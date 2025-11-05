Xe và phương tiện
Piaggio gây ấn tượng tại triển lãm xe quốc tế EICMA 2025

Phạm Anh

Phạm Anh

21:00 | 05/11/2025
Tại đây, Vespa không chỉ ra mắt thế hệ mới của Primavera và Sprint S, mà còn trình làng phiên bản kỷ niệm 25 năm của dòng xe Beverly, nhằm vinh danh một trong những mẫu xe tay ga bánh lớn được yêu thích và mang tính biểu tượng nhất của hãng.
Đồng thời cũng tại Triển lãm xe quốc tế EICMA 2025, Aprilia trình làng hai mẫu xe chủ lực mới cho năm 2026 đó là SR GT 400 (mẫu xe tay ga thể thao đường trường hạng trung, mạnh mẽ và được trang bị công nghệ tiên tiến) và RS 457 GP REPLICA (mẫu xe thể thao được giới trẻ đặc biệt yêu thích, nay được trang bị các tính năng đặc biệt và và chi tiết thiết kế lấy cảm hứng từ những cỗ máy Aprilia đang chinh chiến tại đấu trường MotoGP). Dựa trên tinh thần “Eagle” đặc trưng, cả Stelvio, V7 và V85 đều được lấy cảm hứng thể thao và khát vọng chinh phục mọi hành trình.

Piaggio Beverly 400 25th Anniversary
Piaggio Beverly 400 25th Anniversary

Trong khi đó mẫu xe đặc biệt, Piaggio Beverly 25th là phiên bản kỉ niệm 25 năm ra đời của dòng Beverly, một trong những mẫu xe bánh lớn thành công và được yêu thích nhất mọi thời đại. Phiên bản đặc biệt này được trang bị động cơ 310 hpe và 400 hpe thế hệ mới, mang thiết kế độc quyền tái hiện những chi tiết đặc trưng nhất của phiên bản đầu tiên, kết hợp cùng phong cách thể thao của thế hệ Beverly hiện tại.

Bên cạnh tông xám đậm mới với lớp hoàn thiện kim loại mờ, Piaggio Beverly 25th còn có các chi tiết nổi bật như kính chắn gió màu khói, một dấu ấn khác của chiếc Beverly đầu tiên, bên cạnh các điểm nhấn màu đen bóng và vàng, tăng cường vẻ ngoài năng động.

Yên xe được làm từ hai chất liệu, họa tiết đục lỗ và đường chỉ đôi tinh xảo, tương phản với các chi tiết màu đen, xám và vàng của xe. Trên phần yếm bên trong, huy hiệu “25th Anniversary” được tô điểm bằng biểu tượng cờ ba màu của Ý, tượng trưng cho bản sắc Ý của Beverly.

Vespa Primavera 80th
Vespa GTS 80th

Vespa Primavera 125 RED và Vespa Primavera 80th

Vespa Primavera và Sprint S mới là hai mẫu xe “thân nhỏ” mang đậm tinh thần trẻ trung và đô thị, tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng của sự tự do và phong cách sống Ý. Điểm nhấn dễ nhận thấy nhất là bộ mâm 12 inch thiết kế mới với năm chấu kép, làm nổi bật phong cách năng động của cả hai mẫu xe.

Lưới tản gió năm khe bên hông trái, chi tiết độc quyền của Vespa Sprint S, gợi nhớ những mẫu Vespa thể thao trong lịch sử. Phần “cà vạt” được làm thon gọn hơn, trong khi yên xe được hoàn thiện với vật liệu mới. Vespa Primavera và Sprint S mới được trang bị phanh đĩa sau. Cả hai dòng đều được nâng cấp phanh đĩa sau, tăng độ an toàn; hệ thống ABS ở bánh trước giúp tránh hiện tượng bó cứng.

Vespa Primavera 80th
Vespa Primavera 80th ghi dấu hành trình 80 năm của Vespa trên toàn cầu

Năm 2026 sẽ đánh dấu hành trình 80 năm của Vespa trên toàn cầu, và để ghi dấu cột mốc đáng nhớ này, Vespa cũng đồng thời ra mắt phiên bản đặc biệt của Primavera và GTS, dòng xe độc quyền nổi bật với bộ tem đặc trưng và các chi tiết thủ công tinh xảo.

Theo đó, Vespa Primavera 80th và Vespa GTS 80th nổi bật với màu Verde Pastello đặc biệt, được lấy cảm hứng từ sắc thái của những mẫu Vespa đơn sắc đầu tiên. Màu sắc này cũng trở thành điểm nhấn trên nhiều chi tiết khác, bao gồm viền yếm, tay nắm sau, gương chiếu hậu, điều khiển tay lái và càng treo trước. Mâm xe cũng được hoàn thiện với cùng màu sơn.

