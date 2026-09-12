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Lạm phát Mỹ tháng 8 ở mức 3,4%, Fed có thể tăng lãi suất

Thế Kiên

Thế Kiên

12:46 | 12/09/2026
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CPI Mỹ tăng 0,4% trong tháng 8 và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Giá xăng là yếu tố đẩy chỉ số đi lên, trong khi lạm phát lõi tăng nhanh hơn dự báo theo tháng. Số liệu làm gia tăng kỳ vọng Fed nâng lãi suất tại cuộc họp giữa tháng 9.
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Lạm phát Mỹ tháng 8 ở mức 3,4%, Fed có thể tăng lãi suất

CPI Mỹ tháng 8/2026 tăng 0,4% so với tháng trước, sau khi đã điều chỉnh yếu tố mùa vụ. So với cùng kỳ năm ngoái, giá tiêu dùng tăng 3,4%. Báo cáo công bố ngày 11/9 khiến thị trường nghiêng thêm về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất trong tuần tới, nhưng quyết định vẫn chưa được đưa ra.

Giá xăng kéo CPI đi lên

Theo BLS, giá xăng tăng 3,9% trong tháng 8 và đóng góp hơn một phần ba mức tăng của CPI chung. Chỉ số giá năng lượng tăng 2,1% so với tháng trước và 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng giá xăng cao hơn 27,4% so với một năm trước; dầu nhiên liệu tăng 52%.

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Giá thực phẩm tăng 0,1% trong tháng, còn giá thực phẩm mua về chế biến tại nhà không đổi. Chi phí nhà ở tăng 0,3%, sau hai tháng liên tiếp chỉ tăng 0,1%. Giá dịch vụ vận tải tăng 0,5%; ô tô và xe tải đã qua sử dụng tăng 0,4%. Những khoản này cho thấy áp lực giá không tập trung hoàn toàn ở xăng dầu.

BLS cho biết CPI lõi, tức chỉ số không tính thực phẩm và năng lượng do hai nhóm này thường biến động mạnh, tăng 0,3% trong tháng 8, sau mức 0,2% của tháng 7. Tính theo năm, CPI lõi tăng 2,4%, giảm nhẹ so với mức 2,5% ghi nhận trong tháng trước. Vì vậy, số liệu tháng 8 cho thấy giá tăng nhanh hơn theo tháng, nhưng không đồng nghĩa mọi thước đo lạm phát đều tăng tốc theo năm.

Fed đứng trước quyết định lãi suất

Báo cáo CPI tháng 8 là một trong những dữ liệu cuối cùng Fed nhận được trước cuộc họp chính sách ngày 15–16/9. Trong quyết định gần nhất vào tháng 7, Fed giữ biên độ lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,5–3,75%. Đây là lãi suất chính sách có ảnh hưởng tới chi phí vay trong nền kinh tế Mỹ.

Giá xăng tăng mạnh, cùng mức tăng 0,3% của CPI lõi trong một tháng, củng cố lập luận rằng Fed có thể cần tiếp tục kiềm chế lạm phát. Dù vậy, khả năng tăng lãi suất thể hiện kỳ vọng của thị trường tại thời điểm sau khi báo cáo được công bố, không phải quyết định của Fed. Ngân hàng trung ương sẽ công bố lựa chọn chính thức sau cuộc họp ngày 16/9.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed FED tăng lãi suất lạm phát Mỹ fed nâng lãi suất CPI Mỹ

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 ▲600K 146,000 ▲600K
Hà Nội - PNJ 143,000 ▲600K 146,000 ▲600K
Đà Nẵng - PNJ 143,000 ▲600K 146,000 ▲600K
Miền Tây - PNJ 143,000 ▲600K 146,000 ▲600K
Tây Nguyên - PNJ 143,000 ▲600K 146,000 ▲600K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 ▲600K 146,000 ▲600K
Cập nhật: 12/09/2026 14:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,300 ▲60K 14,600 ▲60K
Miếng SJC Nghệ An 14,300 ▲60K 14,600 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 14,300 ▲60K 14,600 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,300 ▲60K 14,650 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,300 ▲60K 14,650 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,300 ▲60K 14,650 ▲60K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,960 ▲60K 14,560 ▲60K
Trang sức 99.99 13,970 ▲60K 14,570 ▲60K
Cập nhật: 12/09/2026 14:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 143 ▼1281K 14,602 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143 ▼1281K 14,603 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,425 ▲6K 1,456 ▲1311K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 140 ▼1254K 1,445 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,069 ▲594K 143,069 ▲594K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,736 ▲450K 108,536 ▲450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,862 ▼79350K 9,842 ▼88170K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,504 ▲366K 88,304 ▲366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,602 ▲350K 84,402 ▲350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,613 ▲251K 60,413 ▲251K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
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Bản đồ đầu tư số Quảng Ngãi có gì cho doanh nghiệp?

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