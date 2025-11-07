X-BDC vô địch giải bóng rổ 'Vietnam Pro-Am Basketball Championship 2025 brought by VNPAY'

Giải đấu đã thành công rực rỡ với sự đồng hành của Nhà tài trợ Danh xưng – Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam VNPAY, cùng hai Nhà tài trợ Vàng là Công ty Cổ phần Chứng khoán UP và MaxxSport – Hệ thống phân phối Thời trang thể thao.

X-BDC đăng quang ngôi vô địch giải bóng rổ Vietnam Pro-Am Basketball Championship 2025 brought by VNPAY.

Hiệp 1, Dominique Tham đã thể hiện đẳng cấp của X-BDC khi liên tục ghi điểm dưới bảng rổ, giúp đội nhà duy trì thế dẫn trước xuyên suốt hiệp đấu. Trong khi đó, Ba Đình gặp khó trong khâu dứt điểm, chỉ ghi được 7 điểm và sớm đánh mất lợi thế.

Sang hiệp 2, thế trận nghiêng hẳn về X-BDC, điểm số tiếp tục gia tăng cách biệt, trong khi Ba Đình vẫn chưa tìm lại được cảm giác ném rổ. Dominique Tham tiếp tục thể hiện đẳng cấp ghi tới 17 điểm trong kết quả 56-17.

Hiệp 3, X-BDC chững lại trong nửa hiệp đầu nhưng đã nhanh chóng lấy lại phong độ. Ba Đình thi đấu khởi sắc hơn, ghi 26 điểm, rút ngắn tỷ số xuống 69-43.

Hiệp 4, Dominique Tham tiếp tục tỏa sáng với chuỗi ba pha ném ba điểm liên tiếp, rồi thêm một pha ghi hai điểm ấn tượng, đưa cách biệt lên đến 38 điểm. Bên cạnh đó, Huỳnh Vĩnh Quang và Võ Huy Hoàn cho thấy kinh nghiệm dày dạn trong cả tấn công lẫn phòng ngự, giúp X-BDC duy trì thế áp đảo.

Kết thúc trận đấu, X-BDC chính thức trở thành nhà vô địch VBC 2025 với tỷ số 93-57, khép lại mùa giải đầy kịch tính bằng một chiến thắng thể hiện rõ sức mạnh, bản lĩnh và chiều sâu đội hình.