Huy hiệu kỷ niệm “80th” được hiển thị nổi bật trên yếm trước bên cạnh logo Vespa mang tính biểu tượng, trong khi yếm trong có một biểu tượng thứ hai mang logo “80 years of Vespa Est. 1946”, được tạo ra để đánh dấu cột mốc quan trọng này.

Aprilia SR GT 400
Aprilia SR GT 400

Aprilia SR GT 400 là mẫu xe tay ga đường trường hạng trung hoàn toàn mới của Aprilia mang các giá trị biểu tượng của dòng mô tô thể thao, sẵn sàng chinh phục mọi hành trình - linh hoạt và chính xác trong phố thị, thoải mái và bền bỉ trên những cung đường phiêu lưu nhất.

Máy cũng được nâng tầm nhờ tỷ lệ công suất/trọng lượng dẫn đầu phân khúc với khối động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 36 mã lực, trong khi trọng lượng vận hành chỉ 186 kg.

Trang bị tiêu chuẩn gồm màn hình TFT 5 inch, hệ thống khởi động không chìa (keyless), kiểm soát lực kéo và ABS, có thể được tùy chỉnh hoặc tắt hoàn toàn. Hộc chứa đồ dưới yên đủ sức chứa một mũ bảo hiểm fullface cùng các vật dụng cá nhân, và kính chắn gió có thể điều chỉnh 5 cấp độ mang đến trải nghiệm tiện nghi hơn trên mọi hành trình.

Aprilia RS 457 GP Replica là phiên bản đặc biệt của mẫu sportbike RS 457 đình đám, dòng xe được giới trẻ toàn cầu yêu thích, nay xuất hiện trong diện mạo GP Replica với bộ tem và trang bị lấy cảm hứng trực tiếp từ mẫu xe RS-GP đang thi đấu tại giải MotoGP.

RS 457 GP Replica mang lại hiệu suất vận hành thể thao ấn tượng hơn, nhờ hệ thống sang số nhanh cho phép sang và trả số mà không cần dùng ly hợp (tương tự xe đua chuyên nghiệp), cùng bố thắng trước ma sát cao giúp tăng hiệu quả phanh.

Về mặt kỹ thuật, RS 457 GP Replica vẫn giữ nguyên những yếu tố đã làm nên thành công toàn cầu của dòng RS 457 như trọng lượng nhẹ, khả năng linh hoạt và trang bị điện tử toàn diện. Xe được trang bị động cơ hai xy-lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch, 4 van/xy-lanh, cho công suất 35 kW

Aprilia RS 660 Factory 2026
Aprilia RS 660 Factory 2026

Trong khi đó, dòng Aprilia Factory cũng được thiết kế tem mới trên tất cả các mẫu xe hiệu năng cao như RSV4 và Tuono V4, cùng hai dòng RS 660 và Tuono 660. Điểm nổi bật nằm ở ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ luồng khí động học, yếu tố vốn là thế mạnh của Aprilia trong việc phát triển các giải pháp giúp tối ưu hiệu suất và cải thiện cảm giác lái.

MG V7 Sport Rosso 2026
MG V7 Sport Rosso 2026

Cuối cùng là dòng Moto Guzzi đã được làm mới toàn diện, trong đó đáng chú ý nhất là V7 Sport – phiên bản mang dấu ấn thể thao rõ nét nhất của dòng V7. Mẫu xe này sở hữu cấu hình đặc biệt với phuộc ngược (upside down), phanh đĩa đôi phía trước, cùng gói điện tử nâng cấp với cảm biến quán tính 6 trục (IMU) và hệ thống Ride-by-Wire đa chế độ. Toàn bộ các mẫu Moto Guzzi thế hệ mới 2026 đều được trình làng với bảng màu mới, phản ánh triết lý đặc trưng và tính di sản bền vững của thương hiệu.

Moto Guzzi V85-TT 2026
Moto Guzzi V85-TT 2026

V85 và V85 Strada với sắc màu mới

Sắc màu mới cũng được giới thiệu trên dòng V85 và V85 Strada. Với hai tông màu nổi bật Verde Legnano và Rosso Monza, gợi nhắc niềm tự hào thể thao của Moto Guzzi. V85 TT là mẫu xe địa hình đích thực, mang tinh thần nguyên bản của dòng V85, năm nay cũng đã sở hữu bộ tem mới và màu sắc lấy cảm hứng từ những khung cảnh phiêu lưu kỳ vĩ. Moto Guzzi V85 TT Travel, phiên bản touring cao cấp được trang bị đầy đủ, sẽ ra mắt cùng với màu sơn mới Blu Zefiro, mang đến sự sang trọng và cuốn hút.

Piaggio Piaggio Việt Nam Vespa Primavera 80th Vespa Primavera 125 RED Moto Guzzi MG V7 Sport Rosso 2026 Aprilia RS 660 Factory 2026 Piaggio Beverly 400 25th Anniversary

