Chuyển động số
Cuộc sống số

Loạt thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

ĐT&ƯD

ĐT&ƯD

18:12 | 12/08/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Hàng chục thỏa thuận hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc đã được trao ngày 12-8, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Lượng khách trao đổi 2 chiều giữa Việt Nam và Hàn Quốc vượt con số 5 triệu lượt khách Korea Travel Mart 2025 thúc đẩy hợp tác du lịch Việt - Hàn Mỹ và Hàn Quốc đạt thỏa thuận thương mại lớn

Hàn Quốc - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại diễn đàn - Ảnh: TTXVN

Ngày 12-8, tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc với chủ đề "Hợp tác phát triển chuỗi sản xuất trong kỷ nguyên mới!", Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok đã chứng kiến việc trao các thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc.

Số lượng thỏa thuận lên tới hơn 40, cho thấy mức độ quan tâm và niềm tin của mỗi bên đối với tương lai hợp tác cùng có lợi.

Các thỏa thuận hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương

- Thành phố Hải Phòng và Công ty SK Leavo hợp tác thúc đẩy phát triển tăng trưởng xanh tại Hải Phòng.

- Thành phố Hà Nội và Công ty One Law Partners (OLP) hợp tác xây dựng kế hoạch đầu tư và phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Hàn Quốc - Ảnh 2.

Thỏa thuận giữa các bộ, ngành và địa phương hai nước - Ảnh: TTXVN

- Tỉnh Khánh Hòa và Công ty SK Innovation hợp tác phát triển Cụm công nghiệp năng lượng chuyên biệt (SEIC), bao gồm đầu tư khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tại Khánh Hòa, phát triển năng lượng phân tán (DER) và công nghiệp logistics liên quan LNG.

- Tỉnh Cà Mau và Công ty SK Innovation hợp tác chiến lược phát triển Cụm công nghiệp năng lượng chuyên biệt (SEIC), bao gồm dự án LNG và các sáng kiến phát triển công nghiệp, nông nghiệp khu vực.

- Thành phố Cần Thơ và Công ty SK Innovation hợp tác phát triển các giải pháp công nghệ năng lượng sạch và đa dạng.

- Tỉnh Bắc Ninh và Công ty Si Flex hợp tác mở rộng, nâng vốn đầu tư của Công ty Si Flex trong dự án tại khu công nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh.

- Thông tấn xã Việt Nam và Hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc hợp tác nghiệp vụ trong giai đoạn mới.

Các thỏa thuận hợp tác về năng lượng và công nghiệp

- Tổng công ty Hàng hải (VIMC) và Tập đoàn HD Huyndai hợp tác thành lập công ty liên doanh đóng mới tàu biển.

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty Công nghiệp nặng Hyosung hợp tác triển khai các dự án STATCOM và thiết bị lưới điện thông minh ở Việt Nam, bao gồm cả khả năng sản xuất máy biến áp tại Việt Nam.

- Công ty LS ECO ENERGY ký bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia và Công ty SK Innovation Co., Ltd và thỏa thuận hợp tác với Công ty LS ECO ENERGY về đầu tư xây dựng và vận hành nhà máy sản xuất cáp cao thế tại Việt Nam phục vụ dự án năng lượng tái tạo.

- Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Korean Air hợp tác thành lập công ty liên doanh thực hiện dịch vụ bảo dưỡng tàu bay tại sân bay quốc tế Long Thành và hợp tác trong vận chuyển hàng hóa.

- Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, trí tuệ nhân tạo (Al), nông nghiệp công nghệ cao, logistics.

Hàn Quốc - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc chứng kiến việc trao văn kiện giữa doanh nghiệp hai bên - Ảnh: TTXVN

- Tập đoàn KN Holdings và Công ty Samsung C&T hợp tác phát triển 3 dự án điện mặt trời nổi.

- Công ty Peridot Energy Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gas Entec hợp tác chiến lược trong lĩnh vực nhiên liệu xanh.

- Công ty The Green Solutions và Công ty BIONANOKOREA hợp tác chiến lược phát triển chuỗi giá trị hydro xanh và amoniac xanh tại thị trường Hàn Quốc.

