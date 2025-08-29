Vợ cựu Tổng thống Hàn Quốc Kim Keon Hee bị truy tố tham nhũng: Chưa từng có tiền lệ

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee được cho là đã bị truy tố về tội tham nhũng và hối lộ. Ảnh: Reuters.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc, một phu nhân tổng thống rơi vào vòng lao lý, đánh dấu bước ngoặt gây chấn động dư luận.

Cựu đệ nhất phu nhân đối mặt với loạt cáo buộc

Theo thông báo từ văn phòng công tố viên đặc biệt, bà Kim Keon Hee bị cáo buộc nhận hối lộ thông qua trung gian, vi phạm luật quỹ chính trị và gian lận chứng khoán. Các cáo buộc liên quan đến nhiều nhân vật, từ giới doanh nhân, tôn giáo cho đến những nhân vật có ảnh hưởng chính trị.

Phía pháp lý của bà Kim bác bỏ toàn bộ cáo buộc, khẳng định đây là một phần trong “cuộc săn phù thủy chính trị”. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định rằng vụ án có thể kéo dài nhiều tháng và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các thế lực chính trị từng gắn bó với cựu tổng thống Yoon.

Sự kiện bà Kim bị truy tố không thể tách rời khỏi cú sốc chính trị lớn trước đó: cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị phế truất.

Tháng 12/2024: Ông Yoon bất ngờ tuyên bố thiết quân luật trong bối cảnh bất ổn chính trị.

Ngày 14/12/2024: Quốc hội tiến hành luận tội.

Ngày 4/4/2025: Tòa Hiến pháp phán quyết phế truất ông Yoon, biến ông trở thành tổng thống thứ hai trong lịch sử Hàn Quốc bị cách chức.

Hiện tại, ông Yoon đang bị giam giữ và đối mặt với cáo buộc nổi loạn, mức án cao nhất có thể lên tới tử hình.

Hệ lụy chính trị và phản ứng dư luận

Việc cả hai vợ chồng cựu tổng thống cùng lúc vướng vòng lao lý được đánh giá là một trong những khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua của Hàn Quốc.

Dư luận chia rẽ: Một bộ phận người dân coi đây là sự trả giá tất yếu cho những sai phạm. Ngược lại, nhiều người ủng hộ vẫn cho rằng hai vợ chồng ông Yoon là nạn nhân của đấu đá chính trị.

Chính trường bất ổn: Các đảng phái đối lập đang tận dụng vụ án để chỉ trích nặng nề, trong khi giới đầu tư lo ngại về sự thiếu ổn định trong môi trường chính trị Hàn Quốc.

Trước đây, Hàn Quốc từng chứng kiến nhiều tổng thống phải ngồi tù sau khi rời nhiệm sở, nhưng việc một đệ nhất phu nhân bị truy tố hình sự là chưa từng có. Vụ việc mở ra một tiền lệ mới, phản ánh mức độ khốc liệt trong cuộc chiến chống tham nhũng cũng như sự giám sát chặt chẽ hơn đối với giới tinh hoa chính trị.

Với việc bà Kim Keon Hee bị truy tố và ông Yoon Suk Yeol đối diện với bản án nổi loạn, Hàn Quốc đang bước vào một giai đoạn đầy sóng gió. Không chỉ là vấn đề pháp lý, sự kiện này còn đặt ra câu hỏi lớn về tương lai chính trị và niềm tin của công chúng đối với hệ thống lãnh đạo đất nước.