25°C
Đà Nẵng

25°C

Cảm giác: 26°C
mây thưa
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
24°C
Hà Giang

23°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
21°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
21°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
20°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
19°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
19°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
19°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
19°C
Hải Phòng

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
20°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
20°C
Khánh Hòa

26°C

Cảm giác: 26°C
mây rải rác
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
31°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
33°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
31°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
24°C
Nghệ An

21°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
21°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
22°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
21°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
19°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
19°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
18°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
23°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
22°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
18°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
24°C
Quảng Bình

21°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
21°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
21°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
19°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
20°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
18°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
17°C
Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 26°C
mây rải rác
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
21°C

Tỷ giáGiá vàng

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Cùng Signify và Tinh tế, định hình lại không gian giải trí với đèn chiếu sáng

Cùng Signify và Tinh tế, định hình lại không gian giải trí với đèn chiếu sáng

Cận cảnh HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới vừa ra mắt

Cận cảnh HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới vừa ra mắt

Canon ra mắt máy ảnh EOS R6 Mark III và ống kính RF 45mm f/1.2 STM

Canon ra mắt máy ảnh EOS R6 Mark III và ống kính RF 45mm f/1.2 STM

Cùng ‘soi’ tổ ấm của Huy Trần

Cùng ‘soi’ tổ ấm của Huy Trần

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
HPT D-DAY 2025 - Động lực cốt lõi giúp doanh nghiệp tăng tốc

HPT D-DAY 2025 - Động lực cốt lõi giúp doanh nghiệp tăng tốc

Vùng Vịnh đổ 2.200 tỷ USD cho AI: Tiền có mua được ngôi vị cường quốc công nghệ?

Vùng Vịnh đổ 2.200 tỷ USD cho AI: Tiền có mua được ngôi vị cường quốc công nghệ?

VNPT kích hoạt trạng thái sẵn sàng ứng phó với cơn bão Kalmaegi

VNPT kích hoạt trạng thái sẵn sàng ứng phó với cơn bão Kalmaegi

FPT ra mắt AI Notebook

FPT ra mắt AI Notebook

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Nấm có thể trở thành chip nhớ cho máy tính thế hệ mới

Nấm có thể trở thành chip nhớ cho máy tính thế hệ mới

Tạo điện từ nước và áp suất trong lỗ rỗng silicon

Tạo điện từ nước và áp suất trong lỗ rỗng silicon

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Trường Đại học Y Hà Nội (HMU): Lấp khoảng trống nhân lực và chuẩn hóa thực hành lâm sàng

Trường Đại học Y Hà Nội (HMU): Lấp khoảng trống nhân lực và chuẩn hóa thực hành lâm sàng

Trường Đại học Công nghệ phát triển hệ thống dự báo ô nhiễm không khí bằng AI

Trường Đại học Công nghệ phát triển hệ thống dự báo ô nhiễm không khí bằng AI

EEE-AM 2025: Chuyên gia năng lượng toàn cầu tìm lời giải cho kỹ thuật điện tương lai

EEE-AM 2025: Chuyên gia năng lượng toàn cầu tìm lời giải cho kỹ thuật điện tương lai

Trường nghề Việt Nam đẩy mạnh đào tạo AI cho sinh viên

Trường nghề Việt Nam đẩy mạnh đào tạo AI cho sinh viên

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Đại tiệc mua sắm 11/11 ở Di Động Việt có gì?

Đại tiệc mua sắm 11/11 ở Di Động Việt có gì?

Cổ đông Tesla đồng ý trả 1.000 tỷ USD cho Elon Musk trong 10 năm tới

Cổ đông Tesla đồng ý trả 1.000 tỷ USD cho Elon Musk trong 10 năm tới

Cổ phiếu SoftBank lao dốc hơn 8% khi làn sóng bán tháo cổ phiếu AI quay trở lại

Cổ phiếu SoftBank lao dốc hơn 8% khi làn sóng bán tháo cổ phiếu AI quay trở lại

Kinh tế sáng tạo Việt Nam được thúc đẩy qua chuyển đổi số

Kinh tế sáng tạo Việt Nam được thúc đẩy qua chuyển đổi số

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Samsung và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh hợp tác chiến lược

Samsung và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh hợp tác chiến lược

Ford Việt Nam thúc đẩy chương trình Ford Ensure

Ford Việt Nam thúc đẩy chương trình Ford Ensure

FPT mở văn phòng mới tại Frankfurt

FPT mở văn phòng mới tại Frankfurt

NovaGroup đóng góp hơn 700 triệu đồng hỗ trợ cộng đồng qua giải NovaWorld Club Championship 2025

NovaGroup đóng góp hơn 700 triệu đồng hỗ trợ cộng đồng qua giải NovaWorld Club Championship 2025

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Nâng cao trải nghiệm khách hàng, Ford ra mắt Ford Signature 2.0

Nâng cao trải nghiệm khách hàng, Ford ra mắt Ford Signature 2.0

Piaggio gây ấn tượng tại triển lãm xe quốc tế EICMA 2025

Piaggio gây ấn tượng tại triển lãm xe quốc tế EICMA 2025

Phan Ngọc Mỹ lập kỷ lục vô địch PVOIL VOC bốn lần, cùng đội 318 tạo kỳ tích chưa từng có

Phan Ngọc Mỹ lập kỷ lục vô địch PVOIL VOC bốn lần, cùng đội 318 tạo kỳ tích chưa từng có

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Nghịch Thuỷ Hàn gây sốt, sever quá tải ngay ngày đầu ra mắt

Nghịch Thuỷ Hàn gây sốt, sever quá tải ngay ngày đầu ra mắt

Audition chính thức trở thành bộ môn thể thao điện tử trình diễn tại SEA Games 33

Audition chính thức trở thành bộ môn thể thao điện tử trình diễn tại SEA Games 33

Cách tải và cài đặt game Brother Hai

Cách tải và cài đặt game Brother Hai's Pho Restaurant

Brother’s Hai Pho Restaurant: tựa game kinh phí bằng 0 gây sốt cộng đồng game Việt

Brother’s Hai Pho Restaurant: tựa game kinh phí bằng 0 gây sốt cộng đồng game Việt