Hợp tác về lĩnh vực hạ tầng số, chuyển đổi số và chuỗi cung ứng

- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Công ty KIRA, Công ty LG CNS hợp tác trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu, bao gồm khả năng cùng nhau đầu tư phát triển một trung tâm dữ liệu tại Việt Nam với công suất ban đầu từ 20-30MW, cũng như cùng vận hành và kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu tại thị trường Việt Nam.

- Tập đoàn công nghiệp Trường Hải (THACO) và Tập đoàn Huyndai Rotem hợp tác nghiên cứu, phát triển và thực hiện các dự án đường sắt đô thị và đường sắt cao tốc tại Việt Nam.

- Tập đoàn Công nghệ CMC và Công ty Samsung C&T hợp tác phát triển trung tâm dữ liệu AI và chuyển đổi số tại Việt Nam.

- Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tập đoàn KT hợp tác chiến lược phát triển giải pháp AI, nền tảng AX đóng góp cho chiến lược AI và chuyển đổi số của Việt Nam.

Hàn Quốc - Ảnh 4.

Số lượng văn kiện nhiều cho thấy mức độ thực chất trong hợp tác Việt Nam và Hàn Quốc - Ảnh: TTXVN

- Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL - SGT); Công ty G-GROUP, Công ty ZUP; Công ty Korea Technology and Future (KTNF) hợp tác phát triển hệ sinh thái trung tâm dữ liệu và nền tảng máy chủ hàng đầu tạị Việt Nam.

- Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu Tư Phù Mỹ và Công ty Eric C&C hợp tác phát triển cảng tự động, giải pháp logistics thông minh và hạ tầng số để phục vụ cảng Phù Mỹ.

- Tập đoàn Cao su Việt Nam và Công ty New Korea Trading Corp ký thỏa thuận hợp tác nhằm bao tiêu chuỗi sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại thị trường Hàn Quốc.

- Công ty Việt Phúc với Công ty Midas hợp tác phát triển hệ thống bảo quản trái cây, xây dựng cơ sở chế biến logistics lạnh và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khác trong chuỗi giá trị nông nghiệp.

Hợp tác về tài chính - ngân hàng, dịch vụ và du lịch

Hàn Quốc - Ảnh 5.

Thủ tướng Hàn Quốc khẳng định tại diễn đàn mong muốn của Hàn Quốc là cùng Việt Nam tạo nên "kỳ tích sông Hồng" - Ảnh: TTXVN

- Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Công ty Nextrans; Viện Tăng trưởng xanh Toàn cầu (GGGI) hợp tác đầu tư đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và hỗ trợ hình thành, phát triển Quỹ đổi mới sáng tạo quốc gia.

- Ngân hàng BIDV và Ngân hàng Hana phối hợp triển khai dịch vụ thanh toán xuyên biên giới qua mã QR từ Hàn Quốc sang Việt Nam, trong đó Hana và BIDV đóng vai trò ngân hàng thanh toán trung gian.

- Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) - Công ty Liên doanh Hội Chợ và triển lãm Sài Gòn, Công ty lữ hành Saigontourist và Vietnam Airlines và Tổng Cục Du lịch Hàn Quốc (KTO); Hana Tour; Trung tâm Hội nghị và Triển lãm COEX hợp tác phát triển dịch vụ du lịch, công nghệ số trong hoạt động vận chuyển, hàng không, dịch vụ, du lịch Việt Nam - Hàn Quốc.

- Ngân hàng Quân đội và Công ty SK Innovation, Công ty Seojin System hợp tác cung cấp dịch vụ tài chính - ngân hàng tại Việt Nam.

- Công ty Cổ phần Vinpearl và Hana Tour; Công ty HKG; Công ty Marketing Highlands hợp tác thúc đẩy du lịch giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

- CT Group và Công ty Airbility; Công ty Imagis; Đại học Inha (Hàn Quốc) hợp tác với Công ty Airbility xuất khẩu 5.000 thiết bị bay không người lái (UAV); hợp tác với Công ty Imagis xuất khẩu 100 triệu chip bán dẫn và hợp tác với Đại học Inha (Hàn Quốc) đào tạo, chuyển giao công nghệ về bán dẫn.

