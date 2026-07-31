Cổ phiếu BCG bị hủy niêm yết, CEO Bamboo Capital lên tiếng

CEO Bamboo Capital Ng Wee Siong Leonard xin lỗi cổ đông vì cổ phiếu bị hủy niêm yết từ sau gần một năm trong diện đình chỉ giao dịch.

Việc cổ phiếu BCG bị hủy niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đánh dấu thêm một biến cố lớn đối với Bamboo Capital sau nhiều tháng doanh nghiệp liên tục vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin. Trước thời điểm quyết định có hiệu lực, Tổng giám đốc Bamboo Capital, ông Ng Wee Siong Leonard, đã gửi tâm thư xin lỗi cổ đông và cam kết triển khai chương trình tái cấu trúc toàn diện nhằm khôi phục hoạt động của tập đoàn.

Theo quyết định của HoSE, từ ngày 15/7/2025, cổ phiếu BCG của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital cùng cổ phiếu TCD của CTCP Tập đoàn Xây dựng TRACODI bị hủy niêm yết bắt buộc.

Đối với Bamboo Capital, nguyên nhân xuất phát từ việc doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định. Đến thời điểm bị hủy niêm yết, công ty vẫn chưa công bố Báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2024 và 2025, Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025, toàn bộ Báo cáo tài chính quý năm 2025 cùng Báo cáo tài chính quý I/2026, bao gồm cả báo cáo tài chính riêng và hợp nhất.

Trong khi đó, TRACODI đã công bố các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và 2025, tuy nhiên đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đều từ chối đưa ra ý kiến đối với các báo cáo này.

"Hủy niêm yết không đồng nghĩa doanh nghiệp chấm dứt hoạt động"

Trong thư gửi cổ đông ngày 10/7, Tổng giám đốc Bamboo Capital nhấn mạnh việc cổ phiếu bị hủy niêm yết không đồng nghĩa doanh nghiệp mất tư cách pháp nhân hay ngừng hoạt động.

Theo ông Leonard, Bamboo Capital vẫn hoạt động theo quy định của pháp luật. Các công ty thành viên, danh mục đầu tư, dự án đang triển khai và các hợp đồng đã ký kết vẫn tiếp tục được thực hiện. Quyền sở hữu hợp pháp của cổ đông đối với doanh nghiệp vẫn được pháp luật bảo vệ.

Lãnh đạo Bamboo Capital cũng gửi lời xin lỗi tới cổ đông vì những khó khăn kéo dài trong thời gian qua, đồng thời cho biết ban điều hành đang tập trung xử lý các tồn tại để từng bước đưa doanh nghiệp trở lại trạng thái ổn định.

Nhiều nguyên nhân khiến báo cáo tài chính tiếp tục chậm công bố

Theo giải trình của Bamboo Capital, doanh nghiệp phải đối mặt đồng thời nhiều khó khăn khiến quá trình hoàn thiện báo cáo tài chính kéo dài hơn dự kiến.

Một trong những nguyên nhân là sự biến động nhân sự cấp cao cùng bộ phận tài chính kế toán, dẫn tới khối lượng hồ sơ cần bàn giao và đối chiếu rất lớn.

Ngoài ra, nhiều tài liệu liên quan phải phục vụ quá trình điều tra vụ án xảy ra tại công ty, khiến cả ban lãnh đạo và đơn vị kiểm toán không thể tiếp cận đầy đủ hồ sơ trong một khoảng thời gian.

Song song với đó, Bamboo Capital đang triển khai chương trình tái cấu trúc tài chính quy mô lớn, bao gồm xử lý nghĩa vụ trái phiếu và cơ cấu lại các khoản nợ. Điều này khiến đơn vị kiểm toán phải thực hiện quy trình rà soát kỹ lưỡng hơn nhằm bảo đảm tính trung thực và hợp lý của số liệu.

Doanh nghiệp cho biết đến tháng 12/2025 mới tìm được đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2024. Tuy nhiên, quá trình kiểm toán đến nay vẫn chưa hoàn tất.

Theo kế hoạch được lãnh đạo Bamboo Capital công bố, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường chương trình tái cấu trúc toàn diện với lộ trình thực hiện đến năm 2030.

Trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp tập trung duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, xử lý các nghĩa vụ tài chính, tái cơ cấu nợ và thoái vốn khỏi những dự án không còn phù hợp nhằm giảm áp lực tài chính.

Ở giai đoạn tiếp theo, Bamboo Capital dự kiến tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước khôi phục niềm tin của cổ đông và cải thiện vị thế trên thị trường.

Theo ông Leonard, ưu tiên lớn nhất hiện nay là hoàn thành các nghĩa vụ công bố thông tin, ổn định hoạt động kinh doanh, củng cố năng lực tài chính và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

"Hy vọng cổ đông nhìn thấy sự cố gắng không chỉ thông qua lời cam kết, mà bằng những kết quả cụ thể sẽ được thực hiện trong thời gian tới", vị CEO chia sẻ.

Chuỗi biến cố kéo dài từ đầu năm 2025

Bamboo Capital được thành lập năm 2011, hoạt động trong nhiều lĩnh vực gồm năng lượng tái tạo, bất động sản, xây dựng hạ tầng, sản xuất thương mại và dịch vụ tài chính.

Đầu tháng 3/2025, cơ quan có thẩm quyền thông báo quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hồ Nam, cổ đông sáng lập, người từng giữ cương vị Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital trong nhiều năm.

Sau diễn biến này, cổ phiếu BCG giảm mạnh trên thị trường. HoSE nhiều lần nhắc nhở doanh nghiệp do chậm công bố thông tin. Đến tháng 10/2025,cổ phiếu BCG tiếp tục bị đình chỉ giao dịch vì chưa công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Việc bị hủy niêm yết bắt buộc khép lại giai đoạn niêm yết của BCG trên HoSE. Tuy nhiên, khả năng phục hồi của Bamboo Capital trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào tiến độ hoàn tất báo cáo tài chính, hiệu quả của chương trình tái cấu trúc cũng như việc doanh nghiệp có thể từng bước lấy lại niềm tin từ cổ đông và thị trường hay không.