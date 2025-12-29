Gaming
LMHT 2025: Khẳng định vị trí trung tâm của Esport toàn cầu

Thành Biên

Thành Biên

18:50 | 29/12/2025
Năm 2025, Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) tiếp tục giữ vị trí trung tâm của ngành thể thao điện tử toàn cầu, cả về chuyên môn lẫn giá trị thương mại. Những con số, cột mốc và những kỉ lục được thiết lập mùa giải vừa qua cho thấy LMHT không chỉ là một tựa game lâu đời, mà đã phát triển thành một ngành công nghiệp Esports hoàn chỉnh, vận hành ổn định cả về chuyên môn lẫn giá trị thương mại.
“Mỏ vàng” truyền thông của Esports toàn cầu

Theo báo cáo mới nhất từ Esports Charts, hai giải đấu LMHT là LCK Mùa giải 2025 và Chung Kết Thế Giới (CKTG) 2025 đã dẫn đầu bảng xếp hạng giá trị truyền thông, trở thành những sự kiện Esports mang lại lợi nhuận truyền thông cao nhất trong năm.

Đáng chú ý, vị trí số một không thuộc về CKTG, sự kiện được coi là đỉnh cao của LMHT, mà lại thuộc về LCK, giải đấu quốc nội của Hàn Quốc, với giá trị truyền thông vượt mốc 71 triệu USD.

LCK và (CKTG) 2025 đã dẫn đầu bảng xếp hạng giá trị truyền thông Esport năm 2025. Nguồn: Esport Chart
LCK và (CKTG) 2025 đã dẫn đầu bảng xếp hạng giá trị truyền thông Esport năm 2025. Nguồn: Esport Chart

Kết quả này được xác lập dựa trên phương pháp tính toán quy đổi mức độ phổ biến của giải đấu thành giá trị tiền tệ cụ thể, dựa trên hai yếu tố cốt lõi: tổng thời lượng phát sóng và đơn giá quảng cáo tại từng khu vực địa lý.

Đây là cách tiếp cận loại bỏ các chỉ số ảo, đồng thời phản ánh chính xác số tiền mà các thương hiệu sẵn sàng chi trả để xuất hiện trên sóng các giải đấu.

Việc LCK vượt qua CKTG cho thấy một thay đổi đáng chú ý trong cách đánh giá giá trị thương mại Esports. Nếu CKTG tạo ra giá trị truyền thông trong thời gian ngắn, thì LCK lại mang đến dòng chảy ổn định, kéo dài suốt cả năm.

Thể thức thi đấu xuyên mùa giải giúp LCK duy trì mật độ phát sóng dày đặc, từ đó tích lũy giá trị truyền thông lớn hơn, dù không có tính chất lễ hội như CKTG.

Các giải đấu Esport LMHT được tổ chức chuyên nghiệp với sức hút khủng
Các giải đấu Esport LMHT được tổ chức chuyên nghiệp với sức hút khủng

Không chỉ dừng lại ở các con số, vị thế của LMHT còn được khẳng định qua chất lượng chuyên môn và sức hút toàn cầu. Những trận đấu tại LCK, MSI hay CKTG tiếp tục trở thành nội dung chủ lực trên các nền tảng phát sóng, thu hút hàng triệu lượt xem đồng thời từ châu Á, châu Âu đến Bắc Mỹ.

Trong bối cảnh nhiều tựa game Esports khác gặp khó khăn về lượng khán giả và mô hình vận hành, LMHT vẫn duy trì được sự ổn định hiếm có.

Có thể thấy, năm 2025 đánh dấu việc LMHT không chỉ thống trị về mặt danh tiếng, mà còn chứng minh khả năng chuyển hóa sức hút cộng đồng thành giá trị kinh tế thực. LCK 2025 là minh chứng rõ ràng nhất cho vị thế độc tôn đó.

