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Doanh thu TSMC tăng gần 68% nhờ chip AI

Thế Kiên

Thế Kiên

14:24 | 13/07/2026
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Doanh thu tháng 6 của TSMC tăng gần 68% so với cùng kỳ, đưa doanh thu nửa đầu năm 2026 lên gần 75 tỷ USD. Nhu cầu chip AI tiếp tục giúp nhà sản xuất bán dẫn lớn nhất thế giới duy trì đà tăng trưởng trước khi công bố kết quả kinh doanh quý II.
Apple được TSMC ưu ái, cung cấp chip A17 Pro chuẩn 3nm để trang bị trên các mẫu Iphone mới Tesla hợp tác Samsung và TSMC sản xuất Chip AI5 tại Mỹ Cổ phiếu công nghệ toàn cầu bứt phá nhưng Mỹ không còn dẫn đầu
Doanh thu TSMC tăng gần 68% nhờ chip AI
Doanh thu TSMC tăng gần 68% nhờ chip AI. Ảnh minh họa: Getty.

TSMC ghi nhận doanh thu tăng mạnh trước báo cáo quý II

Nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới TSMC vừa công bố doanh thu tháng 6 tăng 67,9% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nhu cầu đối với chip trí tuệ nhân tạo vẫn duy trì ở mức cao trước thời điểm công bố báo cáo tài chính quý II vào ngày 16/7.

Theo số liệu doanh nghiệp công bố, doanh thu tháng 6 đạt 442,68 tỷ Đài tệ, tăng 6,2% so với tháng trước.

Lũy kế sáu tháng đầu năm 2026, doanh thu của TSMC đạt khoảng 2,4 nghìn tỷ Đài tệ, tương đương gần 75 tỷ USD, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Thông tin tích cực này giúp cổ phiếu TSMC tăng khoảng 1% trong phiên giao dịch đầu tuần.

Nhu cầu AI tiếp tục là động lực tăng trưởng

Kết quả kinh doanh của TSMC phản ánh nhu cầu đầu tư vào hạ tầng AI vẫn rất lớn trên phạm vi toàn cầu. Công ty hiện là đối tác sản xuất chip của nhiều doanh nghiệp công nghệ hàng đầu như Nvidia, Apple và AMD.

Không trực tiếp thiết kế chip, TSMC đảm nhiệm khâu sản xuất các bộ xử lý tiên tiến sử dụng trong điện thoại thông minh, trung tâm dữ liệu và các hệ thống AI hiệu năng cao. Khi các hãng công nghệ tăng tốc mở rộng năng lực AI, nhu cầu đặt hàng chip tiên tiến cũng tiếp tục gia tăng.

Điều này giúp TSMC duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất bán dẫn theo đơn đặt hàng, bất chấp bối cảnh ngành bán dẫn vẫn chịu tác động từ những biến động kinh tế toàn cầu.

TSMC lãi kỷ lục quý I năm 2026, tăng 58% nhờ cơn sốt AI toàn cầu
TSMC lãi kỷ lục quý I năm 2026, tăng 58% nhờ cơn sốt AI toàn cầu

Theo Reuters, dẫn lời Bộ trưởng Hội đồng Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan Wu Cheng-wen, TSMC đang lên kế hoạch xây dựng thêm hai nhà máy đóng gói chip tiên tiến tại Khu Công nghệ Chiayi, miền nam Đài Loan.

Nhà máy đầu tiên tại khu vực này đã bắt đầu sản xuất hàng loạt, trong khi nhà máy thứ hai dự kiến sẽ sớm đi vào hoạt động.

Việc mở rộng năng lực đóng gói được xem là bước đi quan trọng khi các dòng chip AI ngày càng có cấu trúc phức tạp, đòi hỏi công nghệ đóng gói tiên tiến để tăng hiệu năng và tiết kiệm điện năng.

