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Cổ phiếu BCG bị hủy niêm yết, CEO Bamboo Capital lên tiếng

Hải Thủy

Hải Thủy

07:25 | 31/07/2026
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Sau quyết định hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu BCG, Tổng giám đốc Bamboo Capital đã gửi thư xin lỗi cổ đông, thừa nhận những khó khăn khiến doanh nghiệp chậm công bố báo cáo tài chính, đồng thời công bố lộ trình tái cấu trúc kéo dài đến năm 2030.
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Cổ phiếu BCG bị hủy niêm yết, CEO Bamboo Capital lên tiếng
CEO Bamboo Capital Ng Wee Siong Leonard xin lỗi cổ đông vì cổ phiếu bị hủy niêm yết từ sau gần một năm trong diện đình chỉ giao dịch.

Việc cổ phiếu BCG bị hủy niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đánh dấu thêm một biến cố lớn đối với Bamboo Capital sau nhiều tháng doanh nghiệp liên tục vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin. Trước thời điểm quyết định có hiệu lực, Tổng giám đốc Bamboo Capital, ông Ng Wee Siong Leonard, đã gửi tâm thư xin lỗi cổ đông và cam kết triển khai chương trình tái cấu trúc toàn diện nhằm khôi phục hoạt động của tập đoàn.

Theo quyết định của HoSE, từ ngày 15/7/2025, cổ phiếu BCG của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital cùng cổ phiếu TCD của CTCP Tập đoàn Xây dựng TRACODI bị hủy niêm yết bắt buộc.

Đối với Bamboo Capital, nguyên nhân xuất phát từ việc doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định. Đến thời điểm bị hủy niêm yết, công ty vẫn chưa công bố Báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2024 và 2025, Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025, toàn bộ Báo cáo tài chính quý năm 2025 cùng Báo cáo tài chính quý I/2026, bao gồm cả báo cáo tài chính riêng và hợp nhất.

Trong khi đó, TRACODI đã công bố các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và 2025, tuy nhiên đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đều từ chối đưa ra ý kiến đối với các báo cáo này.

"Hủy niêm yết không đồng nghĩa doanh nghiệp chấm dứt hoạt động"

Trong thư gửi cổ đông ngày 10/7, Tổng giám đốc Bamboo Capital nhấn mạnh việc cổ phiếu bị hủy niêm yết không đồng nghĩa doanh nghiệp mất tư cách pháp nhân hay ngừng hoạt động.

Theo ông Leonard, Bamboo Capital vẫn hoạt động theo quy định của pháp luật. Các công ty thành viên, danh mục đầu tư, dự án đang triển khai và các hợp đồng đã ký kết vẫn tiếp tục được thực hiện. Quyền sở hữu hợp pháp của cổ đông đối với doanh nghiệp vẫn được pháp luật bảo vệ.

Lãnh đạo Bamboo Capital cũng gửi lời xin lỗi tới cổ đông vì những khó khăn kéo dài trong thời gian qua, đồng thời cho biết ban điều hành đang tập trung xử lý các tồn tại để từng bước đưa doanh nghiệp trở lại trạng thái ổn định.

Nhiều nguyên nhân khiến báo cáo tài chính tiếp tục chậm công bố

Theo giải trình của Bamboo Capital, doanh nghiệp phải đối mặt đồng thời nhiều khó khăn khiến quá trình hoàn thiện báo cáo tài chính kéo dài hơn dự kiến.

Một trong những nguyên nhân là sự biến động nhân sự cấp cao cùng bộ phận tài chính kế toán, dẫn tới khối lượng hồ sơ cần bàn giao và đối chiếu rất lớn.

Ngoài ra, nhiều tài liệu liên quan phải phục vụ quá trình điều tra vụ án xảy ra tại công ty, khiến cả ban lãnh đạo và đơn vị kiểm toán không thể tiếp cận đầy đủ hồ sơ trong một khoảng thời gian.

Song song với đó, Bamboo Capital đang triển khai chương trình tái cấu trúc tài chính quy mô lớn, bao gồm xử lý nghĩa vụ trái phiếu và cơ cấu lại các khoản nợ. Điều này khiến đơn vị kiểm toán phải thực hiện quy trình rà soát kỹ lưỡng hơn nhằm bảo đảm tính trung thực và hợp lý của số liệu.

Doanh nghiệp cho biết đến tháng 12/2025 mới tìm được đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2024. Tuy nhiên, quá trình kiểm toán đến nay vẫn chưa hoàn tất.

Bamboo Capital công bố lộ trình khôi phục giao dịch cổ phiếu BCG
Bamboo Capital công bố lộ trình khôi phục giao dịch cổ phiếu BCG

Theo kế hoạch được lãnh đạo Bamboo Capital công bố, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường chương trình tái cấu trúc toàn diện với lộ trình thực hiện đến năm 2030.

Trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp tập trung duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, xử lý các nghĩa vụ tài chính, tái cơ cấu nợ và thoái vốn khỏi những dự án không còn phù hợp nhằm giảm áp lực tài chính.

Ở giai đoạn tiếp theo, Bamboo Capital dự kiến tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước khôi phục niềm tin của cổ đông và cải thiện vị thế trên thị trường.

Theo ông Leonard, ưu tiên lớn nhất hiện nay là hoàn thành các nghĩa vụ công bố thông tin, ổn định hoạt động kinh doanh, củng cố năng lực tài chính và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

"Hy vọng cổ đông nhìn thấy sự cố gắng không chỉ thông qua lời cam kết, mà bằng những kết quả cụ thể sẽ được thực hiện trong thời gian tới", vị CEO chia sẻ.

