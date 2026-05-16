Cùng Vespa kể câu chuyện huyền thoại

Ông Gianluca Fiume, Tổng Giám đốc Piaggio Việt Nam kiêm Chủ tịch Piaggio Châu Á - Thái Bình Dương

“80 năm là một cột mốc quan trọng, nhưng với Vespa, đó chỉ là điểm khởi đầu cho những hành trình tự do mới. Chúng tôi tin rằng điều làm nên Vespa không chỉ nằm ở thiết kế hay công nghệ, mà còn ở những con người đã lựa chọn sống cùng tinh thần đó theo cách rất riêng của mình. Trong tương lai, Vespa sẽ tiếp tục lắng nghe, thích nghi và không ngừng đổi mới để mỗi thế hệ đều có thể tìm thấy một Vespa của riêng mình.” Ông Gianluca Fiume, Tổng Giám đốc Piaggio Việt Nam kiêm Chủ tịch Piaggio Châu Á - Thái Bình Dương, đã tự hào nói trong lễ kỷ niệm diễn ra sáng hôm nay, 16 tháng 5 năm 2026.

Sự kiện kỷ niệm 80 năm Vespa vừa được tổ chức tại Tp HCM, trước khi đến với Đại lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức tại Rome (Ý) vào tháng 06 tới

Để rồi, sự kiện đặc biệt kỷ niệm 80 năm Vespa không chỉ là dịp để cộng đồng người hâm mộ biểu tượng phong cách toàn cầu tại Việt Nam cùng nhìn lại hành trình di sản của một thương hiệu, mà còn cùng với Piaggio Việt Nam trải qua một loạt chuỗi hoạt động kỷ niệm độc đáo nhất từ trước đến nay. Từ trải nghiệm phiên bản kỷ niệm Vespa 80th, hành trình lái thử, diễu hành và kết nối cộng đồng.

Có thể nói, tất cả những hoạt động kỷ niệm được tổ chức ngày hôm nay là lời chào từ Việt Nam gửi tới hành trình kỷ niệm toàn cầu, trước khi sự kiện này chính thức được tổ chức tại Rome vào tháng 06 tới.

Trước khi đến với các phiên bản đặc biệt kỷ niệm 80 năm Vespa, hãy cùng Điện tử & Ứng dụng nhìn lại một hành trình 80 năm từ phiên bản chiếc Vespa 98 huyền thoại.