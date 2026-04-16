TSMC lãi kỷ lục quý I năm 2026, tăng 58% nhờ cơn sốt AI toàn cầu

TSMC ghi nhận lợi nhuận tăng 58%, nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với chip AI. Ảnh minh họa: Getty.

Theo báo cáo tài chính công bố ngày 16/4, lợi nhuận ròng của TSMC đạt 572,48 tỷ Đài tệ, cao hơn đáng kể so với mức dự báo 543,32 tỷ Đài tệ của giới phân tích do LSEG SmartEstimates tổng hợp. Đây cũng là quý thứ tư liên tiếp tập đoàn bán dẫn lớn nhất thế giới ghi nhận lợi nhuận ở mức cao kỷ lục.

Doanh thu trong quý đầu tiên đạt 1.134 tỷ Đài tệ, tương đương khoảng 35 tỷ USD, vượt mức dự báo 1.127 tỷ Đài tệ và tăng mạnh 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này cho thấy nhu cầu đối với các dòng chip tiên tiến phục vụ trí tuệ nhân tạo vẫn đang bùng nổ mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu.

Là nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, TSMC đang hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư AI của các tập đoàn công nghệ lớn. Công ty hiện sản xuất các bộ xử lý tiên tiến cho nhiều khách hàng hàng đầu như Apple, Nvidia và AMD, trong đó Nvidia đã trở thành khách hàng lớn nhất của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, mảng điện toán hiệu năng cao bao gồm chip phục vụ AI và hạ tầng 5G hiện chiếm tới 61% tổng doanh thu của TSMC trong quý I, tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ lực của tập đoàn.

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Ở góc độ công nghệ, các dòng chip tiên tiến với tiến trình 7 nanomet trở xuống chiếm khoảng 74% tổng doanh thu wafer của TSMC trong quý. Riêng chip dưới 3 nanomet, công nghệ bán dẫn tiên tiến nhất hiện nay, đóng góp 25% doanh thu wafer, cho thấy nhu cầu thị trường đang ngày càng dịch chuyển sang các sản phẩm hiệu năng cao phục vụ AI và điện toán đám mây.

Ban lãnh đạo TSMC cho biết công ty hiện chưa ghi nhận tác động ngắn hạn nào từ các gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu hay căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Đồng thời, tập đoàn đang mở rộng năng lực sản xuất bằng việc bổ sung thêm một nhà máy chip tiên tiến tại Đài Nam, Đài Loan để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Trước triển vọng thị trường tích cực, TSMC cũng nâng kỳ vọng chi tiêu vốn năm 2026 lên mức cao nhất trong phạm vi dự kiến trước đó, từ 52 tỷ USD đến 56 tỷ USD. Điều này phản ánh niềm tin mạnh mẽ của công ty vào xu hướng tăng trưởng dài hạn của thị trường bán dẫn, đặc biệt là trong lĩnh vực AI.

Kết quả kinh doanh mới nhất của TSMC tiếp tục củng cố vị thế trung tâm của hãng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, đồng thời cho thấy làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.