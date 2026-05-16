Vespa ra mắt BST đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 80 năm Vespa

BST đặc biệt bao gồm Vespa Sprint 80th 125, Vespa Sprint 80th 180 và Vespa GTS 80th 300

Không gian trưng bày BST đặc biệt kỷ niệm 80th

Điểm nhấn nổi bật nhất của BST chính là sắc xanh Verde Pastello, gam màu pastel đặc trưng được lấy cảm hứng trực tiếp từ những chiếc Vespa đơn sắc đầu tiên trong giai đoạn hậu chiến năm 1946. Màu sắc này gợi nhớ tinh thần lạc quan và tự do của nước Ý thời kỳ tái thiết, đồng thời trở thành nền tảng cho ngôn ngữ màu sắc mang tính biểu tượng của Vespa suốt nhiều thập kỷ sau đó.

Tinh thần “mono-color” được tái hiện xuyên suốt toàn bộ thiết kế với màu Verde Pastello được phủ đồng bộ từ thân xe đến các chi tiết như viền thân trước, gương chiếu hậu, tay dắt sau và cụm giảm xóc trước.

Sự kết hợp giữa bề mặt sơn bóng cùng các chi tiết hoàn thiện satin tạo nên chiều sâu thị giác tinh tế, trong khi các điểm nhấn “tone-on-tone” xanh đậm trên yên xe, tay nắm, thảm sàn và ốp sau mang lại tổng thể hài hòa và sang trọng.

Nhiều chi tiết thiết kế độc quyền được phát triển riêng cho dịp kỷ niệm 80 năm tiếp tục làm nổi bật giá trị thủ công và di sản kỹ thuật Ý

Bên cạnh đó, nhiều chi tiết thiết kế độc quyền được phát triển riêng cho dịp kỷ niệm 80 năm tiếp tục làm nổi bật giá trị thủ công và di sản kỹ thuật Ý. Đó là bộ vành xe lấy cảm hứng từ cấu trúc dập nguyên khối của Vespa 98 huyền thoại, được hoàn thiện bằng kỹ thuật cắt kim cương và Và được làm nổi bật bằng dòng chữ “Est. 1946”.

Ngoài ra, trên mỗi phiên bản sẽ có những dấu ấn riêng. Ví dụ trên phiên bản Vespa Sprint 80th, chi tiết thiết kế mang cá bên hông được tái hiện như một lời tri ân đến kết cấu cơ khí sơ khai của những chiếc Vespa đầu tiên. Biểu tượng “80th” phía trước cùng huy hiệu “80 years of Vespa – Est. 1946” phía sau trở thành dấu ấn nhận diện cho cột mốc lịch sử đặc biệt này.

Đặc biệt, ở phiên bản Vespa Sprint 80th, lần đầu tiên được trang bị động cơ i-Get 180 hoàn toàn mới, đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Piaggio Group. Sự nâng cấp này mang đến khả năng tăng tốc mạnh mẽ, vận hành linh hoạt và trải nghiệm lái phấn khích hơn, đồng thời tiếp tục khẳng định định hướng tiên phong của Vespa trong việc cân bằng giữa thiết kế thanh lịch và hiệu suất vận hành.

Song song đó, Vespa Sprint 80th 125 tiếp tục được tối ưu hóa khả năng tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ chỉ từ 1.85l/100km, một con số ấn tượng đối với một mẫu xe tay ga sở hữu thân xe có trọng lượng lớn và hiệu năng vận hành đặc trưng của Vespa.

Trong khi đó, Vespa GTS 80th được trang bị động cơ HPE 300 mạnh mẽ, đại diện cho tinh thần Grand Touring đầy cảm xúc của dòng Vespa thân lớn.

Để nâng tầm trải nghiệm trên mỗi hành trình, các phiên bản Vespa 80th đều được trang bị màn hình LCD/TFT màu thế hệ mới

Và để nâng tầm trải nghiệm trên mỗi hành trình, các phiên bản Vespa 80th đều được trang bị màn hình LCD/TFT màu thế hệ mới với giao diện trực quan, hiển thị đầy đủ thông tin vận hành theo thời gian thực. Hệ thống kết nối Vespa MIA tiếp tục mở rộng khả năng tương tác giữa xe và điện thoại thông minh, cho phép người lái quản lý cuộc gọi, tin nhắn, danh sách nhạc và chỉ dẫn đường đi trực tiếp trên bảng điều khiển. Cùng với đó là các tính năng thông minh như Bike Finder hay Follow Me cũng góp phần mang lại trải nghiệm thuận tiện và liền mạch hơn trong cuộc sống hàng ngày.

Bên cạnh đó, thì hệ thống khóa thông minh keyless tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm sử dụng hiện đại, cho phép người dùng mở khóa, khóa xe và khởi động dễ dàng mà không cần thao tác trực tiếp với chìa khóa.

Vespa không chỉ là một phương tiện di chuyển, mà đã trở thành biểu tượng của tự do, phong cách sống và nghệ thuật tận hưởng cuộc sống

Sau 80 năm, Vespa không chỉ là một phương tiện di chuyển, mà đã trở thành biểu tượng của tự do, phong cách sống và nghệ thuật tận hưởng cuộc sống theo tinh thần Ý. BSt Vespa 80th chính là sự kết tinh giữa di sản vượt thời gian và tinh thần đổi mới không ngừng, nơi quá khứ được tái hiện để tiếp tục truyền cảm hứng cho hiện tại và tương lai.

Các phiên bản sẽ chính thức lên kệ tại các đại lý ủy quyền của Piaggio Việt Nam trên toàn quốc trong tháng 5 này

* Giá trên đã bao gồm VAT 8%.

** Mỗi mẫu xe đều được tặng kèm 01 mũ bảo hiểm chính hãng phiên bản kỷ niệm 80th.