Ba Đội tuyển Việt Nam tham dự Giải vô địch thế giới PUBG Mobile 2025 PMGC

Thông tin về Giải vô địch thế giới PUBG Mobile 2025 PMGC

Giải đấu 2025 PUBG Mobile Global Championship (2025 PMGC) do các đơn vị Krafton, Level Infinite và Hero Esports phối hợp tố chức, với VNGGames là đơn vị truyền thông và tiếp sóng tiếng Việt, sẽ được diễn ra tại thành phố Bangkok, Thái Lan từ ngày 24/11 - 14/12/2025.

2025 PUBG Mobile Global Championship (2025 PMGC)

Đây chính là sự kiện quy mô và đẳng cấp cao nhất trong hệ thống thi đấu Thể thao điện tử của bộ môn PUBG Mobile với tổng giải thưởng khủng lên tới 3.000.000 USD. Giải đấu 2025 PMGC cũng đánh dấu lần đầu tiên sau 3 năm, giải đấu được trở lại tổ chức ở khu vực Đông Nam Á.

Đặc biệt trong năm nay, giải đấu PMGC sẽ hợp nhất giải đấu PGC, với một tên gọi thống nhất là PUBG UNITED. Riêng đấu trường 2025 PMGC sẽ quy tụ những 40 đội tuyển PUBG Mobile hàng đầu thế giới, bao gồm những đại diện xuất sắc nhất đến từ Châu Á, Châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Trung Đông và nhiều khu vực lớn trên toàn cầu.

Sau 5 kỳ tổ chức thành công, PMGC tiếp tục giữ vị thế uy tín trong nhóm các sự kiện thu hút nhất của Thể thao điện tử toàn cầu, với gần 1 triệu lượt khán giả theo dõi cùng lúc và ghi nhận tổng cộng hơn 28 triệu giờ xem trên toàn bộ nền tảng phát sóng của PMGC năm trước.

Ba Đội tuyển Việt Nam tham dự Giải Vô Địch Thế Giới PUBG Mobile 2025

Việt Nam có 3 đại diện tranh tài tại Giải vô địch thế giới PUBG Mobile 2025 PMGC gồm D'Xavier, Team Secret và Team Flash.

Ngày 15/11/2025, tại VNG Campus, đại diện VNGGames, VIRESA (Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam) và hơn 20 đơn vị Báo chí - Truyền thông đã cùng tham gia buổi giao lưu, gặp gỡ và ra quân cho ba đội tuyển Việt Nam đến với giải vô địch thế giới 2025 của bộ môn Thể thao điện tử PUBG Mobile.

VĐV Phan Văn Đông (LeVis) phát biểu trước thềm giải đấu.

Tại sự kiện, VĐV Phan Văn Đông (LeVis) phát biểu trước thềm giải đấu 2025 PMGC: “Bản thân tôi, đội tuyển D'Xavier và hai đội Team Secret, Team Flash sẽ cố gắng hết minh tại giải 2025 PMGC để mang về thành tích tốt nhất cho thể thao điện tử nước nhà. Xin cảm ơn sự ủng hộ của người hâm mộ PUBG Mobile Việt Nam suốt thời gian qua.”

Đại diện Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam - ông Đỗ Việt Hùng chia sẻ cùng báo chí và các VĐV.

Về phía VIRESA, giải đấu 2025 PMGC cũng là bước tiến tự hào tiếp theo trong việc đưa các Vận động viên cũng như đội tuyển Thể thao điện tử xuất sắc nhất của Việt Nam đến với những đấu trường quốc tế đẳng cấp. Tại hai sự kiện Thể thao điện tử cấp độ toàn cầu trước đó là 2025 PMGO và 2025 PMWC, luôn đảm bảo sự có mặt của các đại diện Việt Nam để tranh tài cùng những đối thủ lớn trên thế giới.

Từ đó, các tài năng của PUBG Mobile nước nhà có thêm nhiều cơ hội thuận lợi để trau dồi, rèn luyện kỹ năng cũng như tâm lý thi đấu, trong bối cảnh PUBG Mobile sẽ nằm trong số các nội dung thi đấu Thể thao điện tử tranh huy chương tại kỳ Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAN Games 20), tại Nagoya, Nhật Bản vào năm 2026.

Song song đó, VIRESA cũng sẽ tiếp tục phối hợp VNGGames tổ chức Giải vô địch quốc gia của bộ môn PUBG Mobile nhằm duy trì môi trường cho các tuyển thủ học hỏi, cọ xát trước khi hướng tới sự kiện thể thao lớn nhất châu Á năm sau. Hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong khâu tuyển chọn, đánh giá năng lực Vận động viên thông qua các kế hoạch tập huấn, tích lũy kinh nghiệm.

Chị Nguyễn Như Bình, Trường phòng phát triển Thể thao điện tử PUBG Mobile.

“Tôi xin gửi lời chúc tới cả ba đội tuyển D'Xavier, Team Secret và Team Flash sẽ lên đường thuận lợi, thi đấu hết sức tập trung để mang về những kết quả thật tốt cũng như tin vui dành cho nền Thể thao điện tử nước nhà!” - Chia sẻ cuối buổi lễ ra quân từ chị Nguyễn Như Bình, Trưởng phòng phát triển Thể thao điện tử PUBG Mobile.

Giải đấu 2025 PMGC sẽ bắt đầu từ ngày 24/11 với khởi đầu từ Vòng Gauntlet, có sự hiện diện của D'Xavier. Các Bảng đấu Green (của Team Secret) và Red (của Team Flash) tiếp tục thi đấu vào ngày 28/11 - 30/11/2025 và 02/12 - 04/12/2025. Sforum sẽ tiếp tục đưa tin về giải đấu này cũng như hành trình của các đội tuyển Việt Nam.