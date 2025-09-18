Kinh tế số
Bộ Tài chính tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Vương quốc Anh

Thế Kiên

Thế Kiên

21:42 | 18/09/2025
Sáng ngày 16/9/2025 (giờ địa phương), Bộ tài chính đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Luân Đôn - Thủ đô của Vương quốc Anh. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tham dự và chủ trì Hội nghị.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng làm việc với Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng làm việc với Phó Thủ tướng Hàn Quốc Koo Yun Cheol Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng làm việc với Sở Giao dịch chứng khoán London và FTSE Russell
Bộ Tài chính tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Vương quốc Anh
Bộ Tài chính tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Vương quốc Anh

Cùng tham dự Hội nghị có Chủ tịch UBCKNN (UBCKNN) Vũ Thị Chân Phương và diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính, UBCKNN, Sở GDCK Việt Nam, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Hội nghị đã thu hút sự tham gia của gần 300 đại diện các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, ngân hàng, quỹ đầu tư đến từ Việt Nam và quốc tế, cùng các cơ quan thông tấn, báo chí.

Việt Nam - điểm đến đầu tư hấp dẫn trong khu vực

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết những năm qua, Việt Nam đã khẳng định bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược, khi chủ động tận dụng thời cơ, thích ứng nhanh, linh hoạt, để duy trì tăng trưởng cao và trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn trong khu vực.

Theo Bộ trưởng, tình hình kinh tế Việt Nam 8 tháng đầu năm 2025 tiếp tục cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Cụ thể, trong 8 tháng năm 2025, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam ước đạt 15,40 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 8 tháng trong 5 năm qua. Trong số 74 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới trong 8 tháng đầu năm, Vương quốc Anh hiện là đối tác Chiến lược, nhà đầu tư quan trọng và cũng là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại thị trường châu Âu.

Cùng với sự tăng trưởng của dòng vốn FDI, Bộ trưởng đánh giá dòng vốn đầu tư gián tiếp (FII) của Việt Nam cũng cho thấy nhiều bước tiến mạnh mẽ và hứa hẹn nhiều tiềm năng khi thị trường chứng khoán Việt Nam đã và đang phát triển ấn tượng. Tổng quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu đã đạt 103,75% GDP ước tính năm 2024. Việt Nam có 1.600 công ty niêm yết và đăng ký giao dịch, trong đó có 7 công ty niêm yết có vốn hóa vượt 10 tỷ USD, 61 công ty niêm yết có vốn hóa vượt 1 tỷ USD.

Tính đến tháng 8 năm 2025, VN-Index đã tăng 33% so với cuối năm trước, trở thành một trong những thị trường có mức tăng trưởng mạnh nhất thế giới. Chứng khoán Việt Nam dẫn đầu khu vực ASEAN về tính thanh khoản, với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 1,1 tỷ USD mỗi ngày. Số lượng tài khoản chứng khoán đã đạt hơn 10 triệu, tương đương 10% dân số, vượt mục tiêu đề ra.

Bộ trưởng nhấn mạnh Việt Nam ngày càng hoàn thiện khung khổ pháp lý, tiệm cận tiêu chuẩn và thông lệ tốt quốc tế, bảo đảm sự phát triển an toàn, minh bạch và bền vững của thị trường chứng khoán. Đặc biệt, những năm gần đây, nhiều cải cách đã được triển khai để tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài; Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tích cực triển khai hàng loạt chương trình xúc tiến đầu tư để trực tiếp đối thoại với cộng đồng tài chính toàn cầu tại các trung tâm tài chính lớn.

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ và tài chính xanh, hiện thực hóa tầm nhìn phát triển bền vững của Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Tài chính
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chia sẻ Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đang quyết tâm triển khai những chiến lược cải cách toàn diện, mạnh mẽ để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, trong đó tập trung vào 4 đột phá chiến lược: đổi mới toàn diện công tác xây dựng, thi hành pháp luật; thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế tư nhân và chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng.

Việt Nam tiếp tục chú trọng thu hút các nguồn vốn đầu tư trực tiếp (FDI) có chất lượng cao, hướng đến chuyển dịch cơ cấu ngành, nâng cao năng suất, công nghệ và giá trị gia tăng; đồng thời thu hút vốn đầu tư gián tiếp (FII) qua thị trường chứng khoán, nhằm đa dạng hóa nguồn vốn, tối ưu hóa cấu trúc tài chính, gia tăng tính thanh khoản và ổn định, bền vững.