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Phát triển EPSI và Quỹ Y tế Myongji hợp tác phát triển, vận hành và quản lý bệnh viện dưỡng lão, nghỉ dưỡng, khu phục hồi chức năng hàng đầu tại khu vực Hồ Tràm - Xuyên Mộc.

Hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Hàn Quốc - Ảnh 6.

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào Việt Nam thời gian tới - Ảnh: TTXVN

- Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Sungkyunkwan; Công ty KEPCO-KDN hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trao đổi giảng viên, triển khai nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ sinh học, y sinh.

- Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trao đổi sinh viên, giảng viên, thực tập, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng trong các ngành công nghệ chiến lược, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các đối tác gồm Công ty Hyosung Đồng Nai, Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang; Đại học Quốc gia Kyungpook, Trường kỹ thuật, Đại học Quốc gia Seoul.

- Công ty Cổ phần Vận tải Đường Sắt Việt Nam và Công ty SR hợp tác phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực xây dựng, kỹ sư và quản lý vận hành đường sắt cao tốc và hệ thống tín hiệu đường sắt đô thị.

- Tập đoàn FPT, Trường Đại học FPT và Đại học Gachon, Công ty Bản dẫn Abov hợp tác đào tạo vi mạch bán dẫn 2+2 gắn đào tạo và doanh nghiệp; đào tạo nâng cao chất lượng nghiên cứu và bồi dưỡng chuyên môn cho giảng viên Vi mạch bán dẫn.

- Trường Đại học Đại Nam và Trường Đại học Yeungnam thỏa thuận hợp tác (MOA) về Chương trình Liên kết đào tạo 2+2 ngành Công nghệ bán dẫn.

- Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Đại học Chung Ang thỏa thuận hợp tác đào tạo song bằng chương trình đại học ngành Công nghệ Đa phương tiện; thiết lập mô hình đào tạo trường hội tụ ảo Việt Nam - Hàn Quốc, nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ trong công nghiệp văn hóa.

- Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải và Đại học Giao thông Quốc gia Hàn Quốc hợp tác triển khai chương trình cử nhân song bằng trong lĩnh vực kỹ thuật đường sắt tốc độ cao, tham gia đào tạo, tập huấn cho cán bộ giảng viên các khóa ngắn hạn về đường sắt tốc độ cao, tiếp nhận sinh viên.

- Đại học Duy Tân và Đại học quốc gia Chungbuk thỏa thuận hợp tác (MOA) về triển khai chương trình cử nhân song bằng và liên kết đào tạo thạc sĩ (miễn học phí cho sinh viên Đại học Duy Tân) trong các lĩnh vực công nghệ, AI, bán dẫn... và biên bản thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học giữa giảng viên hai trường để hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh trong các mảng công nghệ và AI dưới sự hỗ trợ chi phí của Chính phủ Hàn Quốc.

tuoitre.vn
thỏa thuận hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Bài liên quan

Thỏa thuận Mỹ và Đài Loan (Trung Quốc) tác động ra sao đến

Thỏa thuận Mỹ và Đài Loan (Trung Quốc) tác động ra sao đến 'lá chắn silicon' của hòn đảo?

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng làm việc với Phó Thủ tướng Hàn Quốc Koo Yun Cheol

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng làm việc với Phó Thủ tướng Hàn Quốc Koo Yun Cheol

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng làm việc với Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng làm việc với Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc

Có thể bạn quan tâm

U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc, giành vị trí thứ ba châu Á đầy cảm xúc

U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc, giành vị trí thứ ba châu Á đầy cảm xúc

Cuộc sống số
U23 Việt Nam đã khép lại hành trình tại VCK U23 châu Á 2026 theo cách không thể cảm xúc hơn khi đánh bại U23 Hàn Quốc với tỷ số 7-6 trên chấm luân lưu 11m ở trận tranh hạng ba tại vòng chung kết U23 châu 2026.
Alma Cam Ranh tổ chức Tết truyền thống Bính Ngọ 2026 với ẩm thực và yoga

