Thống kê về các tựa game sử dụng AI và xu thế tất yếu của công nghệ làm game

Thành Biên

Thành Biên

08:45 | 25/12/2025
Bất chấp những tranh cãi gay gắt trong cộng đồng, trí tuệ nhân tạo (AI) đang từng bước trở thành một phần quen thuộc trong quy trình phát triển game hiện đại. Thống kê mới nhất cho thấy AI đã tạo ra tác động rõ rệt trong ngành công nghiệp game, từ đó khẳng định một xu thế tất yếu của công nghệ làm game trong tương lai.
Thống kê gây sốc về số lượng các tựa game sử dụng AI

Theo dữ liệu từ Totally Human Media, hiện có khoảng 10.258 trò chơi trên Steam công khai sử dụng AI, chiếm gần 8% tổng số game trên nền tảng này. Đáng chú ý, tổng doanh thu của nhóm game này đã đạt khoảng 660 triệu USD, phản ánh sức hút thương mại đáng kể.

Con số trên tạo ra một nghịch lý lớn: các khảo sát gần đây cho thấy 63% game thủ bày tỏ quan điểm tiêu cực đối với việc sử dụng AI, song hành vi tiêu dùng thực tế lại không cho thấy điều đó, nhiều dự án có ứng dụng AI vẫn đạt doanh thu cao.

12 tựa game đạt doanh thu hàng chục triệu USD công khai sử dụng AI. Nguồn: Totally Human Media
12 tựa game đạt doanh thu hàng chục triệu USD công khai sử dụng AI. Nguồn: Totally Human Media

Cụ thể, trong số các game công khai dùng AI, 12 tựa game đạt doanh thu hàng chục triệu USD, 33 game vượt mốc 1 triệu USD, và 170 sản phẩm ghi nhận doanh thu hàng trăm nghìn USD. Những cái tên nổi bật có thể kể đến như Stellaris, Call of Duty: Black Ops 7 hay inZOI. Ngoài ra, ARC Raiders cũng gây chú ý khi tiên phong thử nghiệm AI trong khâu lồng tiếng nhân vật, dù doanh thu cụ thể chưa được công bố.

Tuy nhiên, lợi ích kinh tế không đi kèm với sự đồng thuận tuyệt đối. Gần đây, Battlefield 6 trở thành tâm điểm chỉ trích khi người chơi phát hiện một số vật phẩm trang trí trong gói “Windchill” bị nghi ngờ tạo bằng AI với chất lượng kém, tiêu biểu là hình ảnh khẩu súng M4A1 xuất hiện chi tiết sai lệch nghiêm trọng.

AI có thể hỗ trợ trong nhiều công đoạn làm game
AI có thể hỗ trợ trong nhiều công đoạn làm game

Các phân tích thị trường cho thấy AI hiện được sử dụng nhiều nhất trong thiết kế hình ảnh, tiếp đến là lồng tiếng, tiền sản xuất, địa phương hóa và marketing. Việc mở rộng ứng dụng công nghệ này phản ánh áp lực cắt giảm chi phí và tối ưu nguồn lực trong bối cảnh ngành công nghiệp game toàn cầu đang đối mặt với nhiều khó khăn tài chính.

Đánh giá về xu hướng sử dụng AI trong phát triển game

Từ các số liệu và trường hợp thực tế, có thể thấy AI đang nổi lên như một công cụ mang lại lợi ích rõ ràng cho ngành game, song cũng kéo theo không ít hệ lụy.

Về mặt tích cực, AI giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất, rút ngắn thời gian phát triển bản thử nghiệm và xử lý khối lượng lớn các công việc lặp lại. Nhờ đó, các studio, từ độc lập đến quy mô lớn, có thể phân bổ nguồn lực cho những khâu sáng tạo cốt lõi như gameplay, kịch bản và trải nghiệm người chơi.

AI cũng mở ra khả năng tích hợp linh hoạt trong nhiều khâu khác nhau, từ hình ảnh, âm thanh cho đến nội dung tiếp thị, góp phần duy trì sức cạnh tranh trong một ngành có chi phí ngày càng leo thang.

Sử dụng AI trong phát triển game đang dần trở thành xu thế tất yếu trong công nghệ làm game
Sử dụng AI trong phát triển game đang dần trở thành xu thế tất yếu trong công nghệ làm game

Ở chiều ngược lại, phản ứng tiêu cực từ cộng đồng vẫn là rào cản lớn. Các sự cố về chất lượng, như trường hợp của Battlefield 6, cho thấy rủi ro khi AI bị lạm dụng hoặc thiếu kiểm soát. Những lỗi “ngớ ngẩn” không chỉ làm giảm giá trị sản phẩm mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của nhà phát triển.

Bên cạnh đó, AI vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn yếu tố sáng tạo của con người. Việc phụ thuộc quá mức có nguy cơ tạo ra các sản phẩm thiếu chiều sâu, đồng nhất về phong cách. Các tranh cãi liên quan đến đạo đức, bản quyền và quyền sở hữu nội dung do AI tạo ra cũng đặt ra thách thức pháp lý trong tương lai.

Có thể thấy, xu hướng sử dụng AI trong phát triển game đang đi theo quỹ đạo khó đảo ngược. Dữ liệu cho thấy người chơi sẵn sàng bỏ qua tranh cãi nếu trải nghiệm đủ tốt, song điều này không đồng nghĩa với việc các studio có thể xem nhẹ chất lượng và trách nhiệm. Bài toán đặt ra cho ngành game trong thời gian tới là tìm được sự cân bằng giữa công nghệ và sáng tạo con người, nhằm khai thác AI như một công cụ hỗ trợ, thay vì nguồn gốc của những khủng hoảng niềm tin mới.

