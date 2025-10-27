Lạm phát Mỹ thấp hơn dự kiến thổi bùng lạc quan thị trường

Lạm phát tiêu dùng tại Mỹ thấp hơn dự kiến ​​càng làm tăng thêm niềm vui cho thị trường. Ảnh: Getty.

Các chỉ số chính của Mỹ đều tăng điểm vào thứ Sáu, đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp khởi sắc. S&P 500, Nasdaq Composite và Dow Jones Industrial Average cùng tăng khoảng 2% trong tuần, với Dow Jones lần đầu tiên đóng cửa trên mốc 47.000 điểm. Làn sóng tích cực này được củng cố bởi mùa báo cáo thu nhập mạnh mẽ: theo LSEG, 87% công ty công bố kết quả vượt kỳ vọng, cao hơn mức trung bình 67%. Nếu các “ông lớn” công nghệ báo cáo lạc quan trong tuần này, thị trường nhiều khả năng lập đỉnh mới.

Tuy nhiên, yếu tố rủi ro vẫn hiện hữu từ chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Hôm thứ Bảy, ông Trump áp thêm 10% thuế lên Canada, nâng tổng mức thuế lên 45%, khiến Ontario phải ngừng quảng cáo chỉ trích thuế quan. Các chuyên gia cảnh báo rằng thuế quan có thể đẩy giá tiêu dùng tăng cao. Thực tế, CPI tháng 9 tăng 0,3% so với dự kiến 0,4%, nhưng tỷ lệ lạm phát hàng năm vẫn nhích lên 3% từ mức 2,9% của tháng trước.

David Russell, Giám đốc Chiến lược Thị trường Toàn cầu tại TradeStation, nhận định: “Lạm phát có thể không chậm lại nhưng việc tăng lên không còn là điều đáng ngạc nhiên nữa.” Tuy nhiên, việc thiếu dữ liệu việc làm do chính phủ đóng cửa khiến bức tranh kinh tế chưa hoàn chỉnh, tạo nên ngưỡng không chắc chắn cho thị trường.

Trong tuần này, thị trường sẽ chứng kiến một loạt sự kiện quan trọng: năm trong bảy cổ phiếu hàng đầu, ngoại trừ Tesla và Nvidia, sẽ công bố kết quả tài chính; Fed triệu tập họp; và đặc biệt, Tổng thống Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai bên lề Hội nghị APEC. Đây là cuộc gặp quan trọng trong bối cảnh thỏa thuận thương mại giữa hai siêu cường sắp hết hạn vào ngày 10/11 nếu không được gia hạn.

Các nhà đầu tư sẽ theo sát cả dữ liệu lạm phát, báo cáo thu nhập và tiến trình đàm phán thương mại, bởi chúng sẽ định hướng xu thế thị trường trong những tuần cuối cùng của năm.