Alma Cam Ranh tổ chức Tết truyền thống Bính Ngọ 2026 với ẩm thực và yoga

Cuộc sống số
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu nghỉ dưỡng gia đình Alma (Cam Ranh, Khánh Hòa) tổ chức chuỗi hoạt động lễ hội kéo dài từ 30 Tết đến mùng 5 Tết, mang đến không gian sum vầy đậm bản sắc Việt, kết hợp trải nghiệm ẩm thực truyền thống, chăm sóc sức khỏe và giải trí dành cho cả gia đình.
Bộ Công an khởi công sân thể thao cho Trường Văn hóa tại Thái Nguyên

Bộ Công an khởi công sân thể thao cho Trường Văn hóa tại Thái Nguyên

Cuộc sống số
Sáng 23/1, tại tỉnh Thái Nguyên, Cục Đào tạo, Bộ Công an phối hợp với Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam và Công ty Cổ phần New Sports tổ chức lễ khởi công xây dựng sân chơi thể thao dành cho học sinh Trường Văn hóa.
Diễn văn bế mạc Đại hội Đảng lần thứ XIV của Tổng Bí thư Tô Lâm

Diễn văn bế mạc Đại hội Đảng lần thứ XIV của Tổng Bí thư Tô Lâm

Cuộc sống số
Chiều 23/1, sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển" và ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài diễn văn bế mạc đại hội. Tạp chí điện tử và Ứng dụng trân trọng giới thiệu toàn văn bài diễn văn của đồng chí Tổng Bí thư.
Ra mắt ấn phẩm đặc biệt ‘Nhâm nhi Tết Bính Ngọ’, gìn giữ nếp đọc sách ngày xuân

Ra mắt ấn phẩm đặc biệt ‘Nhâm nhi Tết Bính Ngọ’, gìn giữ nếp đọc sách ngày xuân

Cuộc sống số
Với hình thức sang trọng và nội dung phong phú, “Nhâm nhi Tết Bính Ngọ” do Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành là ấn phẩm Tết giàu giá trị tinh thần, góp phần duy trì thói quen đọc sách ngày xuân và nuôi dưỡng văn hóa đọc trong mỗi gia đình Việt.
Xem thêm

Đọc nhiều

Việt Nam vô địch thử thách Minecraft của

Việt Nam vô địch thử thách Minecraft của 'Vua Youtube' MrBeast

Viettel khởi công nhà máy chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam

Viettel khởi công nhà máy chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam

T1 lội ngược dòng kịch tính, đánh bại HLE trong

T1 lội ngược dòng kịch tính, đánh bại HLE trong 'siêu kinh điển' LCK Cup 2026

MobiFone gia nhập thị trường Internet 5G không dây FWA

MobiFone gia nhập thị trường Internet 5G không dây FWA

Vì sao người dùng SIM phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt?

Vì sao người dùng SIM phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt?

Editor'sChoice

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới: Tablet tốt nhất phân khúc

HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới: Tablet tốt nhất phân khúc

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Hà Nội

17°C

Cảm giác: 17°C
mây đen u ám
Thứ năm, 29/01/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 29/01/2026 03:00
21°C
Thứ năm, 29/01/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 29/01/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 29/01/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 29/01/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 29/01/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 29/01/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 30/01/2026 06:00
22°C
Thứ sáu, 30/01/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 30/01/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 30/01/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 30/01/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 30/01/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 31/01/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 31/01/2026 03:00
21°C
Thứ bảy, 31/01/2026 06:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 09:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 31/01/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 31/01/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 01/02/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 03:00
19°C
Chủ nhật, 01/02/2026 06:00
21°C
Chủ nhật, 01/02/2026 09:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 12:00
19°C
Chủ nhật, 01/02/2026 15:00
19°C
Chủ nhật, 01/02/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 21:00
17°C
TP Hồ Chí Minh

