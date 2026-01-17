T1 lội ngược dòng kịch tính, đánh bại HLE trong 'siêu kinh điển' LCK Cup 2026

LCK Cup 2026 bùng nổ ngay từ trận mở màn với cuộc tái ngộ đầy duyên nợ giữa T1 và Hanwha Life Esports (HLE). Trước sự chứng kiến của hàng triệu người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại trên toàn cầu, Gumayusi nhà vô địch CKTG 2025 và FMVP Chung kết thế giới có lần đầu chạm trán đội tuyển cũ T1 trong màu áo HLE.

Đại chiến tâm điểm LCK Cup 2026 giữa T1 với HLE

Không khí trận đấu trở nên căng thẳng và giàu cảm xúc khi xạ thủ ngôi sao này khoác lên mình màu áo của đối thủ truyền kiếp T1. Ngay từ trước giờ thi đấu, cuộc đối đầu đã được dự báo sẽ không khoan nhượng. Tuy nhiên, T1 đã chứng minh bản lĩnh của đương kim vô địch thế giới bằng chiến thắng nghẹt thở 2-1, khép lại “siêu kinh điển” đầu mùa giải theo cách không thể ấn tượng hơn.

Ván 1 chứng kiến thế trận áp đảo hoàn toàn của HLE. Bộ ba ngôi sao Zeus – Kanavi – Gumayusi phô diễn sức mạnh tấn công hủy diệt, kiểm soát xuất sắc các mục tiêu lớn với lợi thế 2 Rồng và 3 Sâu Hư Không. Gumayusi với con bài Corki đã hủy diệt đội hình T1 trong các pha giao tranh then chốt, đặc biệt là tại khu vực hang Rồng Ngàn Tuổi. Trong khi đó, xạ thủ Peyz bên phía T1 cùng các đồng đội thi đấu khá bị động, để Delight kiểm soát tầm nhìn hiệu quả, tạo điều kiện cho HLE dễ dàng giành bùa lợi Baron. Ván đấu khép lại với thế trận một chiều khi HLE quét sạch T1, vươn lên dẫn trước 1-0 đầy thuyết phục.

Bước sang ván 2, T1 có màn lột xác ngoạn mục. Quỷ vương Faker lựa chọn Sylas và sớm có double kill ngay từ phút thứ 4, tạo tiền đề cho thế trận của đội. Oner liên tục chủ động gank, trong khi Keria thể hiện khả năng di chuyển và bảo kê thượng thừa khiến đội hình HLE nhanh chóng vỡ trận. Tại pha giao tranh quanh Rồng thứ hai, HLE mắc sai lầm trong đánh giá tình huống, để T1 giành chiến thắng giao tranh với tỷ số là 3-1 và nắm quyền kiểm soát hoàn toàn thế trận. Không thể chống đỡ, đội hình HLE tan rã. Faker kết thúc ván đấu với KDA ấn tượng 9/2/6, đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Ván 3 là màn trình diễn đỉnh cao của tập thể T1, nổi bật nhất là cá nhân Doran ở đường trên với lựa chọn Akali đầy bất ngờ. Tuyển thủ này liên tục băng trụ, càn quét tuyến sau của HLE bằng kỹ năng cá nhân xuất sắc. Dù Zeka bên phía HLE có những pha khống chế tốt, đội hình HLE vẫn rơi vào tình trạng thiếu hụt sát thương nghiêm trọng. Mỗi pha giao tranh thất bại khiến họ phải trả giá bằng việc mất từ 2 đến 3 thành viên. Trong ngày thi đấu thăng hoa, Doran kết thúc ván quyết định với KDA 9/3/9, góp công lớn giúp T1 áp đảo hoàn toàn và giành chiến thắng chung cuộc.

Faker giành danh hiệu Player of the Match

Chiến thắng này không chỉ giúp T1 có thêm sự tự tin trong thời gian sắp tới mà còn là lời khẳng định của xạ thủ Peyz người được xem là tương lai của T1 đang ngày càng hòa nhập tốt trong màu áo T1. Dù phía bên HLE Gumayusi vẫn có một trận đấu xuất sắc, tuy nhiên chừng ấy là không đủ khi T1 giành chiến thắng nhờ khả năng macro sắc bén và những quyết định giao tranh chuẩn xác. Trong khi đó, HLE với đội hình “super team” rõ ràng vẫn còn nhiều vấn đề cần sớm khắc phục.

Khởi đầu LCK Cup 2026 đầy như mơ, T1 nối dài chuỗi phong độ ấn tượng khi lần lượt vô địch Kespa Cup và đánh bại kình địch HLE. Chiến thắng này giúp cho người hâm mộ của T1 hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một mùa giải 2026 bùng nổ hơn bao giờ hết.