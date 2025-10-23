Ngân hàng Hàn Quốc giữ nguyên lãi suất 2,5% giữa lúc siết chặt quy định bất động sản

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 2,5%, tiếp tục thời gian tạm dừng kể từ tháng 5. Việc mở rộng hạn chế mua bán bất động sản trên khắp Seoul và tỉnh Gyeonggi làm nổi bật mối lo ngại ngày càng tăng về tình trạng lạm phát nhà ở.

Theo tuyên bố của BOK, quyết định giữ nguyên lãi suất phản ánh sự ổn định của lạm phát và triển vọng tăng trưởng kinh tế cải thiện trong nửa cuối năm. Ngân hàng cho biết nhu cầu nội địa đang phục hồi, đặc biệt ở lĩnh vực tiêu dùng, trong khi xuất khẩu – dẫn đầu bởi ngành bán dẫn – vẫn duy trì xu hướng tích cực.

Tuy nhiên, BOK cảnh báo rằng tăng trưởng kinh tế có thể chịu rủi ro do các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra với Hoa Kỳ và tác động tiềm tàng của thuế quan mới đối với hàng xuất khẩu. Đồng thời, ngân hàng trung ương nhấn mạnh sẽ “duy trì lập trường thận trọng” trước khi cân nhắc thời điểm và tốc độ cắt giảm lãi suất tiếp theo.

Bất động sản Seoul chịu giám sát chặt chẽ hơn

Từ giữa tháng 10, chính phủ Hàn Quốc mở rộng phạm vi kiểm soát tín dụng bất động sản: thay vì chỉ 4 quận trung tâm, nay tất cả 25 quận của Seoul cùng 12 khu vực lân cận ở tỉnh Gyeonggi đều phải tuân thủ giới hạn cho vay nghiêm ngặt hơn.

Theo Bank of America, “lạm phát nhà ở tại Seoul là mối lo hàng đầu của các nhà hoạch định chính sách năm 2025”, đồng thời là rào cản lớn nhất cho việc nới lỏng tiền tệ. Báo cáo của ngân hàng này cho thấy giá nhà trung tâm Seoul đã tăng trở lại từ giữa tháng 9, bất chấp các biện pháp hạ nhiệt trước đó.

Các nhà phân tích BofA dự đoán, BOK có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 11 để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, nếu tiến triển tích cực trong đàm phán thương mại và chính sách nhà ở được ghi nhận.

Won giảm giá, giao dịch chứng khoán đi ngang

Ngay sau thông báo, chỉ số Kospi và Kosdaq gần như không biến động, trong khi đồng won Hàn Quốc giảm 0,19% xuống còn 1.434,7 won/USD – mức thấp nhất kể từ tháng 5. Đồng tiền này đã mất hơn 4% giá trị trong ba tháng qua, khiến BOK phải đặc biệt thận trọng để tránh áp lực mất giá thêm.

Thương mại Mỹ - Hàn vẫn bế tắc

Quyết định giữ nguyên lãi suất diễn ra giữa lúc đàm phán thương mại giữa Seoul và Washington đình trệ. Hai bên vẫn chưa hoàn tất thỏa thuận đạt được hồi 30/7, theo đó Hàn Quốc dự kiến đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ để đổi lấy mức thuế suất thấp hơn 15% đối với hàng xuất khẩu.

Tổng thống Lee Jae Myung gần đây cảnh báo rằng việc chuyển vốn quy mô lớn này có thể gây ra khủng hoảng tài chính tương tự năm 1997. Các nhà đàm phán Hàn Quốc dự kiến sẽ tới Washington trong tuần này để hoàn thiện chi tiết trước Hội nghị thượng đỉnh APEC tổ chức tại Hàn Quốc vào cuối tháng.

Trong báo cáo tháng 8, BOK đã nâng dự báo lạm phát năm 2025 lên 2% (so với 1,9% trước đó) và tăng trưởng GDP lên 0,9%. Dữ liệu tháng 9 cho thấy lạm phát tiêu dùng tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lạm phát cơ bản giữ ở mức 2%.

Ngân hàng Trung ương kỳ vọng tiêu dùng nội địa sẽ phục hồi nhờ ngân sách bổ sung và tâm lý người tiêu dùng cải thiện, song thừa nhận tác động của thuế quan Mỹ có thể làm chậm đà xuất khẩu trong thời gian tới.