Chuỗi biến cố kéo dài từ đầu năm 2025

Bamboo Capital được thành lập năm 2011, hoạt động trong nhiều lĩnh vực gồm năng lượng tái tạo, bất động sản, xây dựng hạ tầng, sản xuất thương mại và dịch vụ tài chính.

Đầu tháng 3/2025, cơ quan có thẩm quyền thông báo quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hồ Nam, cổ đông sáng lập, người từng giữ cương vị Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital trong nhiều năm.

Sau diễn biến này, cổ phiếu BCG giảm mạnh trên thị trường. HoSE nhiều lần nhắc nhở doanh nghiệp do chậm công bố thông tin. Đến tháng 10/2025,cổ phiếu BCG tiếp tục bị đình chỉ giao dịch vì chưa công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Việc bị hủy niêm yết bắt buộc khép lại giai đoạn niêm yết của BCG trên HoSE. Tuy nhiên, khả năng phục hồi của Bamboo Capital trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào tiến độ hoàn tất báo cáo tài chính, hiệu quả của chương trình tái cấu trúc cũng như việc doanh nghiệp có thể từng bước lấy lại niềm tin từ cổ đông và thị trường hay không.

Các mốc đáng chú ý của Bamboo Capital

Đầu tháng 3/2025: Ông Nguyễn Hồ Nam bị khởi tố.

Tháng 10/2025: BCG bị đình chỉ giao dịch do chậm công bố báo cáo tài chính.

Ngày 10/7: CEO Ng Wee Siong Leonard gửi thư xin lỗi cổ đông.

Ngày 15/7/2025: HoSE hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu BCG.

Bamboo Capital công bố kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp đến năm 2030.
cổ phiếu BCG Bamboo Capital Tập đoàn Bamboo Capital hủy niêm yết báo cáo tài chính cổ đông

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24°C
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Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
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37°C
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26°C
Thứ tư, 05/08/2026 00:00
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Nghệ An

25°C

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23°C
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Phan Thiết

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25°C
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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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mưa nhẹ
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 07:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 14,060
Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 07:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,377 14,173
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,372 1,412
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,372 1,413
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,342 1,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,822 137,822
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,476 10,456
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,015 94,815
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,527 8,507
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,512 81,312
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,402 58,202
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cập nhật: 31/07/2026 07:45
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Cập nhật: 31/07/2026 07:45
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NZD 0 15129 0
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Cập nhật: 31/07/2026 07:45

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Muốn làm chủ AI, bán dẫn, Việt Nam cần đầu tư dài hạn cho nghiên cứu cơ bản

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RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

IEEE Convene 2026 tại Hà Nội khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ khoa học

IEEE Convene 2026 tại Hà Nội khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ khoa học

Từ 1/8: Người thôi chức không được thành lập doanh nghiệp trong 14 lĩnh vực

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Samsung phát bản cập nhật bảo mật tháng 7/2026 cho hàng loạt thiết bị Galaxy

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Vivo S2 5G lộ cấu hình đầy đủ, màu sắc và giá bán trước thềm ra mắt

Vivo S2 5G lộ cấu hình đầy đủ, màu sắc và giá bán trước thềm ra mắt

10 đồ gia dụng thông minh Xiaomi Mijia đáng mua năm 2026

10 đồ gia dụng thông minh Xiaomi Mijia đáng mua năm 2026

iPhone Fold: Toàn cảnh rò rỉ về chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple

iPhone Fold: Toàn cảnh rò rỉ về chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple

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Mỹ rót 140 triệu USD phát triển công nghệ đóng gói chip tiên tiến

Mỹ rót 140 triệu USD phát triển công nghệ đóng gói chip tiên tiến

Hà Nội ra mắt Cổng Thông tin điện tử, thúc đẩy chính quyền số

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Samsung phát bản cập nhật bảo mật tháng 7/2026 cho hàng loạt thiết bị Galaxy

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Ứng dụng công nghệ nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt liệt sĩ

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Muốn làm chủ AI, bán dẫn, Việt Nam cần đầu tư dài hạn cho nghiên cứu cơ bản

Muốn làm chủ AI, bán dẫn, Việt Nam cần đầu tư dài hạn cho nghiên cứu cơ bản

Hàn Quốc cải tổ mạng băng thông rộng quân sự sau sự cố thiếu băng thông

Hàn Quốc cải tổ mạng băng thông rộng quân sự sau sự cố thiếu băng thông

IEEE Convene 2026 tại Hà Nội khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ khoa học

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Trung Quốc phát triển công nghệ sạc drone bằng laser giữa không trung

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Muốn làm chủ AI, bán dẫn, Việt Nam cần đầu tư dài hạn cho nghiên cứu cơ bản

Muốn làm chủ AI, bán dẫn, Việt Nam cần đầu tư dài hạn cho nghiên cứu cơ bản

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

TP.HCM yêu cầu 100% cán bộ khám sức khỏe trước 31/10

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Lợi nhuận SeABank bốc hơi 54,6%, nợ xấu tăng, CASA rơi về 10,7%

Lợi nhuận SeABank bốc hơi 54,6%, nợ xấu tăng, CASA rơi về 10,7%

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

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Audi Q9 2027: SUV lớn nhất lịch sử hãng Audi chính thức ra mắt

Audi Q9 2027: SUV lớn nhất lịch sử hãng Audi chính thức ra mắt

Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút

Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút

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Cục CSGT đề xuất 'làn vượt xe' trên đường cao tốc

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