Lí giải thành công của LMHT: Thể thức mới và những câu chuyện mang tính biểu tượng

Để lý giải vì sao LMHT tiếp tục giữ vững vị thế trong năm 2025, cần nhìn vào những thay đổi và cột mốc then chốt của mùa giải này. Đây là năm kỷ niệm 15 năm LMHT ra đời, đồng thời cũng là thời điểm Riot Games tiến hành một cuộc “đại phẫu” toàn diện đối với hệ sinh thái giải đấu.

Thế thức Fearless Draft hấp dẫn, thu hút người xem
Thế thức Fearless Draft hấp dẫn, thu hút người xem

Thay đổi lớn nhất là việc áp dụng chế độ cấm chọn Fearless Draft và chia mùa giải thành ba kỳ thi đấu. Thể thức mới biến cả năm thi đấu thành một chuỗi kiểm tra áp lực liên tục, buộc các đội tuyển phải duy trì phong độ ổn định thay vì chỉ tập trung cho vòng Playoffs. Vai trò của ban huấn luyện được đẩy lên cao khi chiều sâu chiến thuật và bể tướng trở thành yếu tố sống còn trong các loạt Bo5 kéo dài.

Tuy nhiên, dù thể thức thay đổi, trật tự thế giới LMHT vẫn được thiết lập bởi những cái tên quen thuộc. Gen.G nổi lên như đội tuyển ổn định nhất năm 2025, với đỉnh cao là chức vô địch MSI tại Vancouver sau khi đánh bại T1. Trong phần lớn mùa giải, Gen.G được xem là thước đo sức mạnh của LMHT đỉnh cao.

Các trận đấu LHMT kinh điển vẫn được người hâm mộ mong đợi
Các trận đấu LHMT kinh điển vẫn được người hâm mộ mong đợi

Song song với đó, Anyone’s Legend (AL) trở thành hiện tượng đáng chú ý của LPL. Không sở hữu nhiều siêu sao, AL gây ấn tượng bằng lối chơi kỷ luật và sự gắn kết, đủ để khiến các đại diện Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn.

Dù chưa thể vượt qua Gen.G hay T1 ở những thời khắc quyết định, AL cho thấy LMHT vẫn có khả năng tạo ra những câu chuyện mới, giữ cho giải đấu luôn tươi mới.

Ở chiều ngược lại, các khu vực phương Tây cho thấy sự tiến bộ nhất định nhờ Fearless Draft, nhưng vẫn chưa đủ để phá vỡ ách thống trị của phương Đông. Thành tích G2 Esports lọt vào top 8 CKTG được xem là điểm sáng hiếm hoi, phản ánh khoảng cách đang thu hẹp nhưng chưa bị xóa bỏ.

Những câu chuyện mang tính biểu tượng đã giúp LMHT duy trì sức hút bền bỉ
Những câu chuyện mang tính biểu tượng đã giúp LMHT duy trì sức hút bền bỉ

Mùa giải 2025 kết thúc bằng một kịch bản mang tính biểu tượng: T1 vô địch CKTG tại Thành Đô, hoàn tất cú “Three-peat” lịch sử. Hành trình đi từ vòng Play-in lên ngôi vô địch đã biến T1 thành tâm điểm truyền thông toàn cầu.

Faker tiếp tục là biểu tượng bất biến, trong khi Gumayusi trở thành nhân vật trung tâm với màn trở lại ấn tượng và giành danh hiệu MVP Chung kết, trước khi tạo thêm làn sóng tranh luận bằng quyết định rời T1 ngay sau vinh quang.

Chính sự kết hợp giữa đổi mới thể thức, chất lượng chuyên môn cao và những câu chuyện mang tính biểu tượng đã giúp LMHT duy trì sức hút bền bỉ. Năm 2025 cho thấy LMHT không chỉ sống nhờ quá khứ huy hoàng, mà vẫn liên tục tái tạo giá trị mới cho khán giả và các đối tác thương mại, đây là vị thế mà chưa có đối thủ nào đủ sức thay thế.

