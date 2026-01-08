HONOR triển khai chương trình khuyến mãi mới

Cụ thể, trong chương trình ưu đãi “Tết Bền Bỉ” mở lì xì lên đến 2 triệu đồng của HONOR sẽ giúp giảm bớt rào cản chi phí, tạo điều kiện để người dùng dễ dàng quyết định đổi mới smartphone trong dịp đầu năm.

Bên cạnh đó, HONOR còn mang đến loạt chính sách hỗ trợ như trả góp 0% lãi suất, chính sách 1 đổi 1 trong 100 ngày nếu phát sinh lỗi từ nhà sản xuất, cùng thời gian bảo hành lên đến 24 tháng, giúp người dùng yên tâm hơn khi lựa chọn và sử dụng sản phẩm.

HONOR mở lì xì đến 2 triệu cho khách hàng mua smartphone

Trong khuôn khổ của chương trình ưu đãi “Tết Bền Bỉ”, khách hàng mua HONOR Magic V5 sẽ được ưu đãi lì xì lên đến 2 triệu đồng hoặc tặng bút Magic Pen. Khi mua HONOR X7d được giảm 400.000 đồng, tham gia chương trình thu cũ đổi mới giảm thêm 300.000 đồng từ giá niêm yết là 5.690.000 đồng. Hay với HONOR X9d, người dùng có thể chọn lì xì đến 1.050.000 đồng hoặc quà tặng trị giá đến 1.500.000 đồng. Cụ thể, khách hàng thuộc nhóm sinh viên hoặc tài xế công nghệ được hỗ trợ 200.000 đồng, hoặc lựa chọn chương trình thu cũ đổi mới lên đến 500.000 đồng.

HONOR X9d sở hữu độ bền ấn tượng, vừa kháng nước, kháng nhiệt

Đây là mẫu smartphone vừa được ra mắt của HONOR với độ bền bỉ vượt trội. HONOR X9d được trang bị hệ thống bảo vệ toàn diện giúp tăng khả năng chống rơi, chống trầy xước và thích nghi với điều kiện sử dụng ngoài trời trong những ngày du xuân. Bên cạnh đó, camera độ phân giải cao tích hợp các tính năng AI hỗ trợ chụp ảnh giúp người dùng dễ dàng lưu giữ những khoảnh khắc sum vầy gia đình, du xuân hay chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng phức tạp, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng liên tục trong dịp Tết.