“Ở Việt Nam, các chính sách luôn hướng tới sự minh bạch, công bằng; môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện với mục tiêu “đôi bên cùng có lợi”, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và bảo vệ quyền lợi công bằng cho nhà đầu tư, để Việt Nam là điểm đến đầu tư dài hạn, bền vững.” Bộ trưởng khẳng cam kết mạnh mẽ của Chính phủ và Bộ Tài chính với cộng đồng nhà đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác quốc tế, trong đó có Vương quốc Anh – một đối tác chiến lược, đồng hành trong nhiều lĩnh vực trọng yếu và kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các quỹ đầu tư và các định chế tài chính của Vương quốc Anh nói riêng và khu vực châu Âu, toàn cầu nói chung, tiếp tục mở rộng đầu tư, chuyển giao tri thức, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, phát triển công nghệ và tài chính xanh, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn phát triển bền vững của Việt Nam.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Vương quốc Anh
Toàn cảnh Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Vương quốc Anh

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe giới thiệu về tiềm năng thị trường Việt Nam với những thành tựu phát triển kinh tế ổn định và những chính sách ưu đãi liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài và thị trường chứng khoán Việt Nam với góc nhìn từ cơ quan quản lý cũng như là các thành viên thị trường.

Đồng thời, Hội nghị cũng tạo cơ hội để đối thoại, trao đổi và tiếp nhận những thông tin từ nhà đầu tư quốc tế để hiểu rõ hơn những băn khăn, vướng mắc, nhu cầu, nguyện vọng từ phía các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, nhà đầu tư.

Thành công của hội nghị hôm nay mở ra một tầm nhìn hợp tác dài hạn, bền vững giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước. Sau hội nghị này, đã diễn ra nhiều cuộc tiếp xúc, gặp gỡ song phương của các doanh nghiệp giữa Việt Nam và Vương quốc Anh và hy vọng sẽ có nhiều dự án đầu tư mới được triển khai, góp phần đưa quan hệ kinh tế - tài chính giữa hai quốc gia phát triển lên một tầm cao mới.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Vương quốc Anh Chủ tịch UBCKNN Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng Bộ trưởng Bộ Tài chính

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng làm việc với Sở Giao dịch chứng khoán London và FTSE Russell

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng làm việc với Sở Giao dịch chứng khoán London và FTSE Russell

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng làm việc với Phó Thủ tướng Hàn Quốc Koo Yun Cheol

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng làm việc với Phó Thủ tướng Hàn Quốc Koo Yun Cheol

Tài chính số toàn diện cho ngân hàng Bán lẻ Việt Nam

Tài chính số toàn diện cho ngân hàng Bán lẻ Việt Nam

Giao dịch số
Ngày 18/9, tại Rex Hotel, TP.HCM, diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam 2025 (Vietnam Retail Banking Forum) đã diễn ra với chủ đề “Tài chính số toàn diện: Kỷ nguyên dữ liệu và Tài sản số - Hướng đến Trung tâm tài chính hiện đại và bền vững”.
Dat Bike gọi vốn thành công 22 triệu USD

Dat Bike gọi vốn thành công 22 triệu USD

Kinh tế số
Với nguồn vốn mới này, Dat Bike sẽ đầu tư mở rộng năng lực sản xuất, mở rộng hệ thống phân phối và dẫn dắt quá trình chuyển đổi sang xe máy điện tại Việt Nam.
Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương ngày 18/9/2025: Cổ Phiếu Nhật Bản lập kỷ lục mới

Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương ngày 18/9/2025: Cổ Phiếu Nhật Bản lập kỷ lục mới

Thị trường
Chứng khoán Nhật Bản tiếp tục thăng hoa trong phiên giao dịch ngày 18/9 khi chỉ số Nikkei 225 tăng 1,13%, lập mức kỷ lục mới, bất chấp bối cảnh giao dịch trái chiều tại các thị trường châu Á - Thái Bình Dương sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất đúng như dự kiến.

'Điểm đến thứ cấp' bảng xếp hạng mới của Agoda

Thị trường
Theo Agoda, sự gia tăng trong số lượt tìm kiếm chỗ ở tại các địa điểm này đã phản ánh mong muốn của du khách được khám phá những trải nghiệm mới lạ, độc đáo. Xu hướng không chỉ làm phong phú các trải nghiệm du lịch mà còn đồng thời mở ra các cơ hội kinh tế cho cộng đồng địa phương
Người dùng Việt đã tiết kiệm hơn 2.000 tỷ đồng trong dịp Shopee 9.9

Người dùng Việt đã tiết kiệm hơn 2.000 tỷ đồng trong dịp Shopee 9.9

Thương mại điện tử
Đồng thời sự kiện “9.9 Ngày Siêu Mua Sắm” cxung mở ra mùa lễ hội cuối năm với nhiều động lực tăng trưởng cho cộng đồng người bán và thương hiệu trên sàn.
Xem thêm

