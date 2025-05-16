Xe và phương tiện
Bộ đôi Vespa Primavera và Vespa Sprint 2025 chính thức ra mắt

Hồng Nhung

Hồng Nhung

12:10 | 16/05/2025
Được xem là di sản Ý, với bề dày lịch sử gần 80 năm, Vespa đã không ngừng sáng tạo và đổi mới để phù hợp với nhịp sống đương đại. Các phiên bản Vespa mới nhất được ra mắt ngày hôm qua tại Nhà máy Piaggio Vĩnh Phúc bao gồm Vespa Primavera và Vespa Sprint 2025, là biểu tượng cho sự đồng điệu giữa tinh hoa Ý và tinh thần đột phá của thời đại.
Bộ đôi Vespa Primavera và Vespa Sprint 2025
Sự kiện cũng đồng thời ghi dấu cột mốc quan trọng trong hành trình 79 năm không ngừng đổi mới và chinh phục người dùng toàn cầu của Vespa

Sự kiện cũng đồng thời ghi dấu cột mốc quan trọng trong hành trình 79 năm không ngừng đổi mới và chinh phục người dùng toàn cầu. Thiết kế nhỏ gọn và thanh lịch của các dòng Vespa Primavera và Vespa Sprint đã được nâng tầm với các đường nét thiết kế sắc sảo, chất liệu cao cấp và màu sắc mới đầy cảm hứng, bên cạnh loạt cải tiến đáng chú ý về công nghệ.

Bộ đôi Vespa Primavera và Vespa Sprint 2025
Khuôn khổ buổi triển lãm nghệ thuật độc đáo mang tên GALLERIA D’ARTE đã ghi dấu sự ra mắt của các phiên bản Vespa Primavera và Vespa Sprint 2025

Được thiết kế ngay trong khuôn viên nhà máy, khuôn khổ buổi triển lãm nghệ thuật độc đáo mang tên GALLERIA D’ARTE đã ghi dấu sự ra mắt của các phiên bản Vespa Primavera và Vespa Sprint 2025. Hoạt động này mang ý nghĩa đánh dấu bước khởi đầu cho chương tiếp theo với sứ mệnh kế thừa tinh hoa di sản và không ngừng đổi mới mang tính biểu tượng của Vespa, cộng với tinh thần “Timeless Icons, Brand New Spirits”.

Bộ đôi Vespa Primavera và Vespa Sprint 2025
Không gian triển lãm GALLERIA D’ARTE ghi dấu hành trình gần 80 năm của Vespa

Tại “Ngôi nhà của Vespa tại Việt Nam” đại diện Piaggio cũng đã tái hiện hành trình tôn vinh niềm đam mê và cảm hứng sáng tạo bất tận của thương hiệu. Thông qua ý tưởng nghệ thuật GALLERIA D’ARTE, hành trình gần 80 năm của Vespa đã được khắc hoạ vô cùng sống động, nơi tinh hoa chế tác tinh xảo và vẻ đẹp vượt thời gian được hun đúc bởi tâm huyết của những người thợ lành nghề, cùng cam kết không ngừng theo đuổi chất lượng vượt trội để mang đến sự hài lòng tối đa cho khách hàng.

Mỗi góc triển lãm GALLERIA D’ARTE đều được chăm chút tỉ mỉ để tôn vinh hành trình sáng tạo không ngừng nghỉ, đồng thời cũng là nơi để chào đón thế hệ mới, những người xem Vespa như tuyên ngôn cá nhân, nguồn cảm hứng sống và biểu tượng phong cách thời đại.

Bộ đôi Vespa Primavera và Vespa Sprint 2025
Ông Gianluca Fiume, Tổng Giám đốc Piaggio Việt Nam kiêm Chủ tịch Piaggio Châu Á – Thái Bình Dương

Phát biểu tại sự kiện, ông Gianluca Fiume, Tổng Giám đốc Piaggio Việt Nam kiêm Chủ tịch Piaggio Châu Á – Thái Bình Dương, chia sẻ: “Sự kiện ra mắt các dòng xe Vespa 2025 hôm nay không chỉ là một bước tiến mới trong hành trình phát triển sản phẩm của Piaggio, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của chúng tôi đối với thị trường Việt Nam, nơi Vespa đã trở thành biểu tượng của phong cách sống thanh lịch và tinh tế đầy tính thẩm mỹ. Việc tổ chức sự kiện ngay tại “ngôi nhà của Vespa tại Việt Nam” suốt hơn 16 năm qua mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đây không chỉ là trung tâm sản xuất chiến lược của Tập đoàn Piaggio tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, mà còn là nơi gắn liền với hành trình tạo dựng di sản thương hiệu Vespa tại Việt Nam. Với những cải tiến toàn diện về thiết kế, công nghệ và trải nghiệm người dùng, chúng tôi tin rằng thế hệ Vespa mới sẽ tiếp tục truyền cảm hứng và đồng hành cùng thế hệ khách hàng hiện đại, yêu thích tinh thần độc bản , hoàn mỹ và sáng tạo.”

Bộ đôi Vespa Primavera và Vespa Sprint 2025
Bộ đôi Vespa Primavera 2025

Vespa Primavera 2025 không chỉ tôn vinh vẻ đẹp thời trang với phong cách phối màu mới, tone-on-tone, mà toàn bộ khung thân, chắn bùn, tay dắt, mâm xe đến yên da đều được xử lý đồng nhất về sắc độ, tạo nên một tổng thể thanh lịch và liền mạch.

Lớp sơn chuyển sắc tinh tế, chi tiết mạ crôm sắc sảo và đường chỉ may đồng màu, được hoàn thiện với độ chính xác cao, thể hiện sự chỉn chu đặc trưng của Vespa.

Bộ đôi Vespa Primavera và Vespa Sprint 2025
Bộ đôi Vespa Primavera và Vespa Sprint 2025
Bộ đôi Vespa Primavera và Vespa Sprint 2025
Bộ đôi Vespa Primavera và Vespa Sprint 2025

Những cải tiến đáng chú ý trên phiên bản Vespa Primavera 2025

Phiên bản Vespa Primavera Tiêu chuẩn mới gồm 02 màu: White Innocente (Trắng) và Red Scarlatto (Đỏ).

Trong khi phiên bản Vespa Primavera S có 03 màu: Green Amabile (Xanh lá), Blue Capri (Xanh dương), và White Innocente (Trắng).

Bộ đôi Vespa Primavera và Vespa Sprint 2025
Vespa Sprint 2025

Vespa Sprint 2025 lại nổi bật qua sự đối lập giữa các lớp sơn mờ, sơn bóng cùng các chi tiết hoàn thiện màu đen nhám. Với những đường cắt dứt khoát, mạnh mẽ, bề mặt xử lý sắc nét mang lại cảm giác cá tính ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Phiên bản Vespa Sprint Tiêu chuẩn mới với 2 tuỳ chọn màu sắc là Yellow Curioso (Vàng) và Red Scarlatto (Đỏ).

Phiên bản Vespa Sprint S với 4 màu Grey Intrepido (Xám), Black Convinto (Đen), Green Tenace (Xanh lá), and White Innocente (Trắng).

Bộ đôi Vespa Primavera và Vespa Sprint 2025
Bộ đôi Vespa Primavera và Vespa Sprint 2025
Bộ đôi Vespa Primavera và Vespa Sprint 2025
Bộ đôi Vespa Primavera và Vespa Sprint 2025

Những cải tiến trên Vespa Sprint 2025

Đáng chú ý, bộ đôi Vespa Primavera và Vespa Sprint 2025 còn dễ dàng được làm mới, được ‘thay đổi trang phục’ nhờ vào bộ phụ kiện Sport Kit với những lựa chọn phụ kiện độc đáo đậm chất cá nhân hoá, giúp người dùng “kích hoạt” diện mạo cá tính hơn, thể thao hơn và sẵn sàng cho mọi cung đường. Trong đó, tuỳ chọn nổi bật có Acid Green (Xanh lá), Fluo Red (Đỏ) và Vivid Blue (Xanh dương) để tạo nên điểm nhấn quan trọng cho các chi tiết mâm xe, yên xe, cà vạt hoạ tiết carbon và tem thể thao hoạ tiết carbon/ phản quang, giúp người dùng tự do thể hiện phong cách cá nhân rõ nét.

Vespa Primavera và Vespa Sprint mới thể hiện ngôn ngữ thiết kế mới với độ hoàn thiện thủ công tinh xảo của:

- Tay lái mới được thiết kế đồng bộ màu sắc với phần ốp sau tay lái, mang đến cảm giác cầm nắm linh hoạt, thoải mái.

- Của cụm “cà vạt” biểu tượng 79 năm của Vespa được làm mới với tỷ lệ thanh thoát, kèm theo hộc gió được tinh chỉnh kỹ lưỡng, tạo nên hiệu ứng thị giác sắc nét ở góc nhìn trực diện.

- Của mâm xe với Vespa Primavera 2025 là bộ mâm 5 chấu, đồng bộ với tổng thể hiệu ứng sơn, trong khi đó. Với Vespa Sprint 2025 là bộ mâm thể thao 6 chấu màu đen bóng

- Yên xe cũng được làm mới với lớp da bọc có độ mờ nhẹ, đường chỉ may tệp màu xe thanh lịch cho phiên bản Primavera 2025 và màu sắc tương phản cá tính cho phiên bản Sprint 2025.

Hàng loạt công nghệ vượt trội cũng được trang bị cho Vespa Primavera và Vespa Sprint 2025.

Trong đó, đáng chú ý là màn hình Analog-LCD 3 inch với thiết kế mới, hiển thị trực quan các thông tin hành trình khi kích hoạt nút tính năng MODE trên tay cầm phải. Và khi kết nối cùng ứng dụng Vespa MIA, người lái có thể đồng bộ với điện thoại để theo dõi thông báo cuộc gọi, tin nhắn và điều khiển nhạc trực tiếp từ xe, đảm bảo trải nghiệm kết nối tiện lợi mà vẫn an toàn trong suốt hành trình.

Là hệ thống đèn LED toàn phần, ứng dụng 100% công nghệ LED hiện đại, được tích hợp ở cả cụm đèn trước, đèn hậu và xi nhan, không chỉ nâng cao hiệu suất chiếu sáng, tiết kiệm năng lượng mà còn tăng tính thẩm mỹ hiện đại cho các phiên bản Vespa mới.

Và để tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong cải tiến, Vespa một lần nữa dẫn đầu xu hướng an toàn trên các dòng xe hai bánh bằng việc trang bị các tính năng tiên tiến như Cảm biến nghiêng (Roll Over Sensor) và Hệ thống ngắt động cơ khẩn cấp (Emergency Engine Killer) trên hai dòng xe mới Vespa Primavera và Vespa Sprint 2025. Đây là những công nghệ vốn chỉ xuất hiện trên các dòng xe phân khối lớn hoặc những mẫu Vespa cao cấp trước đây. Cảm biến nghiêng tự động tắt máy khi xe nghiêng vượt quá góc an toàn (từ 30 độ trở lên so với mặt đất), giúp giảm thiểu rủi ro trong các tình huống va chạm. Trong khi đó, Hệ thống ngắt động cơ khẩn cấp sẽ lập tức dừng máy khi phát hiện tình huống bất thường, đảm bảo an toàn tối đa cho người điều khiển.

Ngoài ra, Vespa còn tối ưu hóa trải nghiệm vận hành với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ từ 2,4L/100km, chu kỳ bảo dưỡng kéo dài và độ bền lên đến 30.000 km, góp phần kéo dài chu trình sử dụng sản phẩm. Nhờ vậy, Vespa mang đến một lựa chọn di chuyển mượt mà, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đậm chất phong cách, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu di chuyển hiện đại tại các đô thị.

Vespa Primavera và Vespa Sprint 2025 chính thức có mặt tại các đại lý chính hãng của Piaggio trên toàn quốc từ ngày 25 tháng 5 năm 2025.

Chi tiết về sản phẩm xem thêm tại www.vespa.com

Phiên bản giới hạn độc quyền Vespa Sprint S Trong tháng 5 năm 2025, Piaggio Việt Nam sẽ chính thức phân phối phiên bản giới hạn của Vespa Sprint S, với số lượng chỉ 100 chiếc trên toàn quốc. Mỗi xe được trang bị sẵn bộ phụ kiện cá nhân hóa độc quyền, bao gồm mâm xe, yên xe, ốp carbon và tem thể thao. Phiên bản Vespa Sprint S đặc biệt này sẽ có 02 tuỳ chọn màu sắc: Black Convinto (Đen) đi kèm bộ phụ kiện màu Đỏ; và Grey Intrepido (Xám) kết hợp cùng bộ phụ kiện màu Xanh dương.

Thông tin giá bán các phiên bản và màu sắc của bộ đôi Vespa Primavera và Vespa Sprint 2025.

PHIÊN BẢN

MÀU

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

Primavera Tiêu Chuẩn 125

White Innocente

80,000,000 VND

Red Scarlatto

Primavera S 125

White Innocente

82,400,000 VND

Blue Capri

Green Amabile

Sprint Tiêu Chuẩn 125

Yellow Curioso

85,900,000 VND

Red Scarlatto

Sprint S 125/ 150

White Innocente

88,200,000 VND (125cc)

104,000,000 VND (150cc)

Black Convinto

Grey Intrepido
Piaggio Vespa Vespa Primavera và Vespa Sprint 2025.

