Cổ phiếu VNE bị xem xét hủy niêm yết trên HOSE khi BCTC hợp nhất quý 4/2024 cho thấy VNE lỗ ròng kỷ lục hơn 219 tỷ đồng. Đây là năm thứ hai liên tiếp công ty báo lỗ, sau khoản lỗ hơn 18 tỷ đồng vào năm 2023. Theo quy định, nếu doanh nghiệp lỗ 3 năm liên tục, cổ phiếu sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc.

HoSE gửi cảnh báo hủy niêm yết bắt buộc

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vừa có văn bản thông báo về việc xem xét hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu VNE của Tổng công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam.

Theo thông báo ngày 19/5/2026, HoSE cho biết doanh nghiệp thuộc diện xem xét hủy niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin hoặc thuộc các trường hợp cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư theo quy định hiện hành.

Căn cứ được HoSE đưa ra là báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của doanh nghiệp. Báo cáo cho thấy lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của cổ đông công ty mẹ đến cuối năm 2024 âm hơn 152 tỷ đồng.

HoSE đồng thời dẫn quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Theo quy định này, chứng khoán của tổ chức niêm yết sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc nếu doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ trong 3 năm liên tiếp hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp.

Trên cơ sở đó, HoSE yêu cầu doanh nghiệp có ý kiến phản hồi theo đúng quy định trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Áp lực tài chính tiếp tục gia tăng

VNE từng được biết đến là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp điện, hạ tầng năng lượng và thi công các công trình truyền tải điện. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh thời gian gần đây cho thấy áp lực tài chính ngày càng lớn.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024 ghi nhận doanh nghiệp lỗ ròng hơn 219 tỷ đồng, mức lỗ cao nhất từ trước tới nay. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp công ty báo lỗ, sau khoản lỗ hơn 18 tỷ đồng trong năm 2023.

Diễn biến này khiến cổ phiếu VNE tiếp tục nằm trong nhóm rủi ro cao trên thị trường chứng khoán. Nếu tình trạng thua lỗ kéo dài thêm một năm, doanh nghiệp sẽ rơi vào trường hợp lỗ 3 năm liên tiếp, một trong các điều kiện dẫn tới hủy niêm yết bắt buộc theo quy định.

Trong bối cảnh ngành xây lắp điện cạnh tranh gay gắt, biên lợi nhuận thu hẹp và áp lực vốn lớn, việc bị xem xét hủy niêm yết có thể khiến doanh nghiệp gặp khó hơn trong huy động vốn, tiếp cận tín dụng và duy trì niềm tin từ cổ đông.

Tâm lý nhà đầu tư chịu tác động

Thông tin cổ phiếu VNE đứng trước nguy cơ rời sàn HOSE cũng tạo áp lực đáng kể lên tâm lý nhà đầu tư, nhất là trong bối cảnh thị trường đang siết chặt yêu cầu minh bạch tài chính đối với doanh nghiệp niêm yết.

Giới phân tích cho rằng việc tăng cường giám sát và xử lý các doanh nghiệp thua lỗ kéo dài là động thái nhằm bảo vệ nhà đầu tư và nâng chất lượng hàng hóa trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, với các doanh nghiệp đang gặp khó khăn về dòng tiền, nguy cơ hủy niêm yết sẽ tạo thêm áp lực tái cấu trúc trong giai đoạn tới.