Đọc nhiều

Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE

Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE

Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

Giá vàng hôm nay 6/9/2025: Kỷ lục trên 134 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 6/9/2025: Kỷ lục trên 134 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 5/9/2025: Chạm mốc

Giá vàng hôm nay 5/9/2025: Chạm mốc 'cao nhất' trong lịch sử

Giá vàng hôm nay 9/9/2025: Trong nước

Giá vàng hôm nay 9/9/2025: Trong nước 'hạ nhiệt' sau cơn sốt, thế giới lập đỉnh mới 3.630,72 USD/ounce

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Cần đảm bảo nguyên tắc không hình sự hóa quan hệ thuế - doanh nghiệp

Cần đảm bảo nguyên tắc không hình sự hóa quan hệ thuế - doanh nghiệp

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

Đại hội đầu tiên của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương có 350 đại biểu tham dự

Đại hội đầu tiên của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương có 350 đại biểu tham dự

Báo chí khoa học Việt Nam cần

Báo chí khoa học Việt Nam cần 'gỡ' rào cản để phát triển

Meta ra mắt loạt sản phẩm mới tại Meta Connect 2025

Meta ra mắt loạt sản phẩm mới tại Meta Connect 2025

Logitech G ra mắt loạt sản phẩm gaming tạo đột phá tại sự kiện Logitech G Play

Logitech G ra mắt loạt sản phẩm gaming tạo đột phá tại sự kiện Logitech G Play

Wacom ra mắt bộ đôi sản phẩm mới

Wacom ra mắt bộ đôi sản phẩm mới

Garmin Venu 4, chăm sóc sức khỏe toàn diện hơn

Garmin Venu 4, chăm sóc sức khỏe toàn diện hơn

Nano Banana đưa Gemini đứng đầu bảng xếp hạng App Store

Nano Banana đưa Gemini đứng đầu bảng xếp hạng App Store

FPT Và Future Processing thúc đẩy chuyển đổi số ngành tài chính

FPT Và Future Processing thúc đẩy chuyển đổi số ngành tài chính

CYSEEX 2025: Doanh nghiệp Việt chủ động ứng dụng AI trong an ninh mạng

CYSEEX 2025: Doanh nghiệp Việt chủ động ứng dụng AI trong an ninh mạng

Mạng 5G bùng nổ và cuộc đua phổ cập kết nối toàn cầu

Mạng 5G bùng nổ và cuộc đua phổ cập kết nối toàn cầu

Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Công nghệ IGBT7 mới giúp tiết kiệm điện năng 20% cho thiết bị công nghiệp

Công nghệ IGBT7 mới giúp tiết kiệm điện năng 20% cho thiết bị công nghiệp

Việt Nam bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia

Việt Nam bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia

Cần đẩy nhanh triển khai cơ chế sandbox trong khoa học công nghệ Việt Nam

Cần đẩy nhanh triển khai cơ chế sandbox trong khoa học công nghệ Việt Nam

Trường Đại học Hòa Bình đưa trí tuệ nhân tạo vào hành trang cho tân sinh viên

Trường Đại học Hòa Bình đưa trí tuệ nhân tạo vào hành trang cho tân sinh viên

Cuộc thi Hackathon DENSO Factory Hacks mùa 3 chính thức khởi tranh

Cuộc thi Hackathon DENSO Factory Hacks mùa 3 chính thức khởi tranh

Huawei Việt Nam khởi động chương trình

Huawei Việt Nam khởi động chương trình 'Hạt giống cho Tương lai' mùa thứ 10

FPT được vinh danh là

FPT được vinh danh là 'Đối tác Công nghệ Sáng tạo' của Vietnam Airlines

Samsung Solve for Tomorrow 2025 lan tỏa cảm hứng STEM tới học sinh Cần Thơ và Tây Ninh

Samsung Solve for Tomorrow 2025 lan tỏa cảm hứng STEM tới học sinh Cần Thơ và Tây Ninh

BYD Việt Nam hé lộ mẫu sedan PHEV hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam

BYD Việt Nam hé lộ mẫu sedan PHEV hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam

Toyota bZ7 - sedan điện cao cấp mà người Việt chỉ được ngắm

Toyota bZ7 - sedan điện cao cấp mà người Việt chỉ được ngắm

BYD Việt Nam đón nhận Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam và Top 10 dịch vụ hoàn hảo 2025

BYD Việt Nam đón nhận Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam và Top 10 dịch vụ hoàn hảo 2025

Dịch vụ robotaxi của Zoox ra mắt tại Las Vegas

Dịch vụ robotaxi của Zoox ra mắt tại Las Vegas