23°C

Cảm giác: 24°C
bầu trời quang đãng
Thứ năm, 29/01/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 29/01/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 29/01/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 29/01/2026 09:00
33°C
Thứ năm, 29/01/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 29/01/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 29/01/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 29/01/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 30/01/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 30/01/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 30/01/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 30/01/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 30/01/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 30/01/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 30/01/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 30/01/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 31/01/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 31/01/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 31/01/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 31/01/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 31/01/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 31/01/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 01/02/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 01/02/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 01/02/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 01/02/2026 09:00
34°C
Chủ nhật, 01/02/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 01/02/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 01/02/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 01/02/2026 21:00
22°C
Đà Nẵng

20°C

Cảm giác: 21°C
mây cụm
Thứ năm, 29/01/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 29/01/2026 03:00
22°C
Thứ năm, 29/01/2026 06:00
23°C
Thứ năm, 29/01/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 29/01/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 29/01/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 29/01/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 29/01/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 30/01/2026 00:00
20°C
Thứ sáu, 30/01/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 30/01/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 30/01/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 30/01/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 30/01/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 30/01/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 30/01/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 31/01/2026 06:00
23°C
Thứ bảy, 31/01/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 31/01/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 31/01/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 01/02/2026 06:00
23°C
Chủ nhật, 01/02/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 01/02/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 01/02/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 01/02/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 01/02/2026 21:00
22°C
Quảng Bình

15°C

Cảm giác: 16°C
mây đen u ám
Thứ năm, 29/01/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 29/01/2026 03:00
22°C
Thứ năm, 29/01/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 29/01/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 29/01/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 29/01/2026 15:00
16°C
Thứ năm, 29/01/2026 18:00
15°C
Thứ năm, 29/01/2026 21:00
15°C
Thứ sáu, 30/01/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 30/01/2026 03:00
22°C
Thứ sáu, 30/01/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 30/01/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 30/01/2026 12:00
17°C
Thứ sáu, 30/01/2026 15:00
16°C
Thứ sáu, 30/01/2026 18:00
15°C
Thứ sáu, 30/01/2026 21:00
15°C
Thứ bảy, 31/01/2026 00:00
16°C
Thứ bảy, 31/01/2026 03:00
21°C
Thứ bảy, 31/01/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 31/01/2026 09:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 12:00
17°C
Thứ bảy, 31/01/2026 15:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 18:00
17°C
Thứ bảy, 31/01/2026 21:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 00:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 03:00
21°C
Chủ nhật, 01/02/2026 06:00
22°C
Chủ nhật, 01/02/2026 09:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 12:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 18:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 21:00
17°C
Thừa Thiên Huế

19°C

Cảm giác: 19°C
mây rải rác
Thứ năm, 29/01/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 29/01/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 29/01/2026 06:00
27°C
Thứ năm, 29/01/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 29/01/2026 12:00
19°C
Thứ năm, 29/01/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 29/01/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 29/01/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 30/01/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 30/01/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 30/01/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 30/01/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 30/01/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 15:00
18°C
Thứ sáu, 30/01/2026 18:00
17°C
Thứ sáu, 30/01/2026 21:00
17°C
Thứ bảy, 31/01/2026 00:00
17°C
Thứ bảy, 31/01/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 31/01/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 31/01/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 31/01/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 31/01/2026 18:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 21:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 01/02/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 01/02/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 01/02/2026 12:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 15:00
19°C
Chủ nhật, 01/02/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 21:00
19°C
Hà Giang

16°C

Cảm giác: 16°C
mây đen u ám
Thứ năm, 29/01/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 29/01/2026 03:00
20°C
Thứ năm, 29/01/2026 06:00
22°C
Thứ năm, 29/01/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 29/01/2026 12:00
18°C
Thứ năm, 29/01/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 29/01/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 29/01/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 30/01/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 30/01/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 30/01/2026 06:00
20°C
Thứ sáu, 30/01/2026 09:00
21°C
Thứ sáu, 30/01/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 15:00
18°C
Thứ sáu, 30/01/2026 18:00
18°C
Thứ sáu, 30/01/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 03:00
19°C
Thứ bảy, 31/01/2026 06:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 09:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 12:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 15:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 18:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 21:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 00:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 03:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 06:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 09:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 12:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 15:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 18:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 21:00
17°C
Hải Phòng

