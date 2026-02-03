Cơn sốt bạc biến thị trường kim loại quý thành giao dịch meme

Diễn biến giá của kim loại này ngày càng được so sánh với các cổ phiếu meme như GameStop. Ảnh minh họa: Reuters.

Giá bạc liên tục chứng kiến những cú nhảy vọt theo dạng “đường parabol”, kéo theo làn sóng tham gia ồ ạt của nhà đầu tư cá nhân. Diễn biến này khiến nhiều chuyên gia liên tưởng đến cơn sốt cổ phiếu meme GameStop năm 2021, khi cộng đồng Reddit thổi bùng giá cổ phiếu vượt xa mọi mô hình định giá truyền thống.

Tiền bán lẻ đổ vào bạc với tốc độ kỷ lục

Michael Antonelli, chiến lược gia tại Bull and Baird, đã thẳng thắn viết trên mạng xã hội X rằng: “Silver khác gì so với GameStop?”. Theo ông, kim loại này đang trở thành một “xu hướng thời đại”, được thúc đẩy chủ yếu bởi dòng tiền nhỏ lẻ hơn là các yếu tố cung cầu truyền thống.

Số liệu từ công ty nghiên cứu thị trường VandaTrack cho thấy riêng ngày 26 tháng 1, nhà đầu tư cá nhân đã rót khoảng 171 triệu USD vào quỹ iShares Silver Trust, gần gấp đôi mức đỉnh trong cơn sốt bạc năm 2021.

Trên thị trường giao ngay, bạc tăng gần 5% lên hơn 83 USD một ounce, trong khi hợp đồng kỳ hạn tại New York có thời điểm vọt hơn 9%. Chỉ trong một tháng, kim loại này đã ghi nhận 10 phiên biến động trên 5%, mức hiếm thấy với một loại hàng hóa truyền thống.

Reddit nóng lên, thuật ngữ meme tràn ngập

Trên diễn đàn Silverbugs của Reddit, hàng loạt bài đăng kêu gọi “mua khi giá giảm” cùng khẩu hiệu “bàn tay kim cương”, đây là thuật ngữ quen thuộc trong giới cổ phiếu meme xuất hiện dày đặc.

Một số nhà đầu tư thậm chí chia sẻ việc mua bạc ở mức giá thấp từ năm trước và đang phân vân giữa tiếp tục nắm giữ hay chốt lời, càng làm tăng bầu không khí đầu cơ tập thể.

“Silver chính là GameStop của năm 2026,” Antonelli nhận định.

Cảnh báo bong bóng: Icarus của thị trường kim loại

Không ít chuyên gia cho rằng bạc đã bước vào vùng nguy hiểm.

Rhona O’Connell, trưởng bộ phận phân tích thị trường tại StoneX, cảnh báo kim loại này đang bị định giá quá cao và rơi vào một “cơn cuồng loạn tự thân”. “Bạc đang bay quá gần mặt trời như Icarus. Lịch sử cho thấy nó thường xuyên sụp đổ mạnh sau những giai đoạn tăng nóng,” bà nói.

Tom Sosnoff, CEO nền tảng công nghệ tài chính Lossdog, thậm chí cho rằng cả vàng và bạc đều đang bị cuốn vào làn sóng đầu cơ tương tự.

“Chúng ta đang chứng kiến những biến động của nhiều năm chỉ trong vài chục ngày. Khối lượng khổng lồ, dao động cực mạnh và gần như không có lý do cơ bản rõ ràng – đó là giao dịch kiểu meme,” ông nhấn mạnh. Tuy vậy, một số nhà phân tích thận trọng hơn.

Vasu Menon, giám đốc chiến lược đầu tư tại OCBC, cho rằng bạc khác cổ phiếu meme ở chỗ có nền tảng nhu cầu công nghiệp thực sự, từ năng lượng mặt trời, xe điện đến điện tử.

Dù vậy, ông thừa nhận dòng tiền đầu cơ đang khuếch đại các biến động ngắn hạn, khiến thị trường đối mặt với những đợt điều chỉnh mạnh trong tương lai.

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