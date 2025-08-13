Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng làm việc với Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc

Tại buổi làm việc, hai Bộ trưởng đã khẳng định và bày tỏ vui mừng khi quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc trên nền tảng Quan hệ Đối tác chiến lược Toàn diện được nâng cấp năm 2022 ngày càng phát triển tốt đẹp, toàn diện và đi vào thực chất trên tất cả các lĩnh vực.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng ông Kim Jung Kwan, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc đầu tiên của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung, trong thời gian rất ngắn đã dẫn đầu đoàn đàm phán Hàn Quốc đạt thỏa thuận thương mại theo chiều hướng tích cực với Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh Hàn Quốc là đối tác FDI lớn nhất tại Việt Nam cả về số lượng doanh nghiệp và quy mô đầu tư, với gần 94 tỷ USD tổng vốn đăng ký lũy kế và hơn 10 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động. Doanh nghiệp Hàn Quốc đóng góp quan trọng vào quá trình chuyển đổi nền kinh tế, mô hình tăng trưởng, đặc biệt, hai bên còn rất nhiều dư địa hợp tác trong lĩnh vực kinh tế nói chung, đầu tư nói riêng trong kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam.

Bộ trưởng cũng chia sẻ về Bộ tứ trụ cột sẽ tập trung vào các chính sách đột phá về khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, cải cách hệ thống pháp luật, phát triển doanh nghiệp tư nhân sẽ mở ra không gian mới trong hợp tác kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc trên cả bình diện song phương và đa phương. Đồng thời, cam kết sẽ tạo các điều kiện thuận lợi nhất về môi trường đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng và FDI nói chung tại Việt Nam trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi làm việc

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cảm ơn và đánh giá cao Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc đã có đã phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hàn Quốc. Đây là Diễn đàn có quy mô đặc biệt lớn, tập trung vào các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu hợp tác như chuyển đổi số, năng lượng sạch, công nghệ cao, công nghiệp chiến lược, chuỗi giá trị.

Sự kiện có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok, hơn 500 doanh nghiệp tiêu biểu hai nước và chứng kiến hàng chục văn kiện hợp tác quan trọng. Diễn đàn là sự kiện điểm nhấn trong chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm về lĩnh vực kinh tế, đồng thời tạo động lực thực chất thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư, kinh tế, công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc lên tầm cao mới.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc tiếp tục xây dựng các chính sách và ủng hộ doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường hỗ trợ ODA cho Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp tương lai như chip bán dẫn, khoáng sản chiến lược, năng lượng, đường sắt cao tốc, công nghiệp hải dương, ... Trao đổi chuyên sâu về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng chính sách thu hút FDI, quản lý khu kinh tế, khu thương mại tự do, ODA trong công nghiệp cũng như quản lý, hỗ trợ phát triển các Tập đoàn kinh tế trọng điểm nhà nước và doanh nghiệp tư nhân.

Về phía Hàn Quốc, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Kim Jung Kwan đánh giá chuyến thăm cấp Nhà nước và thành công của Hội đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sẽ tạo nền tảng vững chắc trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế, đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc. Khẳng định Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc ủng hộ hợp tác trong các chuỗi cung ứng, năng lượng, đường sắt cao tốc, công nghệ cao, nhấn mạnh hai nước cần tăng cường trao đổi, hợp tác và ủng hỗ lẫn nhau hơn nữa trong các cơ chế song phương và đa phương, đặc biệt trong bối cảnh địa kinh tế - địa chính trị khu vực toàn cầu diễn biến khó lường. Đồng thời, mong muốn Bộ Tài chính tiếp tục quan tâm, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nói chung và hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng.

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ lẫn nhau và kỳ vọng sẽ gặp lại vào tháng 10/2025 khi Hàn Quốc là nước chủ nhà tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2025.