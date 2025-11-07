Điểm mới của Thông tư 79/2025/TT‑BTC

Ngày 04/8/2025, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 79/2025/TT-BTC thay thế Thông tư 22/2024/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Nhằm tháo gỡ bức xúc này và đồng thời cải thiện chất lượng quản lý đấu thầu qua mạng, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 79/2025/TT-BTC (có hiệu lực từ 04/8/2025, riêng chào giá trực tuyến gói thầu xây lắp theo quy trình rút gọn từ 01/9/2025).

Thông tư thay thế Thông tư 22/2024/TT‑BKHĐT, hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: Dưới đây là các điểm mới nổi bật của Thông tư 79/2025/TT-BTC nhà thầu cần biết:

Quản lý Hệ thống đấu thầu quốc gia: Điều khoản mới quy định rõ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là do Bộ Tài chính xây dựng và quản lý – thay cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước đây.

Thay đổi tên gọi gói thầu thiết bị y tế: Gói thầu “cung cấp thiết bị y tế, hóa chất, vật tư xét nghiệm và các dịch vụ đi kèm để vận hành thiết bị y tế (không bao gồm nhân công vận hành)” trước đây được gọi là “máy đặt, máy mượn”.

Bổ sung mẫu hồ sơ cho gói thầu xây lắp chào giá trực tuyến: Chính thức thêm “Mẫu số 12E” để lập hồ sơ chào giá trực tuyến gói thầu xây lắp theo quy trình rút gọn.

Thời điểm đánh giá hồ sơ khi hệ thống gặp sự cố: Thông tư mới bổ sung quy định rõ — nếu hệ thống đấu thầu gặp sự cố ngoài khả năng kiểm soát và tự động gia hạn thời điểm đóng thầu, thì việc đánh giá hồ sơ được thực hiện trên cơ sở thời điểm đóng thầu đã gia hạn.

Thời gian đăng tải dự toán gói thầu: Chủ đầu tư phải đăng tải dự toán trên Hệ thống ít nhất 05 ngày trước thời điểm đóng thầu; với gói thầu mua sắm hàng hóa bị biến động giá liên tục, thời hạn được rút ngắn còn tối thiểu 03 ngày.

Trách nhiệm phát hành, sửa đổi hồ sơ mời thầu – E-HSMT: Chủ đầu tư được giao vai trò chính trong phát hành, sửa đổi và làm rõ hồ sơ mời thầu (E-HSMT) thay vì bên mời thầu như trước.

Trách nhiệm đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu: Thông tư quy định chủ đầu tư (thay vì cả chủ đầu tư và bên mời thầu) là cơ quan chịu trách nhiệm đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu.

Quy định về hàng mẫu: Nếu hồ sơ mời thầu đưa yêu cầu hàng mẫu, chủ đầu tư phải đảm bảo việc này không tạo lợi thế cạnh tranh không bình đẳng; và nhà thầu được nộp bổ sung hàng mẫu trong thời hạn 05 ngày làm việc sau đóng thầu.

Hợp đồng điện tử bắt buộc khi thanh toán qua Kho bạc nhà nước: Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi/hạn chế/chào giá trực tuyến/mua sắm trực tuyến mà thanh toán qua Kho bạc nhà nước phải được ký kết điện tử trên Hệ thống.

Giới chuyên gia cho rằng, mặc dù Thông tư 79 không trực tiếp sửa đổi nội dung “hợp đồng tương tự” như phản ánh của nhà thầu, nhưng các thay đổi về mẫu hồ sơ, trách nhiệm đăng tải thông tin và thời gian đăng tải sẽ góp phần tăng tính minh bạch, chuẩn hóa tiêu chí và giảm bớt tình trạng hồ sơ bị loại vì lý do kỹ thuật.

Các nhà thầu nên kiểm tra lại hồ sơ năng lực, hợp đồng tương tự. Rà soát xem có phù hợp với quy định mới về đăng tải, hồ sơ mời thầu, hợp đồng điện tử… để đảm bảo không bị “vướng” khi tham dự thầu sau 04/8/2025.