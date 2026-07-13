Doanh thu TSMC tăng gần 68% nhờ chip AI. Ảnh minh họa: Getty.

TSMC ghi nhận doanh thu tăng mạnh trước báo cáo quý II

Nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới TSMC vừa công bố doanh thu tháng 6 tăng 67,9% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nhu cầu đối với chip trí tuệ nhân tạo vẫn duy trì ở mức cao trước thời điểm công bố báo cáo tài chính quý II vào ngày 16/7.

Theo số liệu doanh nghiệp công bố, doanh thu tháng 6 đạt 442,68 tỷ Đài tệ, tăng 6,2% so với tháng trước.

Lũy kế sáu tháng đầu năm 2026, doanh thu của TSMC đạt khoảng 2,4 nghìn tỷ Đài tệ, tương đương gần 75 tỷ USD, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Thông tin tích cực này giúp cổ phiếu TSMC tăng khoảng 1% trong phiên giao dịch đầu tuần.

Nhu cầu AI tiếp tục là động lực tăng trưởng

Kết quả kinh doanh của TSMC phản ánh nhu cầu đầu tư vào hạ tầng AI vẫn rất lớn trên phạm vi toàn cầu. Công ty hiện là đối tác sản xuất chip của nhiều doanh nghiệp công nghệ hàng đầu như Nvidia, Apple và AMD.

Không trực tiếp thiết kế chip, TSMC đảm nhiệm khâu sản xuất các bộ xử lý tiên tiến sử dụng trong điện thoại thông minh, trung tâm dữ liệu và các hệ thống AI hiệu năng cao. Khi các hãng công nghệ tăng tốc mở rộng năng lực AI, nhu cầu đặt hàng chip tiên tiến cũng tiếp tục gia tăng.

Điều này giúp TSMC duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất bán dẫn theo đơn đặt hàng, bất chấp bối cảnh ngành bán dẫn vẫn chịu tác động từ những biến động kinh tế toàn cầu.

Theo Reuters, dẫn lời Bộ trưởng Hội đồng Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan Wu Cheng-wen, TSMC đang lên kế hoạch xây dựng thêm hai nhà máy đóng gói chip tiên tiến tại Khu Công nghệ Chiayi, miền nam Đài Loan.

Nhà máy đầu tiên tại khu vực này đã bắt đầu sản xuất hàng loạt, trong khi nhà máy thứ hai dự kiến sẽ sớm đi vào hoạt động.

Việc mở rộng năng lực đóng gói được xem là bước đi quan trọng khi các dòng chip AI ngày càng có cấu trúc phức tạp, đòi hỏi công nghệ đóng gói tiên tiến để tăng hiệu năng và tiết kiệm điện năng.

Giữ khoảng cách lớn với các đối thủ

Theo dữ liệu thị trường quý I/2026, TSMC đang nắm khoảng 73% thị phần toàn cầu trong lĩnh vực pure foundry, tức sản xuất chip theo đơn đặt hàng cho khách hàng.

Khoảng cách này giúp doanh nghiệp tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, đặc biệt ở các tiến trình sản xuất tiên tiến phục vụ AI.

Giới đầu tư hiện sẽ tập trung vào báo cáo tài chính quý II dự kiến công bố ngày 16/7, nhằm đánh giá liệu làn sóng đầu tư AI có tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của TSMC trong nửa cuối năm hay không.

Hàm ý với doanh nghiệp Việt Nam

Sự tăng trưởng của TSMC cho thấy chu kỳ đầu tư vào AI vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều này không chỉ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn mà còn mở ra nhu cầu lớn về trung tâm dữ liệu, hạ tầng điện toán hiệu năng cao và các dịch vụ AI.

Đối với Việt Nam, xu hướng này có thể thúc đẩy nhu cầu phát triển nguồn nhân lực bán dẫn, đồng thời tạo thêm cơ hội thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp công nghệ đang mở rộng chuỗi cung ứng tại châu Á.