17°C

Cảm giác: 17°C
sương mờ
Thứ năm, 29/01/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 29/01/2026 03:00
23°C
Thứ năm, 29/01/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 29/01/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 29/01/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 29/01/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 29/01/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 29/01/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 30/01/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 03:00
22°C
Thứ sáu, 30/01/2026 06:00
23°C
Thứ sáu, 30/01/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 30/01/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 30/01/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 31/01/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 31/01/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 31/01/2026 09:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 31/01/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 01/02/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 03:00
19°C
Chủ nhật, 01/02/2026 06:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 09:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 12:00
19°C
Chủ nhật, 01/02/2026 15:00
19°C
Chủ nhật, 01/02/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 21:00
18°C
Khánh Hòa

19°C

Cảm giác: 19°C
bầu trời quang đãng
Thứ năm, 29/01/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 29/01/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 29/01/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 29/01/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 29/01/2026 12:00
20°C
Thứ năm, 29/01/2026 15:00
19°C
Thứ năm, 29/01/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 29/01/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 30/01/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 30/01/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 30/01/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 30/01/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 30/01/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 18:00
18°C
Thứ sáu, 30/01/2026 21:00
17°C
Thứ bảy, 31/01/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 31/01/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 31/01/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 31/01/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 15:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 18:00
17°C
Thứ bảy, 31/01/2026 21:00
16°C
Chủ nhật, 01/02/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 01/02/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 01/02/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 01/02/2026 12:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 21:00
18°C
Nghệ An

15°C

Cảm giác: 15°C
mây đen u ám
Thứ năm, 29/01/2026 00:00
15°C
Thứ năm, 29/01/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 29/01/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 29/01/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 29/01/2026 12:00
18°C
Thứ năm, 29/01/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 29/01/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 29/01/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 30/01/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 30/01/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 30/01/2026 06:00
23°C
Thứ sáu, 30/01/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 30/01/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 03:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 06:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 09:00
21°C
Thứ bảy, 31/01/2026 12:00
19°C
Thứ bảy, 31/01/2026 15:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 18:00
17°C
Thứ bảy, 31/01/2026 21:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 03:00
19°C
Chủ nhật, 01/02/2026 06:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 09:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 12:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 18:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 21:00
17°C
Phan Thiết

