T1 im lặng giữa làn sóng chuyển nhượng: Gumayusi trở thành tâm điểm, người hâm mộ hồi hộp chờ đợi

Ngọc Trâm

Ngọc Trâm

15:18 | 17/11/2025
Kỳ chuyển nhượng LCK hậu CKTG 2025 diễn ra, nhiều nguồn truyền thông và cộng đồng mạng Hàn Quốc bắt đầu lan truyền thông tin khác nhau. Đặc biệt khi Gumayusi trở thành xạ thủ ba lần liên tiếp vô địch thế giới và là FMVP trận chung kết CKTG 2025 có thể sẽ rời T1 để gia nhập Hanwha Life Esports (HLE).
T1 giành ngôi vô địch CKTG Liên Minh Huyền Thoại 2025.
T1 giành ngôi vô địch 3 lần liên tiếp tại CKTG Liên Minh Huyền Thoại 2025

Về mặt nhân sự, tương lai của đội hình DOFGK (Doran – Oner – Faker – Gumayusi – Keria) trở thành đề tài lớn. Sau khi T1 giành chức vô địch CKTG lần thứ ba liên tiếp, người hâm mộ đang tò mò xem đội sẽ giữ nguyên bộ khung chiến thắng hay có những thay đổi.

Faker đã công bố gia hạn hợp đồng đến năm 2029 giúp T1 giữ vững trụ cột đường giữa. Oner và Keria vẫn còn hạn hợp đồng đến năm 2026, ít khả năng sẽ rời đi ngay lập tức. Trong khi đó, Doran và Gumayusi là hai nhân sự quan trọng bước vào giai đoạn đáo hạn, tạo ra nhiều kịch bản khác nhau cho tương lai đội.

Tính đến hiện tại, T1 vẫn chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn nào về khả năng chia tay hay tái ký với bất kỳ tuyển thủ nào. Trong khi cả Gumayusi và Doran đều đáo hạn hợp đồng vào 17/11. Sự im lặng đến từ đội chủ quản khiến nhiều người hâm mộ không khỏi chờ đợi động thái chính thức, bởi họ vẫn hy vọng rằng mọi thứ chỉ nằm trong suy đoán hơn là một kế hoạch rời đi thực sự.

Một trong những lý do khiến dư luận chú ý là HLE thường được biết đến với chiến lược chiêu mộ mạnh tay. Năm 2024, đội này từng mang về Zeus từ T1, cho thấy tham vọng cao trong việc xây dựng đội hình cực kỳ cạnh tranh. Việc HLE có thể nhắm đến Gumayusi cho thấy họ có thể đặt cược lớn cho mùa giải tới. Nếu thương vụ thành công, đây sẽ là tín hiệu cho thấy HLE sẽ tấn công mạnh mẽ ngay từ mùa 2026.

Song song với những luồng thông tin về Gumayusi, thị trường chuyển nhượng LCK mùa này còn ghi nhận nhiều đồn đoán khác. Nội bộ T1 được cho là đang cân nhắc khả năng đưa tuyển thủ từ đội Challengers lên thi đấu chính, đặc biệt ở đường trên hoặc xạ thủ. Điều không thể loại trừ khi hai vị trí này sắp hết hạn hợp đồng. Bên cạnh đó, một số nguồn mạng cho rằng T1 có thể đánh tiếng chiêu mộ Viper – một xạ thủ nổi tiếng, sau khi anh hết hạn hợp đồng với HLE.

Các chuyên gia trong cộng đồng esports nhận định rằng việc T1 chưa lên tiếng có thể là chiến thuật. Đội có thể sẽ đợi đến khi mọi chi tiết hợp đồng rõ ràng mới công bố để tránh gây ra hỗn loạn cho người hâm mộ hoặc để bảo vệ lợi thế đàm phán. Tuy nhiên, cũng có quan điểm lo ngại rằng nếu một trong hai tuyển thủ chủ chốt rời đi, đó sẽ là cú sốc lớn đối với người yêu mến T1, bởi họ đã gắn bó với đội hình DOFGK trong nhiều mùa giải.

Hiện tại chưa có động thái chắc chắn nào cho thấy thương vụ giữa Gumayusi và HLE đã hoàn tất, cũng như không có tuyên bố nào từ T1 về thay đổi đội hình lớn. Cộng đồng người hâm mộ tiếp tục ở trạng thái chờ đợi, theo dõi từng diễn biến bởi trong thế giới esports, mọi khả năng đều nằm trong tầm tay, nhưng không điều gì được khẳng định cho đến khi nó chính thức được công bố.

LMHT Esports T1 Hanwha Life Esports (HLE) liên minh huyền thoại chuyển nhượng game thủ đội hình DOFGK

D'Xavier, Team Secret và Team Flash sẽ là 3 đại diện thể thao điện tử Việt Nam tranh tài ở giải đấu 2025 PMGC từ ngày 24/11 đến ngày 14/12/2025 tại Thái Lan.