Giữ khoảng cách lớn với các đối thủ

Theo dữ liệu thị trường quý I/2026, TSMC đang nắm khoảng 73% thị phần toàn cầu trong lĩnh vực pure foundry, tức sản xuất chip theo đơn đặt hàng cho khách hàng.

Khoảng cách này giúp doanh nghiệp tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, đặc biệt ở các tiến trình sản xuất tiên tiến phục vụ AI.

Giới đầu tư hiện sẽ tập trung vào báo cáo tài chính quý II dự kiến công bố ngày 16/7, nhằm đánh giá liệu làn sóng đầu tư AI có tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của TSMC trong nửa cuối năm hay không.

Hàm ý với doanh nghiệp Việt Nam

Sự tăng trưởng của TSMC cho thấy chu kỳ đầu tư vào AI vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều này không chỉ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn mà còn mở ra nhu cầu lớn về trung tâm dữ liệu, hạ tầng điện toán hiệu năng cao và các dịch vụ AI.

Đối với Việt Nam, xu hướng này có thể thúc đẩy nhu cầu phát triển nguồn nhân lực bán dẫn, đồng thời tạo thêm cơ hội thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp công nghệ đang mở rộng chuỗi cung ứng tại châu Á.

TSMC trong nửa đầu năm 2026

Doanh thu tháng 6: 442,68 tỷ Đài tệ

Tăng 67,9% so với cùng kỳ

Tăng 6,2% so với tháng trước

Doanh thu 6 tháng: 2,4 nghìn tỷ Đài tệ (gần 75 tỷ USD)

Tăng 35,6% so với cùng kỳ năm 2025

Thị phần sản xuất chip theo đơn đặt hàng toàn cầu: 73%

Công bố kết quả kinh doanh quý II: 16/7/2026
Doanh thu TSMC TSMC Chip AI chip AI của TSMC bán dẫn NVIDIA

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Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,540 ▼150K 14,840 ▼150K
Kim TT/AVPL 14,300 ▼200K 14,680 ▼220K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,300 ▼200K 14,680 ▼220K
Nguyên Liệu 99.99 13,200 ▼200K 13,400 ▼200K
Nguyên Liệu 99.9 13,150 ▼200K 13,350 ▼200K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 ▼200K 14,200 ▼200K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 ▼200K 14,150 ▼200K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 ▼200K 14,130 ▼200K
Cập nhật: 13/07/2026 15:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,200 ▼1800K 146,900 ▼2100K
Hà Nội - PNJ 143,200 ▼1800K 146,900 ▼2100K
Đà Nẵng - PNJ 143,200 ▼1800K 146,900 ▼2100K
Miền Tây - PNJ 143,200 ▼1800K 146,900 ▼2100K
Tây Nguyên - PNJ 143,200 ▼1800K 146,900 ▼2100K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,200 ▼1800K 146,900 ▼2100K
Cập nhật: 13/07/2026 15:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,540 ▼150K 14,840 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 14,540 ▼150K 14,840 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 14,540 ▼150K 14,840 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 ▼200K 14,700 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 ▼200K 14,700 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 ▼200K 14,700 ▼200K
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 ▼200K 14,590 ▼200K
Trang sức 99.99 13,900 ▼200K 14,600 ▼200K
Cập nhật: 13/07/2026 15:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,454 ▼15K 14,842 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,454 ▼15K 14,843 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,444 ▼20K 1,479 ▼15K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,444 ▼20K 148 ▼1347K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,419 ▼20K 1,459 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,455 ▼1486K 144,455 ▼1486K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,786 ▼1125K 109,586 ▼1125K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,572 ▼1020K 99,372 ▼1020K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,358 ▼915K 89,158 ▼915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,418 ▼875K 85,218 ▼875K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,196 ▼626K 60,996 ▼626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Cập nhật: 13/07/2026 15:45
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Cập nhật: 13/07/2026 15:45
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Cập nhật: 13/07/2026 15:45
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