20°C

Cảm giác: 21°C
mây cụm
Thứ năm, 29/01/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 29/01/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 29/01/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 29/01/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 29/01/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 29/01/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 29/01/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 29/01/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 30/01/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 30/01/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 30/01/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 30/01/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 30/01/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 30/01/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 30/01/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 30/01/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 31/01/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 31/01/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 31/01/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 31/01/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 31/01/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 01/02/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 01/02/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 01/02/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 01/02/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 01/02/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 01/02/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 01/02/2026 21:00
20°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 173,000 176,000
Hà Nội - PNJ 173,000 176,000
Đà Nẵng - PNJ 173,000 176,000
Miền Tây - PNJ 173,000 176,000
Tây Nguyên - PNJ 173,000 176,000
Đông Nam Bộ - PNJ 173,000 176,000
Cập nhật: 28/01/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 17,530 17,730
Miếng SJC Nghệ An 17,530 17,730
Miếng SJC Thái Bình 17,530 17,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 17,380 17,680
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 17,380 17,680
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 17,380 17,680
NL 99.90 16,330
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 16,350
Trang sức 99.9 16,870 17,570
Trang sức 99.99 16,880 17,580
Cập nhật: 28/01/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,753 17,732
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,753 17,733
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,741 1,766
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,741 1,767
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,721 1,751
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 167,366 173,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 122,788 131,488
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 11,053 11,923
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 98,272 106,972
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 93,544 102,244
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 64,474 73,174
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Cập nhật: 28/01/2026 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17556 17829 18404
CAD 18527 18804 19417
CHF 32998 33384 34025
CNY 0 3470 3830
EUR 30402 30676 31701
GBP 34959 35353 36279
HKD 0 3218 3420
JPY 162 167 173
KRW 0 17 18
NZD 0 15281 15868
SGD 20074 20357 20873
THB 757 820 874
USD (1,2) 25866 0 0
USD (5,10,20) 25906 0 0
USD (50,100) 25934 25953 26309
Cập nhật: 28/01/2026 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,970 25,970 26,330
USD(1-2-5) 24,932 - -
USD(10-20) 24,932 - -
EUR 30,555 30,579 31,912
JPY 165.66 165.96 173.86
GBP 35,252 35,347 36,383
AUD 17,755 17,819 18,386
CAD 18,684 18,744 19,383
CHF 33,224 33,327 34,210
SGD 20,157 20,220 20,965
CNY - 3,700 3,819
HKD 3,294 3,304 3,404
KRW 16.67 17.38 18.77
THB 800.69 810.58 867.23
NZD 15,254 15,396 15,841
SEK - 2,874 2,974
DKK - 4,087 4,228
NOK - 2,628 2,720
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,177.94 - 6,969.21
TWD 750.28 - 908.23
SAR - 6,856.77 7,216.55
KWD - 83,451 88,723
Cập nhật: 28/01/2026 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,980 25,985 26,325
EUR 30,524 30,647 31,819
GBP 35,210 35,351 36,351
HKD 3,288 3,301 3,415
CHF 33,115 33,248 34,184
JPY 165.59 166.26 173.78
AUD 17,756 17,827 18,403
SGD 20,268 20,349 20,927
THB 819 822 859
CAD 18,729 18,804 19,366
NZD 15,364 15,892
KRW 17.38 18.97
Cập nhật: 28/01/2026 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25928 25928 26352
AUD 17742 17842 18766
CAD 18710 18810 19823
CHF 33260 33290 34880
CNY 0 3721.8 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4045 0
EUR 30600 30630 32360
GBP 35277 35327 37088
HKD 0 3390 0
JPY 166.56 167.06 177.6
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.7 0
LAK 0 1.173 0
MYR 0 6665 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 15392 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2820 0
SGD 20237 20367 21090
THB 0 785.7 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 17530000 17530000 17730000
SBJ 15000000 15000000 17730000
Cập nhật: 28/01/2026 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,962 26,012 26,352
USD20 25,962 26,012 26,352
USD1 25,962 26,012 26,352
AUD 17,778 17,878 18,990
EUR 30,761 30,761 32,178
CAD 18,645 18,745 20,054
SGD 20,293 20,443 21,004
JPY 166.4 167.9 172.48
GBP 35,375 35,525 36,299
XAU 17,498,000 0 17,702,000
CNY 0 3,606 0
THB 0 818 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 28/01/2026 06:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

LG tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường TV OLED tại Việt Nam

LG tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường TV OLED tại Việt Nam

Phúc Thanh Audio trở thành Nhà phân phối toàn quốc của OHM Manchester tại Việt Nam

Phúc Thanh Audio trở thành Nhà phân phối toàn quốc của OHM Manchester tại Việt Nam

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
NVIDIA mở mã nguồn AI dự báo thời tiết Earth-2: Dự đoán bão 15 ngày nhanh gấp 60 lần

NVIDIA mở mã nguồn AI dự báo thời tiết Earth-2: Dự đoán bão 15 ngày nhanh gấp 60 lần

AI, robot, Bitcoin và công nghệ sinh học sẽ thay đổi kinh tế toàn cầu

AI, robot, Bitcoin và công nghệ sinh học sẽ thay đổi kinh tế toàn cầu

Meta cắt giảm Reality Labs thổi bùng lo ngại

Meta cắt giảm Reality Labs thổi bùng lo ngại 'mùa đông VR'

66% doanh nghiệp thiếu tự tin bảo vệ đám mây

66% doanh nghiệp thiếu tự tin bảo vệ đám mây

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip

Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip

Trung Quốc đề xuất phóng 200.000 vệ tinh, cao gấp gần 5 lần kế hoạch của SpaceX

Trung Quốc đề xuất phóng 200.000 vệ tinh, cao gấp gần 5 lần kế hoạch của SpaceX

Các nhà khoa học Trung Quốc chiết xuất 98% vàng từ điện thoại cũ chỉ trong 20 phút

