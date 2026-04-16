Kinh tế số

TSMC lãi kỷ lục quý I năm 2026, tăng 58% nhờ cơn sốt AI toàn cầu

Đức Thuận

Đức Thuận

15:24 | 16/04/2026
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Cơn sốt trí tuệ nhân tạo tiếp tục trở thành động lực tăng trưởng cho ngành bán dẫn toàn cầu khi Công ty sản xuất Bán dẫn Đài Loan (TSMC) công bố lợi nhuận quý I/2026 tăng tới 58%, vượt dự báo của giới phân tích và thiết lập mức cao kỷ lục mới trong lịch sử hoạt động.
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TSMC lãi kỷ lục quý I 2026, tăng 58% nhờ cơn sốt AI toàn cầu
TSMC ghi nhận lợi nhuận tăng 58%, nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với chip AI. Ảnh minh họa: Getty.

Theo báo cáo tài chính công bố ngày 16/4, lợi nhuận ròng của TSMC đạt 572,48 tỷ Đài tệ, cao hơn đáng kể so với mức dự báo 543,32 tỷ Đài tệ của giới phân tích do LSEG SmartEstimates tổng hợp. Đây cũng là quý thứ tư liên tiếp tập đoàn bán dẫn lớn nhất thế giới ghi nhận lợi nhuận ở mức cao kỷ lục.

Doanh thu trong quý đầu tiên đạt 1.134 tỷ Đài tệ, tương đương khoảng 35 tỷ USD, vượt mức dự báo 1.127 tỷ Đài tệ và tăng mạnh 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này cho thấy nhu cầu đối với các dòng chip tiên tiến phục vụ trí tuệ nhân tạo vẫn đang bùng nổ mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu.

Là nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, TSMC đang hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư AI của các tập đoàn công nghệ lớn. Công ty hiện sản xuất các bộ xử lý tiên tiến cho nhiều khách hàng hàng đầu như Apple, Nvidia và AMD, trong đó Nvidia đã trở thành khách hàng lớn nhất của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, mảng điện toán hiệu năng cao bao gồm chip phục vụ AI và hạ tầng 5G hiện chiếm tới 61% tổng doanh thu của TSMC trong quý I, tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ lực của tập đoàn.

TSMC đề xuất liên doanh điều hành nhà máy Intel cho Nvidia, AMD và Broadcom TSMC đề xuất liên doanh điều hành nhà máy Intel cho Nvidia, AMD và Broadcom

TSMC, nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới đến từ Đài Loan đang đề nghị các ông lớn thiết kế chip Mỹ như Nvidia, ...

Ở góc độ công nghệ, các dòng chip tiên tiến với tiến trình 7 nanomet trở xuống chiếm khoảng 74% tổng doanh thu wafer của TSMC trong quý. Riêng chip dưới 3 nanomet, công nghệ bán dẫn tiên tiến nhất hiện nay, đóng góp 25% doanh thu wafer, cho thấy nhu cầu thị trường đang ngày càng dịch chuyển sang các sản phẩm hiệu năng cao phục vụ AI và điện toán đám mây.

Ban lãnh đạo TSMC cho biết công ty hiện chưa ghi nhận tác động ngắn hạn nào từ các gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu hay căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Đồng thời, tập đoàn đang mở rộng năng lực sản xuất bằng việc bổ sung thêm một nhà máy chip tiên tiến tại Đài Nam, Đài Loan để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Trước triển vọng thị trường tích cực, TSMC cũng nâng kỳ vọng chi tiêu vốn năm 2026 lên mức cao nhất trong phạm vi dự kiến trước đó, từ 52 tỷ USD đến 56 tỷ USD. Điều này phản ánh niềm tin mạnh mẽ của công ty vào xu hướng tăng trưởng dài hạn của thị trường bán dẫn, đặc biệt là trong lĩnh vực AI.

Kết quả kinh doanh mới nhất của TSMC tiếp tục củng cố vị thế trung tâm của hãng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, đồng thời cho thấy làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00
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Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu