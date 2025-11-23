Gaming
Esports

Hai đại diện Việt Nam tại Giải Vô địch Thế giới PUBG Global Championship 2025

Thành Biên

Thành Biên

22:19 | 23/11/2025
Giải Vô địch Thế giới bộ môn PUBG diễn ra từ ngày 28/11 - 14/12 tại Thái Lan. Tham dự giải đấu, có sự góp mặt của hai đội tuyển đến từ Việt Nam.
PUBG Global Championship 2025
PUBG Global Championship 2025

Thông tin về Giải Vô địch Thế giới PUBG Global Championship 2025 - PGC 2025

PUBG Global Championship 2025 (PGC 2025) là giải vô địch thế giới của bộ môn PUBG PC. Đây là sự kiện thể thao điện tử cuối cùng và quan trọng nhất trong năm của bộ môn PUBG, do nhà phát triển PUBG Corporation tổ chức, quy tụ các đội tuyển xuất sắc nhất thế giới tham dự nhằm tìm ra quán quân mùa giải 2025.

Giải đấu PUBG Global Championship 2025 sẽ diễn ra từ ngày 28/11 - 14/12 tại thành phố Bangkok, Thái Lan. Lịch thi đấu PGC trải qua 3 giai đoạn:

Vòng Bảng của giải đấu diễn ra từ ngày 28/11 đến 03/12/2025 tại centralwOrld Pulse, Bangkok. Trước khi bước vào thi đấu, 32 đội tuyển được chia đều thành hai bảng A và B.

Kết quả bốc thăm chia bảng PUBG Global Championship 2025
Kết quả bốc thăm chia bảng PUBG Global Championship 2025

Mỗi bảng sẽ thi đấu liên tục trong ba ngày, với tổng cộng sáu trận diễn ra mỗi ngày. Sau khi kết thúc vòng đấu, năm đội có thành tích cao nhất ở mỗi bảng sẽ giành quyền vào thẳng Vòng Chung Kết. Tám đội xếp ở giữa bảng sẽ tiếp tục bước vào Vòng Last Stage để tranh suất đi tiếp, trong khi ba đội đứng cuối đành phải nói lời chia tay giải đấu.

Vòng Last Stage diễn ra từ ngày 05/12 đến 07/12/2025, vẫn tại centralwOrld Pulse, Bangkok. Đây là giai đoạn then chốt dành cho những đội chưa thể vào thẳng Vòng Chung Kết từ vòng bảng.

Trong ba ngày thi đấu, tổng cộng 18 trận sẽ được tổ chức, hứa hẹn mang đến những cuộc đối đầu căng thẳng và quyết liệt. Chỉ năm đội có thành tích tốt nhất tại vòng này mới tiếp tục hành trình tại giải đấu, trong khi 11 đội còn lại buộc phải dừng bước.

Vòng Chung Kết sẽ diễn ra từ ngày 12/12 đến 14/12/2025 tại Siam Paragon Bangkok, quy tụ tổng cộng 16 đội mạnh nhất thế giới. Là chủ nhà, đội tuyển FULL SENSE nghiễm nhiên có mặt trực tiếp tại vòng đấu quyết định. Trong ba ngày thi đấu, 18 trận sẽ được tổ chức để xác định đội tuyển xuất sắc nhất.

Sau khi vòng đấu kết thúc, đội có tổng điểm cao nhất sẽ chính thức trở thành nhà vô địch thế giới.

Hai đại diện Việt Nam thi đấu tại Giải Vô địch Thế giới PUBG Global Championship 2025

The Expendables và Anyone's Legend sẽ là hai đại diện của Việt Nam tại giải đấu PGC 2025. Cả hai đội đều giành vé thông qua việc xét điểm APAC Points.

The Expendables là đương kim vô địch tại PGC 2024, một tượng đài của PUBG Việt Nam và luôn được giới chuyên môn đánh giá cực kỳ cao ở các giải đấu quốc tế. Tuy nhiên, hành trình bảo vệ ngôi vương của TE có lẽ sẽ khá gian nan khi phong độ của họ tại ba kỳ PGS gần nhất không hề tốt.

Đội tuyển The Expendables
Đội tuyển The Expendables

Đội hình thi đấu The Expendables: Clories, Delwyn, TanVuu, DuCkHjeUz.

Anyone's Legend là một cái tên khá mới mẻ trong làng PUBG Việt Nam. Tuy nhiên, dàn tuyển thủ của họ thì không hề mới. Với sự góp mặt của những siêu sao dày dặn kinh nghiệm như Taikonn, HaiSaki, Himass, AL hứa hẹn có thể tạo nên kỳ tích tại PGC 2025.

Đội tuyển Anyone's Legend
Đội tuyển Anyone's Legend

Đội hình thi đấu: Taikonn, Destroyy, HaiSaki, Himass, Huudatt, Sololzy (không thi đấu do luật chuyển nhượng).

PGC 2025 sẽ là phép thử lớn cho cả hai đội tuyển. Nếu The Expendables có thể vượt qua áp lực bảo vệ ngôi vương và tìm lại phong độ đỉnh cao, còn Anyone's Legend tận dụng tốt sự đột phá từ đội hình, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một kỳ tích lịch sử.

Dù kết quả ra sao, hành trình của TE và AL tại PGC 2025 chắc chắn sẽ là dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển của PUBG Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

PUBG Giải Vô địch Thế giới PUBG Global Championship 2025 Esports gaming The Expendables Anyone's Legend

