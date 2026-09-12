Lạm phát Mỹ tháng 8 ở mức 3,4%, Fed có thể tăng lãi suất

CPI Mỹ tháng 8/2026 tăng 0,4% so với tháng trước, sau khi đã điều chỉnh yếu tố mùa vụ. So với cùng kỳ năm ngoái, giá tiêu dùng tăng 3,4%. Báo cáo công bố ngày 11/9 khiến thị trường nghiêng thêm về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất trong tuần tới, nhưng quyết định vẫn chưa được đưa ra.

Giá xăng kéo CPI đi lên

Theo BLS, giá xăng tăng 3,9% trong tháng 8 và đóng góp hơn một phần ba mức tăng của CPI chung. Chỉ số giá năng lượng tăng 2,1% so với tháng trước và 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng giá xăng cao hơn 27,4% so với một năm trước; dầu nhiên liệu tăng 52%.

Giá thực phẩm tăng 0,1% trong tháng, còn giá thực phẩm mua về chế biến tại nhà không đổi. Chi phí nhà ở tăng 0,3%, sau hai tháng liên tiếp chỉ tăng 0,1%. Giá dịch vụ vận tải tăng 0,5%; ô tô và xe tải đã qua sử dụng tăng 0,4%. Những khoản này cho thấy áp lực giá không tập trung hoàn toàn ở xăng dầu.

BLS cho biết CPI lõi, tức chỉ số không tính thực phẩm và năng lượng do hai nhóm này thường biến động mạnh, tăng 0,3% trong tháng 8, sau mức 0,2% của tháng 7. Tính theo năm, CPI lõi tăng 2,4%, giảm nhẹ so với mức 2,5% ghi nhận trong tháng trước. Vì vậy, số liệu tháng 8 cho thấy giá tăng nhanh hơn theo tháng, nhưng không đồng nghĩa mọi thước đo lạm phát đều tăng tốc theo năm.

Fed đứng trước quyết định lãi suất

Báo cáo CPI tháng 8 là một trong những dữ liệu cuối cùng Fed nhận được trước cuộc họp chính sách ngày 15–16/9. Trong quyết định gần nhất vào tháng 7, Fed giữ biên độ lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,5–3,75%. Đây là lãi suất chính sách có ảnh hưởng tới chi phí vay trong nền kinh tế Mỹ.

Giá xăng tăng mạnh, cùng mức tăng 0,3% của CPI lõi trong một tháng, củng cố lập luận rằng Fed có thể cần tiếp tục kiềm chế lạm phát. Dù vậy, khả năng tăng lãi suất thể hiện kỳ vọng của thị trường tại thời điểm sau khi báo cáo được công bố, không phải quyết định của Fed. Ngân hàng trung ương sẽ công bố lựa chọn chính thức sau cuộc họp ngày 16/9.