Các nhà khoa học Trung Quốc chiết xuất 98% vàng từ điện thoại cũ chỉ trong 20 phút

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Khơi thông nguồn vốn cho chuyển đổi xanh tại Việt Nam

Khơi thông nguồn vốn cho chuyển đổi xanh tại Việt Nam

Nhà máy pin BYD 130 triệu USD chính thức khởi công tại Huế

Nhà máy pin BYD 130 triệu USD chính thức khởi công tại Huế

FPT bắt tay LG CNS thúc đẩy AI vào lĩnh vực giáo dục tại Đông Nam Á

FPT bắt tay LG CNS thúc đẩy AI vào lĩnh vực giáo dục tại Đông Nam Á

Ứng dụng khí tự nhiên trong công nghiệp hướng tới sản xuất xanh và Net Zero

Ứng dụng khí tự nhiên trong công nghiệp hướng tới sản xuất xanh và Net Zero

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Thị trường chứng khoán toàn cầu đứng trước nguy cơ điều chỉnh sau năm 2025 bùng nổ

Thị trường chứng khoán toàn cầu đứng trước nguy cơ điều chỉnh sau năm 2025 bùng nổ

Giá vàng thế giới vượt mốc lịch sử 5.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới vượt mốc lịch sử 5.000 USD/ounce

Sabeco khởi động chương trình

Sabeco khởi động chương trình 'Chung Vị Tết Việt, Gắn Kết Muôn Miền'

Luật thuế mới từ tháng 7/2026: Ai phải nộp, nộp như thế nào, không nộp bị phạt ra sao?

Luật thuế mới từ tháng 7/2026: Ai phải nộp, nộp như thế nào, không nộp bị phạt ra sao?

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Doanh nghiệp viễn thông phải báo cáo đầy đủ chi phí và doanh thu

Doanh nghiệp viễn thông phải báo cáo đầy đủ chi phí và doanh thu

Sabeco trao tặng 300 phần quà Tết cho người dân tỉnh Đồng Tháp

Sabeco trao tặng 300 phần quà Tết cho người dân tỉnh Đồng Tháp

Hơn 30.000 người giúp việc ở châu Á tiếp cận chương trình quản lý tài chính

Hơn 30.000 người giúp việc ở châu Á tiếp cận chương trình quản lý tài chính

RMIT và Vietrade ký kết MOU thúc đẩy năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam

RMIT và Vietrade ký kết MOU thúc đẩy năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Nhà máy pin BYD 130 triệu USD chính thức khởi công tại Huế

Nhà máy pin BYD 130 triệu USD chính thức khởi công tại Huế

Hãng xe Trung Quốc ra mắt hệ sinh thái robot hình người đa nhiệm, nói được 10 ngôn ngữ

Hãng xe Trung Quốc ra mắt hệ sinh thái robot hình người đa nhiệm, nói được 10 ngôn ngữ

Ford Việt Nam ghi nhận doanh số kỷ lục năm thứ 2 liên tiếp

Ford Việt Nam ghi nhận doanh số kỷ lục năm thứ 2 liên tiếp

Mercedes-Benz Việt Nam mở rộng ưu đãi khách hàng chiến lược & thân thiết năm 2026

Mercedes-Benz Việt Nam mở rộng ưu đãi khách hàng chiến lược & thân thiết năm 2026

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Crossfire Thanks Day 2025 - vinh danh cộng đồng hệ sinh thái thể thao điện tử

Crossfire Thanks Day 2025 - vinh danh cộng đồng hệ sinh thái thể thao điện tử

Ningtendo PXBOX 5: Modder Trung Quốc hợp nhất PS5, Xbox Series X và Switch 2 trong một thân máy

Ningtendo PXBOX 5: Modder Trung Quốc hợp nhất PS5, Xbox Series X và Switch 2 trong một thân máy

Việt Nam vô địch thử thách Minecraft của

Việt Nam vô địch thử thách Minecraft của 'Vua Youtube' MrBeast

T1 lội ngược dòng kịch tính, đánh bại HLE trong

T1 lội ngược dòng kịch tính, đánh bại HLE trong 'siêu kinh điển' LCK Cup 2026