Đội tuyển Liên quân Mobile Việt Nam giành 'Cú đúp Vàng' tại SEA Games 33

Đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam tại SEA Games 33

Ở nội dung đồng đội nữ, các tuyển thủ Việt Nam thể hiện phong độ vượt trội với thành tích bất bại toàn bộ giải đấu. Trải qua hai ngày thi đấu, đội nữ toàn thắng 13 game liên tiếp, mang về HCV đầu tiên cho bộ môn Esports của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Do đội Thái Lan rút lui, Việt Nam chạm trán Lào ở trận chung kết BO7 và giành chiến thắng áp đảo 4-0. Ngay từ ván đầu, Việt Nam kiểm soát trận đấu chắc chắn, vượt qua các pha xử lý của đối thủ. Các ván sau, đội tiếp tục lấn lướt để giành lấy chiến thắng thuyết phục.

Đội tuyển Nữ Liên Quân Mobile Việt Nam đã xuất sắc giành huy chương vàng

Chỉ ít giờ sau, Đội tuyển Nam Liên Quân Mobile Việt Nam đã hoàn tất cú đúp khi đánh bại Thái Lan với tỷ số 4-2 trong trận chung kết. Đây là HCV thứ hai cho Liên Quân Mobile Việt Nam tại SEA Games sau sáu năm chờ đợi, đánh dấu sự trở lại đỉnh cao khu vực.

Dù chịu áp lực lớn từ kỳ vọng người hâm mộ và lịch sử đối đầu, các tuyển thủ nam đã biến thử thách thành động lực. Họ thể hiện lối chơi chủ động, kiểm soát bản đồ xuất sắc và phối hợp hoàn hảo giữa các vị trí. Những pha giao tranh then chốt được xử lý lạnh lùng, giúp đội giữ thế thượng phong suốt loạt trận.

Đội tuyển Nam Liên Quân Mobile Việt Nam đã xuất sắc giành huy chương vàng

Cú đúp vàng này không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của các tuyển thủ mà còn khẳng định vị thế hàng đầu của Liên Quân Mobile Việt Nam trên đấu trường SEA Games. Trước SEA Games 33, đội nam từng gặp cạnh tranh gay gắt từ Thái Lan, Indonesia, trong khi đội nữ đối mặt áp lực từ đội chủ nhà. Tuy nhiên, cả hai đội đều giữ vững tâm lý, thi đấu kỷ luật để giành lấy chiến thắng. Thành tích này là kết tinh từ hệ thống đào tạo, huấn luyện và chiến lược dài hạn của Liên Quân Việt Nam.

Với hai HCV, Đội tuyển Liên quân Việt Nam đã ghi dấu ấn đậm nét tại SEA Games 33, góp phần nâng tầm thể thao điện tử quốc gia. Hình ảnh quốc kỳ tung bay và dòng chữ "Victory - VIE" trên màn hình khép lại hành trình đầy bản lĩnh, mở ra kỳ vọng cho những thành công lớn hơn trong tương lai của Liên quân Mobile nói riêng và Thể thao điện tử Việt Nam nói chung