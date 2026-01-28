Chào năm mới Bính Ngọ, Vespa ra mắt phiên bản giới hạn Vespa 946 Horse

Nổi bật với sắc nâu trầm sâu lắng, Vespa 946 Horse gợi nhớ đến bộ lông sẫm bóng và uyển chuyển của loài ngựa

Nổi bật với sắc nâu trầm sâu lắng, Vespa 946 Horse gợi nhớ đến bộ lông sẫm bóng và uyển chuyển của loài ngựa. Thân xe được làm bằng thép được tái định nghĩa qua sự đối lập đầy nghệ thuật giữa bề mặt mờ và bóng, kết hợp cùng các chi tiết mạ vàng tinh xảo, trong đó nổi bật là logo chữ V được dập tinh tế tại trung tâm hình móng ngựa bên dưới yên xe. Tinh hoa chế tác Ý được thể hiện trọn vẹn trên Vespa 946 Horse, nơi vẻ đẹp thanh lịch gặp gỡ cá tính mạnh mẽ, được hoàn thiện bằng yên da lấy cảm hứng từ trang bị cưỡi ngựa, chế tác thủ công bởi các nghệ nhân Ý, cùng những chi tiết da cao cấp bao bọc tay lái và gương chiếu hậu.

Trong phiên bản giới hạn này, bộ phụ kiện được tuyển chọn kỹ lưỡng, phản chiếu trọn vẹn khí chất và cảm hứng của bộ môn cưỡi ngựa

Đặc biệt, trong phiên bản giới hạn này, bộ phụ kiện được tuyển chọn kỹ lưỡng, phản chiếu trọn vẹn khí chất và cảm hứng của bộ môn cưỡi ngựa. Với túi sau được sản xuất tại Ý từ cùng chất liệu da với yên xe, mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa tính tiện dụng và vẻ thanh lịch, trong khi kính chắn gió với giá đỡ bằng nhôm góp phần tôn lên tổng thể thiết kế tinh tế. Đồng hành cùng Vespa 946 Horse, mũ bảo hiểm jet với logo chữ V mạ vàng ba chiều ở mặt sau khẳng định dấu ấn mạnh mẽ, khác biệt và đầy kiêu hãnh.

Song hành cùng Vespa 946 Horse là IN SELLA, phiên bản thứ ba của bộ sưu tập thời trang AL VENTO

Song hành cùng Vespa 946 Horse là IN SELLA, phiên bản thứ ba của bộ sưu tập thời trang AL VENTO. Bộ sưu tập Capsule này mở ra một chương mới với sự ra đời của Royal crest, thiết kế mới lấy cảm hứng từ kho tư liệu di sản của Vespa, khắc họa hình ảnh chú ngựa và chú chó dachshund đối xứng, được tái hiện bằng ngôn ngữ thiết kế đương đại.

Danh mục sản phẩm lifestyle của Vespa còn được hoàn thiện với chăn Vespa Royal, chế tác từ len mềm mại, trang trí bằng logo jacquard, viền đỏ tương phản và tua rua tinh tế. Thanh lịch trong chuyển động, tay nghề thủ công đương đại và tinh thần tự do không giới hạn, tất cả cùng hòa quyện trong một tuyên ngôn phong cách đậm chất Vespa.

Bộ sưu tập thời trang đi kèm In Sella sẽ ra mắt và mở bán trực tuyến cũng như tại cửa hàng VESPA THE EMPTY SPACE

Vespa 946 Horse chính thức mở đặt trước từ ngày 26/1 trên website vespa.com và tại cửa hàng VESPA THE EMPTY SPACE ở Milan, nơi mẫu xe cũng sẽ được trưng bày độc quyền.

Cùng thời điểm, bộ sưu tập thời trang đi kèm In Sella sẽ ra mắt và mở bán trực tuyến cũng như tại cửa hàng VESPA THE EMPTY SPACE. Tại concept store ở Milan, khách tham quan cũng sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng trước mũ bảo hiểm Horse, dự kiến mở bán với số lượng giới hạn từ ngày 10/2/2026.

Tại Việt Nam, Vespa 946 Horse sẽ sớm có mặt tại một số đại lý uỷ quyền trên toàn quốc, từ đầu tháng 2 năm 2026.

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