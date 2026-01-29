Giá vàng và bạc liên tiếp lập đỉnh lịch sử: Thị trường kim loại quý có đang 'mất kiểm soát'?

Giá vàng và bạc đã liên tiếp đạt mức cao kỷ lục trong năm nay, nhưng một số nhà phân tích cảnh báo rằng dòng vốn đầu cơ đang khuếch đại những biến động này. Ảnh minh họa: Getty.

Theo dữ liệu từ LSEG, giá vàng giao ngay đã tăng hơn 3%, lên 5.501,18 USD mỗi ounce, đây là mức cao nhất lịch sử. Hợp đồng vàng tương lai cũng tiếp tục mở rộng đà tăng.

Trong khi đó, bạc còn gây choáng váng hơn. Giá bạc giao ngay tăng hơn 2% lên 119,3 USD mỗi ounce, còn hợp đồng kỳ hạn tháng Ba tại Mỹ vọt gần 5%, lên 118,73 USD. Trước đó trong phiên, bạc đã lần đầu tiên vượt mốc 117 USD mỗi ounce, sau khi tăng hơn 145% trong năm 2025 và tiếp tục tăng gần 65% từ đầu năm nay.

Dòng tiền toàn cầu dồn dập chảy vào kim loại quý

Đà tăng mạnh đã lan rộng khắp ngành kim loại, từ bạch kim, paladi cho tới cả các kim loại cơ bản.

Ed Yardeni, Chủ tịch Yardeni Research, cho biết xu hướng này đã được dự báo từ sớm. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh:

“Sự bứt phá của vàng đã kéo theo toàn bộ nhóm kim loại quý, nhiều kim loại cơ bản và cả khoáng sản đất hiếm.”

Tôi cho rằng thị trường tài chính hiện nay đã bị phá vỡ do sự biến động chưa từng có. Nicky Shiels - MKS PAMP cho biết.

Các chuyên gia cho rằng nhu cầu trú ẩn trước căng thẳng địa chính trị, nợ công gia tăng và triển vọng chính sách tiền tệ bất định đang thúc đẩy dòng tiền vào vàng. Hoạt động mua liên tục của các ngân hàng trung ương, cùng kỳ vọng về chu kỳ nới lỏng tiền tệ trong tương lai, cũng làm tăng sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi này so với trái phiếu chính phủ.

Đối với bạc, yếu tố công nghiệp đóng vai trò then chốt. Kim loại này được sử dụng rộng rãi trong năng lượng mặt trời, điện tử và xu hướng điện khí hóa toàn cầu, trong bối cảnh nguồn cung vốn đã khan hiếm.

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“Thị trường đang bị méo mó”?

Tuy nhiên, không ít nhà phân tích cảnh báo rằng diễn biến hiện nay đang ngày càng tách rời các yếu tố cơ bản.

Nicky Shiels từ MKS PAMP nhận định trên CNBC: “Thị trường kim loại quý đang bị phá vỡ bởi mức độ biến động chưa từng có. Giá cả hiện bị chi phối nhiều hơn bởi dòng tiền đầu cơ thay vì cung cầu vật chất.”

Bà cho rằng kim loại quý đã tăng quá nhanh trong hai tháng qua và đang ở trạng thái mua quá mức về mặt chiến thuật.

Maximilian Tomei, CEO Galena Asset Management, cũng chia sẻ quan điểm tương tự: “Sự biến động hiện nay không hẳn đến từ nhu cầu thực sự đối với kim loại. Vàng giống như một loại tiền tệ. Nếu đồng tiền dùng để định giá nó suy yếu, giá sẽ tăng.”

Chỉ số USD – thước đo sức mạnh đồng bạc xanh – đã giảm gần 11% trong 12 tháng qua, góp phần đẩy giá hàng hóa niêm yết bằng USD lên cao.

Tuy vậy, Tomei nhấn mạnh: “Các yếu tố cơ bản không thể giải thích việc một mặt hàng tăng 200%”. Ông cho rằng lượng thanh khoản dồi dào trên thị trường toàn cầu, cùng với đòn bẩy tài chính từ các khoản vay ký quỹ, đang khiến kim loại quý trở thành nơi “trú ẩn tạm thời” của dòng vốn.

Nguy cơ đảo chiều mạnh nếu đầu cơ rút lui

Guy Wolf, Trưởng bộ phận phân tích thị trường toàn cầu tại Marex, cho biết những thị trường nhỏ hơn như bạc và bạch kim đặc biệt dễ bị tổn thương trước làn sóng đầu cơ.

Do quy mô hạn chế so với vàng hay chỉ số S&P 500, chỉ cần một lượng vốn không quá lớn cũng đủ đẩy giá tăng đột biến. Trong khi đó, năng lực khai thác không thể mở rộng nhanh để theo kịp nhu cầu, khiến giá trở nên “xa rời thực tế”.

Theo Wolf, nếu dòng vốn đầu cơ đảo chiều hoặc thanh khoản toàn cầu suy giảm, thị trường có thể chứng kiến những cú điều chỉnh rất mạnh.

Dù vậy, Gautam Varma, CEO V2 Ventures, thận trọng hơn khi đánh giá: “Tôi sẽ không nói rằng quá trình hình thành giá đã sụp đổ, nhưng rõ ràng dòng vốn đầu cơ đang có ảnh hưởng ngày càng lớn.”